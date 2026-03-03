Arsenal dan Inter mengetahui tuntutan gaji Leon Goretzka saat gelandang tersebut mempertimbangkan opsi musim panas menjelang kepindahannya dari Bayern Munich

Menurut Tuttosport, kerangka keuangan untuk kepergian Goretzka dari Bayern Munich akhirnya terungkap. Gelandang tengah berusia 31 tahun ini akan menjadi agen bebas yang sangat diminati saat kontraknya berakhir pada 30 Juni. Perwakilan Goretzka di agen ROOF telah menetapkan persyaratan dasar yang tegas dan mengomunikasikannya kepada semua klub potensial di Eropa.

Pemain internasional Jerman ini secara khusus meminta kontrak tiga tahun yang dijamin senilai €6,5 juta bersih per musim. Bagi Inter, memenuhi angka finansial yang signifikan ini akan langsung menempatkannya sejajar dengan pemain dengan gaji tertinggi mereka. Hal ini akan sempurna sesuai dengan gaji yang saat ini diterima oleh bintang-bintang tengah lapangan mereka, Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu, saat juara Italia ini berencana untuk secara strategis memperbarui skuad mereka untuk musim mendatang.