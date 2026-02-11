Getty Images Sport
Arne Slot mengatakan dia tidak akan dipecat jika Liverpool gagal lolos ke Liga Champions.
Slot yakin akan tetap bertahan meskipun dalam skenario yang 'tidak dapat diterima'.
Slot telah menanggapi spekulasi mengenai masa depannya di Anfield, menegaskan bahwa kegagalan lolos ke kompetisi elite Eropa tidak seharusnya secara otomatis menyebabkan pemecatannya. Liverpool saat ini berada dalam posisi yang rentan di klasemen Premier League, tertinggal empat poin dari Chelsea dan lima poin dari Manchester United dalam perburuan posisi lima besar, menjelang laga krusial melawan Sunderland pada Rabu malam.
Mengingat pengeluaran besar-besaran klub di bursa transfer musim panas lalu, kegagalan lolos ke kompetisi Eropa akan dianggap sebagai bencana. Namun, Slot yakin pemilik klub, Fenway Sports Group, dan direktur olahraga Richard Hughes akan melihat musim ini secara holistik. Ia menunjuk pada musim 2022-23 di bawah Jurgen Klopp, di mana klub tetap mempercayai pelatih asal Jerman tersebut meskipun finis di luar empat besar, keputusan yang menjadi dasar untuk gelar liga ke-20 dua tahun kemudian di bawah kepemimpinan Slot sendiri.
"Itu adalah pertanyaan yang sulit bagi saya untuk dijawab karena saya tidak memutuskan masa depan saya," kata Slot saat ditanya apakah posisinya terancam. "Satu-satunya yang saya tahu adalah hal itu pernah terjadi sebelumnya, baru-baru ini, dan tidak memengaruhi masa depan manajer tersebut. Tapi tentu saja, itu tidak menjamin apa pun.
"Secara umum, [dengan] manajer, terutama di klub ini — mungkin di tempat lain lebih fokus pada hasil, tapi tidak hanya itu — mereka juga melihat perkembangan pemain, perkembangan tim, dan kadang-kadang mempertimbangkan keadaan yang ada."
'Kondisi' dari musim yang tragis dan kacau
Musim ini dimulai di bawah bayang-bayang tragedi setelah kematian penyerang Diogo Jota pada Juli lalu, sebuah peristiwa yang menggoncang tim dan menetapkan nada suram untuk kampanye ini. Di lapangan, pelatih asal Belanda ini menghadapi krisis cedera yang tak henti-hentinya, dengan penyerang bintang Alexander Isak mengalami patah kaki, membuat serangan tim menjadi tumpul dan tidak dapat melakukan rotasi.
Selain itu, performa para bintang senior juga menurun drastis. Mohamed Salah, Alexis Mac Allister, dan Cody Gakpo semuanya mengalami penurunan performa yang signifikan, memperparah "masalah awal" dari banyak pemain baru yang didatangkan selama periode belanja besar-besaran di musim panas. Faktor-faktor ini berkontribusi pada performa buruk yang membuat Liverpool hanya memenangkan enam dari 20 pertandingan liga terakhir mereka.
Slot mengakui bahwa ini adalah "musim tersulit" dalam karier kepelatihannya "jauh lebih sulit," tetapi dia tetap yakin bahwa dia bekerja untuk klub yang mengutamakan proses daripada reaksi impulsif. "Itu tidak terjadi di semua klub, tetapi saya pikir saya bekerja di klub yang memang memperhatikan hal-hal tersebut," tambahnya.
Model keberlanjutan dipertanyakan setelah penjualan Diaz
Pemeriksaan terhadap kesulitan Liverpool semakin intensif akibat kesuksesan mantan pemainnya. Keputusan untuk menjual Luis Diaz ke Bayern Munich seharga £65,5 juta pada Juli lalu kini menjadi bumerang bagi The Reds. Sementara Liverpool kesulitan mencetak gol tanpa Isak, Diaz telah mencetak 18 gol dan 14 assist di Jerman.
Slot membela penjualan tersebut, dengan mengutip komitmen klub terhadap model bisnis yang berkelanjutan, meskipun hal itu membuat mereka menjadi "kecuali" di antara elit Premier League. Dia juga berargumen bahwa percakapan akan berbeda jika rekrutan termahal klub tetap fit.
"Mungkin lebih adil untuk mengatakan bahwa jika Alex [Isak] tetap fit, apakah kita juga akan membahas hal ini?" kata Slot. "Luis Díaz adalah contoh lain bagaimana klub ini dikelola. Jika klub ini menerima tawaran seperti itu untuk pemain berusia 28 tahun, maka karena didasarkan pada keberlanjutan, klub memilih untuk menjual pemain. Kami adalah pengecualian di Premier League, terutama di puncak Premier League untuk hal itu."
Masalah pemilihan pemain menjelang pertandingan melawan Sunderland
Slot menghadapi tantangan berat dalam menghadapi laga sulit melawan Sunderland, yang belum pernah kalah di kandang musim ini. Sumber daya manajer sudah terpakai habis, dengan hanya 22 pemain yang tersedia untuk dipilih.
Sanksi terhadap Dominik Szoboszlai, setelah kartu merah yang diterimanya melawan Manchester City, menambah daftar pemain absen yang semakin panjang, termasuk bek kanan Conor Bradley dan Jeremie Frimpong. Dengan Joe Gomez baru saja kembali berlatih, Slot diperkirakan akan menurunkan Wataru Endo atau Curtis Jones dalam peran pertahanan darurat, setelah tampaknya mengesampingkan Calvin Ramsay (22 tahun) karena belum siap untuk tim utama.
Kemenangan sangat penting untuk menjaga tekanan pada Chelsea dan United, tetapi dengan pertahanan darurat dan serangan yang tidak efektif, Slot menyadari bahwa "kondisi" yang dia harapkan dapat menyelamatkan pekerjaannya saat ini justru membuat tugasnya di lapangan semakin sulit dari sebelumnya.
