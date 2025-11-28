Getty/GOAL
Arne Slot Semakin Terpuruk?! Liverpool Minta Jurgen Klopp Kembali Ke Anfield
Slot dalam tekanan
Dengan kekalahan telak Liverpool 4-1 di kandang sendiri dari PSV Eindhoven di Liga Champions, mereka kini telah kalah sembilan kali dari 12 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi - mengulang rekor buruk dalam sejarah mereka pada 71 tahun silam. Mantan manajer Feyenoord itu mengatakan bahwa dengan para pemain yang mereka miliki, termasuk menghabiskan lebih dari £400 juta untuk memboyong pemain baru di musim panas ini, rentetan transfer ini "tidak dapat dilanjutkan". Namun, legenda klub Jamie Carragher berpikir Slot mungkin hanya punya waktu seminggu untuk menyelamatkan pekerjaannya. Mantan bek tersebut mengatakan pertandingan melawan West Ham, Sunderland dan Leeds United akan menentukan nasibnya.
Ia menulis di The Telegraph: "Arne Slot punya waktu seminggu untuk menyelamatkan pekerjaannya. Sulit dipercaya kalimat itu tertulis, tetapi tiga pertandingan Liverpool berikutnya adalah melawan West Ham United, Sunderland dan Leeds United. Jika mereka tidak mendapatkan minimal tujuh poin, maka itu akan membuat situasi yang sudah tidak dapat diterima ini menjadi tidak dapat dipertahankan. Sebesar apa pun niat baik sang manajer, Liverpool FC tidak akan mampu mempertahankan penurunan standar yang telah terjadi selama tiga bulan terakhir. Tidak ada yang lebih tahu daripada saya betapa kenyataan ini akan merugikan semua orang yang terkait dengan klub lama saya. Liverpool tidak akan dengan senang hati memecat pelatih, terutama mereka yang membawa kesuksesan besar."
- Getty/Voetbalzone
Klopp akan kembali ke Liverpool?
Menurut The Sun, Liverpool sedang mempertimbangkan untuk menghubungi Klopp mengenai kemungkinan melatih The Reds setidaknya hingga akhir musim jika Slot tidak dapat membalikkan keadaan klub. Pelatih asal Jerman, yang kini menjabat sebagai Kepala Sepakbola Global Red Bull, akan dipandang sebagai opsi jangka pendek, dengan manajer Paris Saint-Germain Luis Enrique sebagai target jangka panjang utama mereka. Laporan tersebut menambahkan bahwa telah terjadi perbincangan di antara para eksekutif Liverpool mengenai kekhawatiran Slot telah 'kehilangan ruang ganti', dengan dewan direksi berpotensi menunggu hingga tahun baru untuk melihat apakah ia dapat menghentikan kemerosotan klub. Hal ini terjadi tak lama setelah jurnalis Jerman Michael Reif mengklaim Liverpool tidak hanya dalam "kekacauan", tetapi juga telah "hampir hancur lebur", sekaligus memperingatkan bahwa Slot harus "berhati-hati" terhadap potensi kembalinya Klopp.
Slot bahas masa depannya di Liverpool
Setelah kekalahan telak dari PSV, Slot mengatakan ia telah berbicara dengan pemilik klub tentang masa depannya di Liverpool. Pelatih asal Belanda itu telah berjanji untuk terus berjuang, dengan mengatakan bahwa pekerjaannya aman untuk saat ini.
Ia mengatakan kepada wartawan pekan ini: "Kami telah melakukan percakapan yang sama seperti yang telah kami lakukan sejak saya tiba di sini. Kami terus berjuang. Kami mencoba untuk meningkatkan diri, tetapi percakapannya tetap sama seperti yang telah kami lakukan selama satu setengah tahun terakhir."
Ketika ditanya tentang apa yang dapat ia ubah untuk menghentikan rentetan hasil buruk tersebut, Slot menambahkan: "Itu tidak mudah untuk dikatakan. Wajar untuk merenungkan pertandingan dengan keputusan yang telah Anda buat. Mungkin Anda akan melakukannya sedikit lebih banyak jika kalah. Pada akhirnya, ini tentang melakukan apa yang menjadi tujuan klub ini. Teruslah berjuang sesulit apa pun. Saya akan senang jika kita memberi penghargaan pada diri sendiri di saat-saat kita bermain bagus. Orang-orang fokus pada bagian-bagian yang tidak kita mainkan dengan baik, tetapi ada bagian-bagian besar di mana kita bermain dengan baik."
- Getty Images Sport
Pertandingan krusial menanti Liverpool asuhan Slot
Rentetan hasil buruk Liverpool telah membuat mereka turun ke posisi ke-12 di Liga Primer, hanya beberapa bulan setelah mereka menjuarai kompetisi tersebut. Kini mereka tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen Arsenal setelah 12 pertandingan, dan jika melihat performa mereka saat ini, situasinya bisa menjadi lebih buruk. Sebagai contoh, laga tandang berikutnya ke West Ham tampak cukup berat, terutama karena The Hammers baru mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir mereka. Terlebih lagi, The Reds telah kalah enam kali dari tujuh pertandingan liga terakhir mereka, namun pertandingan melawan West Ham, Sunderland dan Leeds yang terancam degradasi merupakan peluang bagus untuk membalikkan keadaan.
