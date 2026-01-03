Arne Slot Nilai Liverpool Sudah Pantas Tak Di Atas Arsenal & Manchester City

“Seperti banyak pertandingan lainnya, jika kami bermain sedikit lebih baik dalam bola mati, dan kami akan mendapatkan lima, enam, tujuh poin lebih banyak, itu bisa sedikit mengubahnya. Tetapi dari permainan terbuka, dari posisi kami saat ini, serta saya melihat Arsenal, City, dan saya melihat diri kami sendiri, sangat adil buat kami tidak berada di atas mereka,” tutur Slot dikutip laman Liverpool Echo.

“Kami tertinggal begitu banyak poin dari mereka, ada dengan alasan itu, berdasarkan yang baru saja saya jelaskan, tidak adil jika kami berada di atas mereka, mengingat cara kami bermain.”

“Secara realistis, saya pikir ada dua tim [sebagai kandidat kuat], ditambah Villa yang sangat dekat dengan mereka. Karena Arsenal melawan Villa, mereka menciptakan sedikit jarak dengan Villa. Tetapi secara realistis, kedua tim itu cukup jauh dari kami, dan kami seharusnya tidak melihat kedua tim itu saat ini.”

“Kami telah mengalami kesulitan sepanjang musim, kami memulai dengan sangat baik dalam hal hasil, pertandingan sangat ketat. Kemudian kami memiliki fase musim di mana pertandingan masih sangat ketat, tetapi kami terus-menerus tidak beruntung. Sekarang kami telah tujuh atau delapan pertandingan berturut-turut tanpa terkalahkan. Tetapi jika Anda mengatakan ini: 'mereka melaju kencang di liga', bukan itu yang sedang kami lakukan.”