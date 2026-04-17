Arne Slot ditekankan: bawa pemain ternama ini ke Liverpool
Liverpool menghadapi masalah personel di lini depan setelah dikonfirmasi bahwa Ekitike harus absen selama sembilan bulan akibat cedera robekan tendon Achilles. Pemain asal Prancis tersebut, yang telah mencetak 17 gol musim ini, mengalami cedera tersebut saat pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain dan diperkirakan akan absen hingga awal 2027. Kini, dengan Alexander Isak sebagai satu-satunya opsi di lini depan, klub harus memutuskan apakah akan berinvestasi pada pemain berpengalaman atau talenta muda untuk tetap bersaing memperebutkan posisi teratas.
Cole berpendapat bahwa saat merekrut pemain baru, Liverpool harus mencari pemain dengan profil tertentu, yang mampu menangani beban kerja tanpa menghalangi kembalinya pemain bintang mereka yang cedera. Ia menekankan bahwa kontrak jangka pendek untuk seorang penyerang kelas dunia yang sudah mapan akan menjadi langkah paling logis bagi manajemen Liverpool.
Dalam wawancara eksklusif dengan Paddy Power, Cole mengatakan: ''Jika Arne Slot mempertahankan posisinya di Liverpool, dia harus mencari penyerang lain. Anda membutuhkan seseorang yang bisa masuk sebagai pengganti dan menanggung beban, terutama jika Liverpool lolos ke Liga Champions. Ini adalah tugas yang sulit bagi mereka untuk menemukan seseorang.''
''Mungkin Anda harus mencari penyerang berpengalaman. Anda juga bisa melihat ke sisi lain spektrum, karena Anda tidak bisa merekrut seseorang yang bermain di level tertinggi untuk bersaing dengan Isak dan pada akhirnya Ekitike.''
Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Lewandowski tetap sangat produktif di Spanyol. Dengan 12 gol, ia menjadi pencetak gol terbanyak Barcelona dalam perburuan gelar juara La Liga musim ini. Kontraknya saat ini di Spotify Camp Nou akan berakhir pada akhir musim, yang secara finansial dapat membuat transfer pada musim panas nanti menjadi mungkin bagi Liverpool.
Untuk menjelaskan mengapa pemain Polandia berpengalaman ini cocok, Cole menekankan: ''Seseorang seperti Robert Lewandowski yang berusia 37 tahun, misalnya. Ia mungkin tertarik dengan tantangan ini dan juga fakta bahwa ia masih merasa lebih baik daripada Isak dan bisa masuk ke dalam tim. Ia bisa dengan mudah bermain dalam 30 pertandingan.''
''Itu adalah opsi, atau Anda menghabiskan banyak uang untuk pemain berusia tujuh belas atau delapan belas tahun yang sangat menjanjikan. Namun, Anda tetap bertaruh pada pertanyaan apakah dia mampu tampil sebagai pilihan kedua di belakang Isak. Bagaimanapun, ini keputusan yang sulit bagi Liverpool, tetapi mereka harus mencari seseorang,'' saran Cole kepada mantan klubnya.
Ekitike akan segera menjalani operasi pemulihan, setelah itu ia akan memulai proses rehabilitasi yang panjang. Akibatnya, ia akan absen dalam Piala Dunia mendatang bersama tim nasional Prancis.
Di lapangan, Liverpool harus segera bangkit, karena akhir pekan ini akan digelar derby Merseyside yang krusial melawan Everton. Dengan peluang kualifikasi Liga Champions yang dipertaruhkan dan bursa transfer musim panas yang sudah di depan mata, keputusan manajemen mengenai penggantinya akan sangat krusial bagi perencanaan taktis Slot.