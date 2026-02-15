Arne Slot mengungkapkan hal yang paling disukainya saat ini tentang Mohamed Salah setelah mengakhiri perselisihan dengan bintang Liverpool

Masa depan Salah di Liverpool menjadi dipertanyakan sejak November lalu ketika ia mengaku hubungannya dengan Slot telah retak. Dalam wawancara yang penuh emosi setelah hasil imbang 3-3 di kandang Leeds, Salah mengatakan: "Saya tidak percaya ini, saya sangat, sangat kecewa. Saya telah melakukan begitu banyak untuk klub ini selama bertahun-tahun, terutama musim lalu.

"Sekarang saya duduk di bangku cadangan dan saya tidak tahu mengapa. Sepertinya klub telah mengorbankan saya. Itulah yang saya rasakan. Saya pikir sangat jelas bahwa seseorang ingin saya menanggung semua kesalahan.

"Saya mendapat banyak janji di musim panas dan sejauh ini saya duduk di bangku cadangan untuk tiga pertandingan, jadi saya tidak bisa mengatakan mereka menepati janji. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya memiliki hubungan baik dengan manajer, dan tiba-tiba, kami tidak memiliki hubungan apa pun. Saya tidak tahu mengapa, tapi menurut saya, seperti yang saya lihat, ada seseorang yang tidak ingin saya berada di klub ini."

Namun, sejak kembali dari Piala Afrika pada Januari, Salah telah tampil sebagai starter dalam tujuh pertandingan berturut-turut untuk Liverpool, menunjukkan bahwa perselisihannya dengan Slot telah disisihkan.