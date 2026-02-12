Serhat Pekmezci, mantan kepala pemandu bakat Fenerbahce yang dikenal karena menemukan Arda Guler, telah membuat tuduhan mengejutkan terkait perlakuan terhadap pemain berusia 20 tahun itu di ibu kota Spanyol. Dalam wawancara dengan Sports Digitale, Pekmezci menyarankan bahwa Guler sedang diisolasi secara sistematis dalam skuad.

"Arda Guler menjadi korban perundungan," kata Pekmezci, menggunakan istilah yang sering dikaitkan dengan perundungan dan pelecehan di tempat kerja di Eropa. Ia menjelaskan bahwa meskipun pemain tersebut tidak datang kepadanya secara langsung untuk mengeluh, situasi tersebut dapat diprediksi mengingat lingkungan yang kompetitif di klub juara Eropa. "Bukan berarti dia mengeluh kepadaku, tapi dia tahu ini akan terjadi. Aku menyuruhnya untuk bersabar."

Tuduhan tersebut menggambarkan gambaran yang mengkhawatirkan tentang konflik internal di Madrid. Sejak bergabung pada 2023, Guler kesulitan mendapatkan posisi starter, situasi yang sering dikaitkan dengan cedera dan persaingan. Namun, Pekmezci bersikeras bahwa masalahnya jauh lebih pribadi, dengan klaim bahwa sekelompok orang tertentu di ruang ganti sedang secara aktif bekerja melawan pemain muda tersebut.