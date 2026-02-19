Arne Slot memberikan kabar terbaru yang menjanjikan tentang cedera Alexander Isak, sementara striker Liverpool menargetkan kembalinya ke lapangan

Slot, bagaimanapun, telah memberi isyarat bahwa pemulihan Alex akan memakan waktu beberapa minggu lagi, mengatakan kepada wartawan: “Alex telah berada di lapangan, bukan dengan sepatu bolanya, tetapi dengan sepatu lari untuk pertama kalinya minggu ini, jadi itu juga akan memakan waktu.

“Jangan kita tentukan batas waktunya, tapi jelas dia akan tersedia jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana musim ini. Itu akan terjadi sekitar akhir Maret, awal April, saat dia diharapkan kembali bergabung dengan tim, tapi itu tidak berarti dia siap bermain, apalagi menjadi starter.

“Saya tidak yakin apakah saya sedang mengajari Anda, tapi sebelum mereka turun ke lapangan, mereka tidak berbaring di tempat tidur 24 jam sehari. Mereka datang ke lapangan latihan, melakukan latihan gym dan rehabilitasi.

“Senang baginya untuk turun ke lapangan, senang bagi kami melihatnya di sini, karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi sebagai pemain, Anda sudah berada di tahap akhir rehabilitasi. Selama Anda masih di gym dan bukan di lapangan, itu bukan bagian yang paling menyenangkan.

“Langkah berikutnya adalah berlatih dengan bola, yang paling disukai oleh setiap pemain. Langkah berikutnya adalah bergabung dengan tim, dan butuh waktu sebelum Anda siap bermain. Tapi bagus bahwa rehabilitasi berjalan lancar - itu adalah pujian bagi dia dan staf medis kami.”