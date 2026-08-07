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InfantinoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Argentina mendukung Infantino: "Model yang jelas, stabil, dan transparan"

Argentina
World Cup

Surat terbuka federasi sepak bola Argentina untuk mendukung presiden FIFA

Federasi sepak bola Argentina (AFA) menyatakan berdiri di pihak Gianni Infantino. Dalam surat terbuka yang dipublikasikan di situs resminya, AFA menyampaikan "dukungan atas kepemimpinan yang dijalankan dalam 10 tahun terakhir, berdasarkan model tata kelola yang jelas, stabil, dan transparan".


Terkait proyek penjualan saham Piala Dunia kepada investor swasta, federasi sepak bola Argentina mengakui "keputusan administrasi untuk menarik proyek yang telah menimbulkan jauh lebih banyak ketidakpastian daripada kepastian", dengan menyatakan bahwa FIFA "menyadari kesalahan yang dilakukan dalam proses tersebut".

  • "Demikian pula, Anda memimpin jajaran pengurus yang telah membawa transformasi mendalam, dengan membuka pintu bagi semua federasi dan konfederasi yang berafiliasi. Oleh karena itu, mengingat semakin dekatnya kongres FIFA berikutnya, AFA menegaskan kembali bahwa jalan yang harus diikuti adalah terus bekerja di bawah kepemimpinan Anda, untuk terus mengembangkan sepakbola yang lebih baik dan semakin inklusif," demikian penutup surat yang ditujukan kepada Infantino.

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