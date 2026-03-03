Getty Images Sport
Arsenal dan Inter mengetahui tuntutan gaji Leon Goretzka saat gelandang tersebut mempertimbangkan opsi musim panas menjelang kepindahannya dari Bayern Munich
Permintaan transfer terungkap untuk pemain senior Bayern
Menurut Tuttosport, kerangka keuangan untuk kepergian Goretzka dari Bayern Munich akhirnya terungkap. Gelandang tengah berusia 31 tahun ini akan menjadi agen bebas yang sangat diminati saat kontraknya berakhir pada 30 Juni. Perwakilan Goretzka di agen ROOF telah menetapkan persyaratan dasar yang tegas dan mengomunikasikannya kepada semua klub potensial di Eropa.
Pemain internasional Jerman ini secara khusus meminta kontrak tiga tahun yang dijamin senilai €6,5 juta bersih per musim. Bagi Inter, memenuhi angka finansial yang signifikan ini akan langsung menempatkannya sejajar dengan pemain dengan gaji tertinggi mereka. Hal ini akan sempurna sesuai dengan gaji yang saat ini diterima oleh bintang-bintang tengah lapangan mereka, Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu, saat juara Italia ini berencana untuk secara strategis memperbarui skuad mereka untuk musim mendatang.
Arsenal dan Inter bersaing untuk memperkuat lini tengah.
Pertarungan sengit untuk mendapatkan tanda tangan gelandang berpengalaman ini jauh dari sekadar berlangsung di San Siro, karena Arsenal asuhan Mikel Arteta juga turut terlibat secara aktif dalam perburuan transfer ini. Tim Liga Premier Inggris ini sedang mencari tambahan kualitas pemenang yang teruji dan kehadiran fisik yang kuat untuk lini tengah mereka. Mereka dilaporkan melihat bintang Bayern Munich yang akan hengkang sebagai pilihan taktis yang sempurna untuk membantu mereka bersaing di level tertinggi di berbagai front musim depan.
Meskipun minat dari Arsenal tetap menjadi ancaman besar, Inter saat ini memiliki keunggulan tipis namun jelas dibandingkan rival domestik mereka di Italia. Nerazzurri memimpin dengan nyaman di depan kelompok pengejar yang meliputi Juventus, AC Milan, dan Napoli. Mereka melihat transfer gratis ini sebagai peluang besar untuk mempertahankan dominasi domestik mereka sambil secara proaktif mengelola potensi kepergian Davide Frattesi dan Henrikh Mkhitaryan pada musim panas.
Karier yang gemilang di dunia sepak bola Jerman
Gelandang bertubuh jangkung ini telah membangun reputasi yang mengesankan di kasta tertinggi sepak bola Jerman sejak debut profesionalnya. Ia memulai karier sepak bolanya bersama Bochum sebelum pindah ke Schalke dengan transfer senilai €3,25 juta pada Juli 2013. Ia benar-benar menorehkan namanya di Gelsenkirchen, mencetak 19 gol dalam 147 penampilan, yang pada akhirnya membawanya ke Bayern Munich melalui transfer gratis yang prestisius pada 2018.
Masa baktinya yang panjang di Bavaria sangat sukses, dengan tampil dalam 296 pertandingan sambil meraih enam gelar Bundesliga dan gelar Liga Champions 2020. Di level internasional, ia tetap menjadi andalan tim nasional Jerman sejak debut seniornya pada Mei 2014, dengan 67 penampilan dan 15 gol.
Mengevaluasi dampak pasar dari kepergiannya
Meskipun memiliki latar belakang yang sangat impresif dan lemari trofi yang mengesankan, musim ini di Munich, Goretzka mengalami penurunan yang signifikan dalam perannya sebagai pemain inti yang tak terbantahkan. Selama musim ini, gelandang tersebut telah tampil dalam total 32 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 21 pertandingan di Bundesliga dan enam di Liga Champions. Namun, hanya 17 di antaranya sebagai starter, karena ia hanya mencatatkan 1.457 menit bermain total sambil mencetak dua gol.
Perubahan dinamis ini di Allianz Arena telah membuat kepergiannya yang akan datang menjadi langkah logis dan saling menguntungkan bagi pemain dan klub. Seiring dengan mendekatnya jendela transfer musim panas, destinasi akhirnya kemungkinan besar akan menentukan domino pertama yang jatuh di pasar. Baik Arsenal maupun Inter tampaknya siap untuk melakukan komitmen finansial yang signifikan untuk mendapatkan pemain dengan kualitas tak terbantahkan dan pengalaman Eropa yang luas.
