Federasi sepak bola Argentina (AFA) menyatakan berdiri di pihak Gianni Infantino. Dalam surat terbuka yang dipublikasikan di situs resminya, AFA menyampaikan "dukungan atas kepemimpinan yang dijalankan dalam 10 tahun terakhir, berdasarkan model tata kelola yang jelas, stabil, dan transparan".





Terkait proyek penjualan saham Piala Dunia kepada investor swasta, federasi sepak bola Argentina mengakui "keputusan administrasi untuk menarik proyek yang telah menimbulkan jauh lebih banyak ketidakpastian daripada kepastian", dengan menyatakan bahwa FIFA "menyadari kesalahan yang dilakukan dalam proses tersebut".