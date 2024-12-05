AFPYosua Arya dan Soham Mukherjee"Arsenal Adalah Stoke City 2.0!" - Eks Manchester United Dimitar Berbatov Beri Sindiran Atau Hinaan?ArsenalW. SalibaArsenal vs Manchester UnitedManchester UnitedPremier LeagueJ. TimberDimitar Berbatov melabeli Arsenal sebagai "Stoke City 2.0" setelah The Gunners mencetak dua gol dari bola mati melawan Manchester United.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniArsenal bekuk Man United 2-0Meriam London terus berbahaya dari bola matiTelah mengonversi 22 gol dari bola mati sejak musim lalu