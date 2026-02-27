Arne Slot memberikan kabar buruk tentang cedera Florian Wirtz, dengan bintang Liverpool tersebut dipastikan absen dalam laga melawan West Ham

Saat memberikan pembaruan tentang skuadnya, Slot mengatakan kepada wartawan: “Jeremie berlatih bersama kami beberapa kali minggu ini. Jadi dia tersedia. Tapi saya tidak mengharapkan Florian tersedia. Itu mengecewakan. Setiap kali seorang pemain tidak tersedia, itu mengecewakan, dan itu sesuatu yang tidak saya harapkan setelah minggu lalu.”

Ketika ditanya lebih lanjut tentang kapan Wirtz bisa kembali, Slot menambahkan: “Saat ini, saya tidak tahu. Biasanya ketika saya mengatakan itu, saya memang tahu tapi tidak ingin membagikannya. Tapi kali ini, jujur saja, saya benar-benar tidak tahu.”

Dia melanjutkan dengan mengatakan tentang melihat gelandang serang Jerman itu terbaring di tahap musim di mana dia mulai menunjukkan performa terbaiknya - dengan enam gol dicetak dalam 13 penampilan terakhirnya: “Ini pencapaian besar bagi Wirtz untuk tetap bugar dalam waktu yang lama karena dia harus naik level dari liga tempat dia bermain ke Premier League dan Liverpool.

“Hal itu menunjukkan mentalitas dan kerja kerasnya yang luar biasa karena dia tetap bugar dalam waktu yang lama. Ini adalah kekecewaan bagi dia dan bagi kami, karena dia bermain sangat, sangat baik belakangan ini.”