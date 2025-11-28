Arne Slot Semakin Terpuruk?! Liverpool Minta Jurgen Klopp Kembali Ke Anfield

Dengan kekalahan telak Liverpool 4-1 di kandang sendiri dari PSV Eindhoven di Liga Champions, mereka kini telah kalah sembilan kali dari 12 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi - mengulang rekor buruk dalam sejarah mereka pada 71 tahun silam. Mantan manajer Feyenoord itu mengatakan bahwa dengan para pemain yang mereka miliki, termasuk menghabiskan lebih dari £400 juta untuk memboyong pemain baru di musim panas ini, rentetan transfer ini "tidak dapat dilanjutkan". Namun, legenda klub Jamie Carragher berpikir Slot mungkin hanya punya waktu seminggu untuk menyelamatkan pekerjaannya. Mantan bek tersebut mengatakan pertandingan melawan West Ham, Sunderland dan Leeds United akan menentukan nasibnya.

Ia menulis di The Telegraph: "Arne Slot punya waktu seminggu untuk menyelamatkan pekerjaannya. Sulit dipercaya kalimat itu tertulis, tetapi tiga pertandingan Liverpool berikutnya adalah melawan West Ham United, Sunderland dan Leeds United. Jika mereka tidak mendapatkan minimal tujuh poin, maka itu akan membuat situasi yang sudah tidak dapat diterima ini menjadi tidak dapat dipertahankan. Sebesar apa pun niat baik sang manajer, Liverpool FC tidak akan mampu mempertahankan penurunan standar yang telah terjadi selama tiga bulan terakhir. Tidak ada yang lebih tahu daripada saya betapa kenyataan ini akan merugikan semua orang yang terkait dengan klub lama saya. Liverpool tidak akan dengan senang hati memecat pelatih, terutama mereka yang membawa kesuksesan besar."