Arne Slot membela Mohamed Salah dengan kritik pedas terhadap penyerang Liverpool, Hugo Ekitike dan Cody Gakpo
Kapan terakhir kali Salah mencetak gol di Premier League?
Bintang Mesir, Mohamed Salah, mencetak 34 gol untuk Liverpool di semua kompetisi musim lalu, membantu tim meraih gelar juara Premier League, serta meraih penghargaan PFA Player of the Year dan Golden Boot. Perpanjangan kontrak dua tahun, hingga 2027, telah disepakati.
Musim 2025-26 menjadi musim yang menantang bagi semua pihak di Anfield, dengan perjuangan konsistensi yang mengejutkan - di tengah gelombang belanja besar-besaran yang memecahkan rekor - yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tidak nyaman bagi mereka yang berada di dalam dan luar lapangan.
Salah telah menghadapi banyak pertanyaan tersebut, yang berujung pada ledakan emosi pada Desember, dan ia gagal mencetak gol dalam pertandingan Premier League sejak 1 November. Namun, pemain berusia 33 tahun ini tetap mendapat dukungan penuh dari manajer yang sebelumnya menempatkannya di bangku cadangan pada awal musim.
Slot membela Salah dari segala kritik terkait performanya.
Slot mengatakan tentang Salah yang mengalami penurunan performa yang tampak dari standar luar biasa yang telah ia tetapkan selama sembilan tahun di Merseyside: “Dia menetapkan standar sendiri, dan standar itu sangat, sangat, sangat tinggi. Begitu dia tidak mencetak gol dalam beberapa pertandingan, orang-orang terkejut, dan itu adalah pujian besar. Jika kita melihat Piala FA, meskipun lawan adalah tim Premier League [dia mencetak gol melawan mereka]. Tiga pertandingan lalu, dia memberikan assist dan mencetak gol melawan tim Premier League, Brighton, tim Premier League yang sangat baik, jadi itulah kenyataannya. Anda bisa mengubah data dan mengatakan dia tidak mencetak gol dalam sembilan pertandingan Premier League, dan itulah standar yang dia tetapkan.”
Slot menambahkan tentang penampilan Salah, dengan winger Belanda Gakpo yang tidak mencetak gol dalam tujuh pertandingan dan penyerang Prancis Ekitike yang tidak mencetak gol dalam empat penampilan terakhirnya: “Saya pikir saya harus menjelaskan secara detail tentang penampilan, dan ini bukan waktu dan tempat yang tepat untuk melakukannya di sini.
“Mo terbiasa mencetak gol. Kami juga tahu, bahkan di masa saya, hal ini pernah terjadi. Saya pernah ditanya tentang Mo yang tidak mencetak gol dalam tiga atau empat pertandingan, tapi dia selalu mencetak gol lagi. Dia bukan satu-satunya penyerang yang tidak mencetak gol sebanyak biasanya. Fokus tidak boleh hanya pada dia, Hugo dan Cody juga tidak, jadi ini masalah tim. Tapi kami menjaga gawang tetap bersih, jadi mereka tidak perlu mencetak banyak gol. Kami mencetak enam gol melawan Qarabag dan empat gol melawan Newcastle.”
Gakpo dan Ekitike juga kurang produktif dalam mencetak gol.
Liverpool yakin bahwa Salah akan kembali ke performa terbaiknya, dengan legenda modern yang memiliki cukup modal untuk memastikan bahwa penurunan performa minor dapat diabaikan. Ekitike juga telah mengesankan sejak menyelesaikan transfer senilai £82 juta ($110 juta) pada musim panas 2025, dengan musim debutnya di Anfield menghasilkan 15 gol.
Pemain berusia 23 tahun ini menyadari kelemahan dalam permainannya dan sedang berusaha memperbaikinya. Slot mengatakan tentang pemain internasional Prancis yang perlu memperbaiki kemampuan udaranya untuk seseorang yang tinggi 6 kaki 3 inci: “Benar bahwa saat saya bermain - sudah lama sekali - kami mungkin menggantung bola di tali dan menendangnya untuk melatih teknik. Itu terisolasi, tidak digunakan sekarang.
“Kami menyadari hal ini, seperti yang Hugo sadari, jadi kami berusaha mengembangkannya. Tidak setiap hari, tapi ini bagian dari permainannya dan dia juga ingin berkembang karena dia bisa mencetak beberapa gol lagi. Pada usia 22 atau 23 tahun, wajar jika ada bagian dari permainan yang bisa ditingkatkan.”
Jadwal pertandingan Liverpool musim 2025-26: West Ham akan menjadi lawan berikutnya di Anfield.
Liverpool, yang saat ini berada di peringkat keenam klasemen Premier League dan telah diundi bersama Galatasaray di babak 16 besar Liga Champions, berharap dapat kembali menemukan ritme mencetak gol saat menjamu West Ham pada Sabtu mendatang.
