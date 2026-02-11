Arne Slot mengatakan dia tidak akan dipecat jika Liverpool gagal lolos ke Liga Champions.

Slot telah menanggapi spekulasi mengenai masa depannya di Anfield, menegaskan bahwa kegagalan lolos ke kompetisi elite Eropa tidak seharusnya secara otomatis menyebabkan pemecatannya. Liverpool saat ini berada dalam posisi yang rentan di klasemen Premier League, tertinggal empat poin dari Chelsea dan lima poin dari Manchester United dalam perburuan posisi lima besar, menjelang laga krusial melawan Sunderland pada Rabu malam.

Mengingat pengeluaran besar-besaran klub di bursa transfer musim panas lalu, kegagalan lolos ke kompetisi Eropa akan dianggap sebagai bencana. Namun, Slot yakin pemilik klub, Fenway Sports Group, dan direktur olahraga Richard Hughes akan melihat musim ini secara holistik. Ia menunjuk pada musim 2022-23 di bawah Jurgen Klopp, di mana klub tetap mempercayai pelatih asal Jerman tersebut meskipun finis di luar empat besar, keputusan yang menjadi dasar untuk gelar liga ke-20 dua tahun kemudian di bawah kepemimpinan Slot sendiri.

"Itu adalah pertanyaan yang sulit bagi saya untuk dijawab karena saya tidak memutuskan masa depan saya," kata Slot saat ditanya apakah posisinya terancam. "Satu-satunya yang saya tahu adalah hal itu pernah terjadi sebelumnya, baru-baru ini, dan tidak memengaruhi masa depan manajer tersebut. Tapi tentu saja, itu tidak menjamin apa pun.

"Secara umum, [dengan] manajer, terutama di klub ini — mungkin di tempat lain lebih fokus pada hasil, tapi tidak hanya itu — mereka juga melihat perkembangan pemain, perkembangan tim, dan kadang-kadang mempertimbangkan keadaan yang ada."