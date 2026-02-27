Getty
Diterjemahkan oleh
Arne Slot memberikan kabar buruk tentang cedera Florian Wirtz, dengan bintang Liverpool tersebut dipastikan absen dalam laga melawan West Ham
Wirtz sedang mengobati keluhan punggungnya.
Slot mengatakan setelah melihat Wirtz tidak masuk dalam rencananya di City Ground bahwa masalah yang dimaksud tidak "sangat serius", dengan gelandang senilai £116 juta ($156 juta) tersebut mengeluhkan masalah punggung. Liverpool berharap pemain berusia 22 tahun itu dapat pulih dengan cepat.
Namun, hal itu tidak terjadi, dengan pemain internasional Jerman tersebut masih terbaring di meja perawatan. Tidak ada jadwal yang ditetapkan untuk program rehabilitasi yang bisa memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk diselesaikan. Jeremie Frimpong kembali tersedia untuk pertandingan melawan The Hammers, tetapi kekhawatiran yang jelas telah muncul terkait kebugaran Wirtz.
- Getty Images
Kapan Wirtz akan kembali? Pembaruan dari Slot
Saat memberikan pembaruan tentang skuadnya, Slot mengatakan kepada wartawan: “Jeremie berlatih bersama kami beberapa kali minggu ini. Jadi dia tersedia. Tapi saya tidak mengharapkan Florian tersedia. Itu mengecewakan. Setiap kali seorang pemain tidak tersedia, itu mengecewakan, dan itu sesuatu yang tidak saya harapkan setelah minggu lalu.”
Ketika ditanya lebih lanjut tentang kapan Wirtz bisa kembali, Slot menambahkan: “Saat ini, saya tidak tahu. Biasanya ketika saya mengatakan itu, saya memang tahu tapi tidak ingin membagikannya. Tapi kali ini, jujur saja, saya benar-benar tidak tahu.”
Dia melanjutkan dengan mengatakan tentang melihat gelandang serang Jerman itu terbaring di tahap musim di mana dia mulai menunjukkan performa terbaiknya - dengan enam gol dicetak dalam 13 penampilan terakhirnya: “Ini pencapaian besar bagi Wirtz untuk tetap bugar dalam waktu yang lama karena dia harus naik level dari liga tempat dia bermain ke Premier League dan Liverpool.
“Hal itu menunjukkan mentalitas dan kerja kerasnya yang luar biasa karena dia tetap bugar dalam waktu yang lama. Ini adalah kekecewaan bagi dia dan bagi kami, karena dia bermain sangat, sangat baik belakangan ini.”
Perwakilan Wirtz merencanakan langkah selanjutnya untuk Real Madrid.
Bentuk permainan Wirtz telah membantu menjelaskan mengapa Liverpool begitu berinvestasi besar-besaran padanya pada musim panas 2025, saat ia sempat menjadi pemain termahal di sepak bola Inggris sebelum rekor tersebut diambil alih oleh rekan setimnya, Alexander Isak.
The Reds memiliki harapan tinggi terhadap Wirtz, begitu pula dengan perwakilannya. Mereka tetap yakin bahwa seorang pemain berbakat akan suatu hari masuk dalam radar perekrutan raksasa La Liga, Real Madrid. Minat dari Santiago Bernabeu telah diungkapkan saat Wirtz meninggalkan Bayer Leverkusen.
Agen Volker Struth adalah orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan ia mengatakan tentang masa depan jangka panjang Wirtz: “Pada musim panas ini, saat kami membahas Bayern dan Liverpool, saya menelepon Xabi Alonso, yang sudah berada di Real Madrid, dan memberitahunya bahwa dia harus membawa Florian bersamanya.
“Dia mengatakan bahwa dia benar-benar ingin melakukannya, tetapi saya harus menemui Florentino Perez. Dan saya memang menulis surat kepada Perez. Saya menulis kepadanya bahwa saya memiliki pemain yang dia butuhkan. Florian Wirtz. Tetapi bahkan Real Madrid tidak bisa melakukan apa pun yang mereka inginkan, mereka memiliki anggaran. Tetapi saya tidak menyerah dan saya berharap suatu hari Florian akan bermain untuk Real Madrid.”
- Getty Images Sport
Apakah Liverpool akan lolos ke Liga Champions?
Itu adalah masalah untuk lain waktu, karena Liverpool saat ini fokus pada upaya meraih posisi empat besar di Premier League. Slot mengatakan tentang persaingan dengan tim seperti Manchester United dan Chelsea untuk slot Liga Champions: “Menurut saya, ini adalah pertandingan lain bagi kami dan kami tidak terlalu fokus pada tim lain seperti yang selalu dikatakan oleh semua manajer. Kami hanya fokus pada diri kami sendiri.
“Kami tahu kami harus memenangkan banyak pertandingan, karena pesaing kami untuk tempat Liga Champions ini juga tim-tim yang sangat baik. Memenangkan banyak pertandingan, itulah fokus kami. Bukan soal poin dan selisih, meskipun kami sadar akan klasemen. Itu pasti.”
Liverpool saat ini berada di peringkat keenam klasemen Premier League, sama poinnya dengan Chelsea dan tiga poin di belakang rival lama mereka, United. Mereka akan segera mengetahui lawan mereka di babak 16 besar kompetisi Liga Champions musim ini.
Iklan