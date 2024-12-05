FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTDAFP
Yosua Arya dan Soham Mukherjee

"Arsenal Adalah Stoke City 2.0!" - Eks Manchester United Dimitar Berbatov Beri Sindiran Atau Hinaan?

ArsenalW. SalibaArsenal vs Manchester UnitedManchester UnitedPremier LeagueJ. Timber

Dimitar Berbatov melabeli Arsenal sebagai "Stoke City 2.0" setelah The Gunners mencetak dua gol dari bola mati melawan Manchester United.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Arsenal bekuk Man United 2-0
  • Meriam London terus berbahaya dari bola mati
  • Telah mengonversi 22 gol dari bola mati sejak musim lalu