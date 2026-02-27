Arne Slot membela Mohamed Salah dengan kritik pedas terhadap penyerang Liverpool, Hugo Ekitike dan Cody Gakpo

Slot mengatakan tentang Salah yang mengalami penurunan performa yang tampak dari standar luar biasa yang telah ia tetapkan selama sembilan tahun di Merseyside: “Dia menetapkan standar sendiri, dan standar itu sangat, sangat, sangat tinggi. Begitu dia tidak mencetak gol dalam beberapa pertandingan, orang-orang terkejut, dan itu adalah pujian besar. Jika kita melihat Piala FA, meskipun lawan adalah tim Premier League [dia mencetak gol melawan mereka]. Tiga pertandingan lalu, dia memberikan assist dan mencetak gol melawan tim Premier League, Brighton, tim Premier League yang sangat baik, jadi itulah kenyataannya. Anda bisa mengubah data dan mengatakan dia tidak mencetak gol dalam sembilan pertandingan Premier League, dan itulah standar yang dia tetapkan.”

Slot menambahkan tentang penampilan Salah, dengan winger Belanda Gakpo yang tidak mencetak gol dalam tujuh pertandingan dan penyerang Prancis Ekitike yang tidak mencetak gol dalam empat penampilan terakhirnya: “Saya pikir saya harus menjelaskan secara detail tentang penampilan, dan ini bukan waktu dan tempat yang tepat untuk melakukannya di sini.

“Mo terbiasa mencetak gol. Kami juga tahu, bahkan di masa saya, hal ini pernah terjadi. Saya pernah ditanya tentang Mo yang tidak mencetak gol dalam tiga atau empat pertandingan, tapi dia selalu mencetak gol lagi. Dia bukan satu-satunya penyerang yang tidak mencetak gol sebanyak biasanya. Fokus tidak boleh hanya pada dia, Hugo dan Cody juga tidak, jadi ini masalah tim. Tapi kami menjaga gawang tetap bersih, jadi mereka tidak perlu mencetak banyak gol. Kami mencetak enam gol melawan Qarabag dan empat gol melawan Newcastle.”