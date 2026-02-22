Getty Images Sport
Arne Slot memberikan pembaruan cedera Florian Wirtz setelah melihat bintang Liverpool itu pincang keluar dari sesi pemanasan sebelum kemenangan dramatis di Nottingham Forest
Cedera mendadak Wirtz
Ketika Liverpool mengumumkan susunan tim mereka untuk pertandingan melawan Forest di City Ground, Wirtz termasuk dalam daftar, tetapi setelah pemanasan, dia digantikan oleh Curtis Jones. The Reds berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0, berkat gol penentu Alexis Mac Allister di menit-menit akhir. Setelah pertandingan, manajer Slot tentu saja ditanya tentang kondisi kebugaran pemain baru musim panas dari Bayer Leverkusen.
Ia mengatakan kepada wartawan: "Kami tidak berpikir ini sangat serius, tetapi ia merasa punggungnya terlalu sakit selama pemanasan untuk bisa bermain.
"Dia tidak bisa berada dalam kondisi 100 persen atau bahkan mendekati 100 persen. Saya pikir setelah berada di liga ini selama enam, tujuh, atau delapan bulan, dia sekarang memahami bahwa tidak peduli seberapa baik Anda dalam menguasai bola, Anda harus berada dalam kondisi 100 persen di level ini.
"Jadi, kami memutuskan untuk tidak memainkannya. Kami berharap dan mengharapkan dia bisa bergabung kembali dengan kami minggu depan, tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana hal-hal akan berjalan."
Kemenangan tipis Liverpool
Gol penentu Mac Allister di menit-menit akhir pertandingan menjadi semakin luar biasa karena sebelumnya golnya dibatalkan hanya lima menit sebelumnya, namun ia bangkit dan mencetak gol penentu. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa ia dan timnya harus meningkatkan performa jika ingin masuk ke empat besar; saat ini mereka berada di peringkat keenam, di bawah Chelsea yang berada di peringkat keempat berdasarkan selisih gol, meskipun Manchester United bisa unggul tiga poin jika mereka mengalahkan Everton pada Senin malam.
Mac Allister mengatakan: "Perasaan campur aduk jujurnya. Saya suka mencetak gol, saya suka menang, jadi dalam hal itu saya pikir ini adalah hari yang sangat baik.
"Tapi di sisi lain, saya rasa kami tidak bermain dengan baik. Ada banyak hal yang perlu kami perbaiki, tapi tentu saja lebih menyenangkan saat menang."
Ketika ditanya tentang dampak golnya yang dianulir, ia menambahkan: "Saya pikir saya akan mencetak gol lagi bahkan sebelum tendangan sudut.
"Saya bilang ke Hugo [Ekitike] bahwa ini akan jadi gol dan situasi kita. Saya tidak tahu apakah itu di gol itu atau yang berikutnya, tapi saya mendapat kesempatan lain dan senang golnya masuk."
Dia melanjutkan: "Kita perlu menganalisis [pertandingan] selama seminggu, tapi babak pertama sama sekali tidak bagus. Posisi, intensitas, tekanan - semuanya tidak bagus. Mungkin cara kita bertahan di kotak penalti, karena kita memblokir beberapa tembakan.
"Tapi itu tidak bagus dan tidak sesuai standar kami. Di babak kedua, saya tidak akan mengatakan itu bagus, tapi sedikit lebih baik. Kami memiliki beberapa peluang dan hal terpenting adalah kami memenangkan pertandingan."
Roket Slot
Slot memastikan untuk memberitahu para pemainnya bahwa Liverpool telah mengalami babak terburuk di bawah kepemimpinannya saat mereka masuk ke ruang ganti di Nottingham.
Dia menambahkan: "Itu adalah babak pertama terburuk yang pernah kami mainkan. Tapi kami bertahan dengan sangat baik di kotak penalti kami, dan itulah alasan kami masih imbang 0-0. Meskipun Forest adalah tim yang lebih baik dan memaksa kami untuk mundur, kami bertahan dengan sangat baik di kotak penalti kami, menurut saya. Kami harus bertahan dari banyak tendangan bebas sepanjang pertandingan, terutama di babak pertama, jadi jika kami bisa membawa mentalitas itu ke seluruh lapangan, dikombinasikan dengan melakukan beberapa hal lebih baik saat menguasai bola dan mungkin tidak kehilangan setiap bola yang disentuh, karena hampir itulah yang terjadi, maka Anda tahu bahwa para pemain ini bisa bermain lebih baik.
"Saya mencoba memberi mereka sedikit energi untuk mengatakan, 'Ya, mereka bermain pada hari Kamis, pertandingan tandang yang sulit, mungkin mereka kehabisan energi, dan kami, tentu saja, tidak boleh kehabisan energi.' Jadi mungkin itu bisa menyeimbangkan pertandingan lebih baik, atau membuat pertandingan berpihak pada kita. Saya juga menyoroti babak kedua kita melawan [Manchester] City, bahwa kita mampu, setelah babak pertama yang mungkin tidak sesuai standar yang kita inginkan, bermain jauh lebih baik di babak kedua."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Liverpool akan menghadapi West Ham pada Sabtu ini dalam upaya mereka untuk masuk ke empat besar. Tim asuhan Slot akan bertandang ke Wolves yang berada di dasar klasemen lima hari kemudian, sebelum kembali bertandang ke Molineux pada putaran kelima Piala FA pada 6 Maret.
