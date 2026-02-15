AFP
Arne Slot mengungkapkan hal yang paling disukainya saat ini tentang Mohamed Salah setelah mengakhiri perselisihan dengan bintang Liverpool
Slot puas dengan penampilan Salah
Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Slot ditanya tentang penampilan Salah dan pemain asal Belanda itu mengakui ada satu hal yang membuatnya sangat senang. Ia mengatakan: "Sangat menyenangkan melihatnya kembali mencetak gol dan memberikan assist. Tapi menurut saya, hal yang paling saya sukai saat ini adalah, mencetak gol adalah sesuatu yang hampir bisa diprediksi, tapi dia juga sangat membantu tim secara defensif.
"Itu adalah hal yang sangat positif - sesuatu yang juga dibutuhkan tim - dan saya pikir semakin banyak pemain yang kini mampu bermain dengan intensitas ini setiap tiga hari. Itu adalah hal yang kami hadapi dengan sulit di awal musim, di mana terkadang sulit bagi kami untuk menjaga intensitas setiap minggu, apalagi setiap tiga hari. Tapi sekarang kami mampu melakukannya, kami melihat semakin banyak kualitas yang kami miliki. Itulah mengapa saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa masa depan klub ini terlihat sangat cerah dengan para pemain ini, dan saya pikir tujuh, delapan, sembilan, atau sepuluh pertandingan terakhir juga menunjukkan hal itu."
Salah & Slot kembali bekerja sama dengan harmonis.
Masa depan Salah di Liverpool menjadi dipertanyakan sejak November lalu ketika ia mengaku hubungannya dengan Slot telah retak. Dalam wawancara yang penuh emosi setelah hasil imbang 3-3 di kandang Leeds, Salah mengatakan: "Saya tidak percaya ini, saya sangat, sangat kecewa. Saya telah melakukan begitu banyak untuk klub ini selama bertahun-tahun, terutama musim lalu.
"Sekarang saya duduk di bangku cadangan dan saya tidak tahu mengapa. Sepertinya klub telah mengorbankan saya. Itulah yang saya rasakan. Saya pikir sangat jelas bahwa seseorang ingin saya menanggung semua kesalahan.
"Saya mendapat banyak janji di musim panas dan sejauh ini saya duduk di bangku cadangan untuk tiga pertandingan, jadi saya tidak bisa mengatakan mereka menepati janji. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya memiliki hubungan baik dengan manajer, dan tiba-tiba, kami tidak memiliki hubungan apa pun. Saya tidak tahu mengapa, tapi menurut saya, seperti yang saya lihat, ada seseorang yang tidak ingin saya berada di klub ini."
Namun, sejak kembali dari Piala Afrika pada Januari, Salah telah tampil sebagai starter dalam tujuh pertandingan berturut-turut untuk Liverpool, menunjukkan bahwa perselisihannya dengan Slot telah disisihkan.
Masa depan jangka panjang Salah masih belum pasti.
Meskipun Salah dan Slot tampaknya telah memperbaiki hubungan mereka, pemain Mesir itu masih bisa meninggalkan klub pada musim panas ini. Foot Mercato melaporkan bahwa Salah sedang dalam pembicaraan dengan Al-Ittihad mengenai transfer yang telah lama dinantikan ke Arab Saudi, dan ada optimisme bahwa kesepakatan dapat tercapai.
Sementara itu, pakar transfer Fabrizio Romano juga menyarankan bahwa Major League Soccer (MLS) bisa menjadi opsi bagi Salah. Romano baru-baru ini mengatakan: "Klub-klub dari Arab Saudi akan kembali mengejar Mohamed Salah di jendela transfer musim panas. Mereka akan kembali terlibat dalam pembicaraan. Al-Ittihad bisa menjadi salah satunya.
"Tentu saja, mereka kehilangan superstar seperti Karim Benzema dan N'Golo Kante. Tentu saja bukan striker, tapi tetap superstar, tetap pemain kelas dunia di jam-jam terakhir jendela transfer Januari.
"Dan mereka tidak punya waktu untuk menggantikan mereka dengan superstar mutlak, tentu saja, dengan pemain-pemain yang sangat baik, termasuk juga Youssef En-Nesyri dari Fenerbahce, tapi mereka mungkin membutuhkan nama besar, dan jadi Mohamed Salah bisa menjadi bagian dari pembicaraan di musim panas.
"Saya diberitahu bahwa ada lebih banyak klub Saudi yang tertarik dan bersemangat untuk Mohamed Salah. Mari kita lihat juga dari MLS jika ada klub yang memutuskan untuk masuk ke dalam pembicaraan dan merekrut Mohamed Salah dari Liverpool.
"Saya pikir ini akan menjadi musim panas yang menarik seputar winger Mesir ini. Secara umum, pada akhirnya, tidak ada tawaran resmi atau kemungkinan konkret yang terwujud. Jadi, Mohamed Salah tetap bertahan di Liverpool. Tapi tentu saja, pada musim panas, ceritanya bisa berbeda."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Liverpool?
Liverpool masih berjuang di tiga front musim ini setelah lolos ke babak kelima Piala FA. Mereka saat ini berada di peringkat keenam yang mengecewakan di klasemen Liga Premier, meskipun telah lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Tim asuhan Slot akan kembali beraksi pada Minggu depan dengan lawatan ke Nottingham Forest.
