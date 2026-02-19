AFP
Diterjemahkan oleh
Arne Slot memberikan kabar terbaru yang menjanjikan tentang cedera Alexander Isak, sementara striker Liverpool menargetkan kembalinya ke lapangan
Isak menjalani operasi untuk patah tulang pada kaki dan pergelangan kaki.
Isak memecahkan rekor transfer Inggris senilai £125 juta ($168 juta) saat pindah ke Anfield dari Newcastle pada musim panas 2025. Datang ke Merseyside tanpa menjalani kamp pra-musim, striker berusia 26 tahun itu terus berusaha mengejar ketertinggalan dalam hal kebugaran.
Dia akhirnya mengalami cedera parah setelah menjadi sasaran tekel keras dari bek Tottenham Hotspur, Micky van de Ven. Isak menderita patah tulang fibula dan pergelangan kaki, yang mengharuskannya menjalani operasi.
Setelah dua bulan absen, Isak mempercepat pemulihannya dengan kembali berlatih ringan. Dia akan secara bertahap dimasukkan kembali ke skuad utama, tanpa mengambil risiko yang tidak perlu.
- Getty
Kapan Isak akan bermain lagi? Petunjuk tanggal kembalinya
Slot, bagaimanapun, telah memberi isyarat bahwa pemulihan Alex akan memakan waktu beberapa minggu lagi, mengatakan kepada wartawan: “Alex telah berada di lapangan, bukan dengan sepatu bolanya, tetapi dengan sepatu lari untuk pertama kalinya minggu ini, jadi itu juga akan memakan waktu.
“Jangan kita tentukan batas waktunya, tapi jelas dia akan tersedia jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana musim ini. Itu akan terjadi sekitar akhir Maret, awal April, saat dia diharapkan kembali bergabung dengan tim, tapi itu tidak berarti dia siap bermain, apalagi menjadi starter.
“Saya tidak yakin apakah saya sedang mengajari Anda, tapi sebelum mereka turun ke lapangan, mereka tidak berbaring di tempat tidur 24 jam sehari. Mereka datang ke lapangan latihan, melakukan latihan gym dan rehabilitasi.
“Senang baginya untuk turun ke lapangan, senang bagi kami melihatnya di sini, karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi sebagai pemain, Anda sudah berada di tahap akhir rehabilitasi. Selama Anda masih di gym dan bukan di lapangan, itu bukan bagian yang paling menyenangkan.
“Langkah berikutnya adalah berlatih dengan bola, yang paling disukai oleh setiap pemain. Langkah berikutnya adalah bergabung dengan tim, dan butuh waktu sebelum Anda siap bermain. Tapi bagus bahwa rehabilitasi berjalan lancar - itu adalah pujian bagi dia dan staf medis kami.”
Berapa banyak gol yang telah dicetak Isak untuk Liverpool?
Isak hanya mencetak tiga gol dalam 16 penampilannya sebelum mengalami cedera, tetapi Liverpool yakin akan mendapatkan nilai yang sepadan dari pemain Swedia itu begitu dia pulih sepenuhnya.
Slot mengatakan saat ditanya apakah seorang pemain yang sudah terbukti di Premier League membutuhkan dukungan lebih untuk menampilkan performa terbaiknya: “Ini adalah periode yang sangat menantang dan sulit baginya, menurut saya.
“Ketika Anda bergabung dengan klub baru, biasanya Anda sangat bersemangat dan ingin segera menunjukkan semua kualitas yang Anda miliki, tetapi itu tidak mungkin.
“Mungkin tidak ada yang mengerti, tapi jika Anda belum berlatih selama tiga atau empat bulan dengan tim secara serius dan Anda bermain di liga ini… di liga ini Anda harus berada di puncak performa untuk mempengaruhi jalannya pertandingan.
“Itu membutuhkan waktu, yang kita semua tahu, berbulan-bulan sebelum kita bisa membawanya ke sana karena tidak ada pra-musim, hanya pertandingan, pertandingan, pertandingan.
“Kita hampir tidak punya waktu untuk berlatih, jadi kita selalu tahu bahwa dia butuh waktu, dan itulah mengapa dia sangat sial karena sekarang cedera, karena saya pikir kita semua melihat dengan golnya melawan West Ham, dengan gol ini [melawan Tottenham], bahwa dia semakin dekat dengan pemain yang dia pernah jadi di Newcastle.”
- Getty Images Sport
Liverpool memburu trofi dan finis di empat besar
Isak berpotensi kembali tepat waktu saat Liverpool memasuki fase krusial dari upaya mereka pada musim 2025-26. Tim asuhan Slot masih dalam perburuan gelar FA Cup dan Liga Champions, sekaligus berusaha meraih posisi empat besar. Mereka akan kembali beraksi di Premier League pada Minggu ini saat bertandang ke Nottingham Forest.
