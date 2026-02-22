Arne Slot memberikan pembaruan cedera Florian Wirtz setelah melihat bintang Liverpool itu pincang keluar dari sesi pemanasan sebelum kemenangan dramatis di Nottingham Forest

Gol penentu Mac Allister di menit-menit akhir pertandingan menjadi semakin luar biasa karena sebelumnya golnya dibatalkan hanya lima menit sebelumnya, namun ia bangkit dan mencetak gol penentu. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa ia dan timnya harus meningkatkan performa jika ingin masuk ke empat besar; saat ini mereka berada di peringkat keenam, di bawah Chelsea yang berada di peringkat keempat berdasarkan selisih gol, meskipun Manchester United bisa unggul tiga poin jika mereka mengalahkan Everton pada Senin malam.

Mac Allister mengatakan: "Perasaan campur aduk jujurnya. Saya suka mencetak gol, saya suka menang, jadi dalam hal itu saya pikir ini adalah hari yang sangat baik.

"Tapi di sisi lain, saya rasa kami tidak bermain dengan baik. Ada banyak hal yang perlu kami perbaiki, tapi tentu saja lebih menyenangkan saat menang."

Ketika ditanya tentang dampak golnya yang dianulir, ia menambahkan: "Saya pikir saya akan mencetak gol lagi bahkan sebelum tendangan sudut.

"Saya bilang ke Hugo [Ekitike] bahwa ini akan jadi gol dan situasi kita. Saya tidak tahu apakah itu di gol itu atau yang berikutnya, tapi saya mendapat kesempatan lain dan senang golnya masuk."

Dia melanjutkan: "Kita perlu menganalisis [pertandingan] selama seminggu, tapi babak pertama sama sekali tidak bagus. Posisi, intensitas, tekanan - semuanya tidak bagus. Mungkin cara kita bertahan di kotak penalti, karena kita memblokir beberapa tembakan.

"Tapi itu tidak bagus dan tidak sesuai standar kami. Di babak kedua, saya tidak akan mengatakan itu bagus, tapi sedikit lebih baik. Kami memiliki beberapa peluang dan hal terpenting adalah kami memenangkan pertandingan."