Arne Slot Nilai Liverpool Sudah Pantas Tak Di Atas Arsenal & Manchester City
Slot memberi sinyal bersiap kehilangan gelar Liga Primer
Meski telah melalui delapan laga beruntun tanpa kekalahan, Arne Slot mengaku Liverpool memang pantas berada di peringkat empat klasemen Liga Primer sebagai cerminan dari performa mereka sepanjang putaran pertama. Slot mengatakan ia tidak berpikir untuk mengejar dua tim teratas saat ini, Arsenal dan Manchester City, dengan mengatakan 'tidak adil' untuk kedua tim tersebut bila Liverpool berada di atas The Gunners dan The Cityzen. Menurut Slot, The Reds hanya berusaha mengejar tim yang ada di atas mereka, Aston Villa, mengingat selisih poin dengan Arsenal dan City cukup lebar.
Liverpool membuang kesempatan mendekati Villa
Sang juara bertahan memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di semua kompetisi dengan skor tanpa gol melawan Leeds United. Hasil imbang itu dinilai sebagai membuang kesempat untuk unggul lima poin dari Chelsea yang berada di bawah mereka, dan mendekati peringkat tiga Villa dengan selisih empat poin. Slot pun tak sependapat dengan penilaian banyak oran jika Liverpool saat ini sedang tancap gas untuk mengejar Arsenal dan City.
Slot realistis melihat selisih poin dengan Arsenal dan City
“Seperti banyak pertandingan lainnya, jika kami bermain sedikit lebih baik dalam bola mati, dan kami akan mendapatkan lima, enam, tujuh poin lebih banyak, itu bisa sedikit mengubahnya. Tetapi dari permainan terbuka, dari posisi kami saat ini, serta saya melihat Arsenal, City, dan saya melihat diri kami sendiri, sangat adil buat kami tidak berada di atas mereka,” tutur Slot dikutip laman Liverpool Echo.
“Kami tertinggal begitu banyak poin dari mereka, ada dengan alasan itu, berdasarkan yang baru saja saya jelaskan, tidak adil jika kami berada di atas mereka, mengingat cara kami bermain.”
“Secara realistis, saya pikir ada dua tim [sebagai kandidat kuat], ditambah Villa yang sangat dekat dengan mereka. Karena Arsenal melawan Villa, mereka menciptakan sedikit jarak dengan Villa. Tetapi secara realistis, kedua tim itu cukup jauh dari kami, dan kami seharusnya tidak melihat kedua tim itu saat ini.”
“Kami telah mengalami kesulitan sepanjang musim, kami memulai dengan sangat baik dalam hal hasil, pertandingan sangat ketat. Kemudian kami memiliki fase musim di mana pertandingan masih sangat ketat, tetapi kami terus-menerus tidak beruntung. Sekarang kami telah tujuh atau delapan pertandingan berturut-turut tanpa terkalahkan. Tetapi jika Anda mengatakan ini: 'mereka melaju kencang di liga', bukan itu yang sedang kami lakukan.”
Sang pelatih hanya meminta agar selisih poin tak melebar
Juru taktik asal Belanda ini mengutarakan, Liverpool sekarang hanya berusaha menjaga selisih poin dengan Arsenal dan City. Slot berharap prosentase jurang antara Liverpool dengan kedua tim itu bisa makin menipis.
“Setiap pertandingan yang kami mainkan adalah kerja keras. Itu adalah dua tim yang cukup dekat satu sama lain, kami pada dasarnya adalah tim yang mungkin lebih baik dari tim lain, tetapi tidak cukup,” imbuhh Slot.
“Kami terus-menerus berada dalam perbedaan 20 persen, dan jika Anda berada dalam perbedaan 20 persen, maka bermain bagus atau tidak, sangat berarti. Saya akan terus mendorong, dan para pemain akan terus mendorong untuk bisa membuat perbedaan yang lebih besar, dan mudah-mudahan kami bisa menemukan momen bisa melaju kencang sepanjang musim.”
