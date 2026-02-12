Getty Images Sport
Arda Guler 'dibully' di Real Madrid oleh 'pemain-pemain dengan ego yang sangat tinggi'
Scout menuduh adanya 'mobbing' terhadap bintang Turki.
Serhat Pekmezci, mantan kepala pemandu bakat Fenerbahce yang dikenal karena menemukan Arda Guler, telah membuat tuduhan mengejutkan terkait perlakuan terhadap pemain berusia 20 tahun itu di ibu kota Spanyol. Dalam wawancara dengan Sports Digitale, Pekmezci menyarankan bahwa Guler sedang diisolasi secara sistematis dalam skuad.
"Arda Guler menjadi korban perundungan," kata Pekmezci, menggunakan istilah yang sering dikaitkan dengan perundungan dan pelecehan di tempat kerja di Eropa. Ia menjelaskan bahwa meskipun pemain tersebut tidak datang kepadanya secara langsung untuk mengeluh, situasi tersebut dapat diprediksi mengingat lingkungan yang kompetitif di klub juara Eropa. "Bukan berarti dia mengeluh kepadaku, tapi dia tahu ini akan terjadi. Aku menyuruhnya untuk bersabar."
Tuduhan tersebut menggambarkan gambaran yang mengkhawatirkan tentang konflik internal di Madrid. Sejak bergabung pada 2023, Guler kesulitan mendapatkan posisi starter, situasi yang sering dikaitkan dengan cedera dan persaingan. Namun, Pekmezci bersikeras bahwa masalahnya jauh lebih pribadi, dengan klaim bahwa sekelompok orang tertentu di ruang ganti sedang secara aktif bekerja melawan pemain muda tersebut.
"Pemain dengan ego yang sangat besar" disalahkan.
Menurut pemandu bakat, stagnasi Guler bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena penolakan para bintang senior untuk mengintegrasikannya. Transisi dari era Toni Kroos dan Luka Modric seharusnya menandai kemunculan Guler, tetapi Pekmezci mengklaim bahwa dia telah dihalangi oleh figur-figur senior.
"Pelecehan datang dari para pemain. Ada kelompok di sana yang tidak dapat menerima Arda; sayangnya, mereka adalah pemain dengan ego yang sangat tinggi," katanya.
Meskipun memiliki kualitas teknis yang jelas, ia sering kali berada di pinggiran pertandingan, menerima bola lebih jarang daripada yang seharusnya sesuai dengan posisinya. Guler memulai musim dengan gemilang, mencetak tiga gol dalam beberapa bulan pertama musim ini. Meskipun golnya menurun belakangan ini, ia terus mengumpulkan assist, dengan tujuh assist di La Liga dan empat lagi di Liga Champions.
Keluarga Xabi Alonso dikaitkan dengan budaya yang toksik.
Mungkin yang paling mengkhawatirkan bagi para penggemar Madrid, Pekmezci meyakini bahwa dinamika kekuasaan pemain inilah yang menjadi pemicu pergantian manajerial klub baru-baru ini. Xabi Alonso, yang mengambil alih jabatan setelah kepergian Carlo Ancelotti namun dipecat pada Januari, dilaporkan tidak mampu mengatasi perpecahan internal tersebut.
"Itulah mengapa Xabi Alonso juga pergi," klaim Pekmezci, menyarankan bahwa manajer Basque itu menjadi korban lain dari "ego" yang kini menargetkan Guler.
Kini kendali telah diserahkan kepada Alvaro Arbeloa, namun situasi tampaknya sedikit pun tidak membaik. Arbeloa, yang ditugaskan untuk menstabilkan tim, tampaknya terus melanjutkan tren mengesampingkan playmaker. Selama kekalahan Liga Champions melawan Benfica, ketegangan meluap ketika Guler diganti. Dia tertangkap kamera tampak frustrasi, bergumam pada dirinya sendiri saat meninggalkan lapangan.
Kesabaran mulai menipis di Madrid
Guler telah lama dipuji karena temperamennya, tetapi bahkan keteguhannya pun kini diuji. "Saya bilang padanya: 'Sabarlah.' Arda sangat sabar, dia sangat sadar, tetapi bahkan dia mulai memberontak," kata Pekmezci.
Pemain berusia 20 tahun ini menghadapi titik kritis dalam kariernya. Dengan "langkah impian" yang berubah menjadi mimpi buruk, jendela transfer musim panas yang akan datang menjadi ancaman besar. Jika dugaan "intimidasi" terus berlanjut dan "ego" di ruang ganti tidak terkendali, Real Madrid berisiko kehilangan talenta generasi yang merasa tidak diberi kesempatan adil untuk bersinar.
Saat ini, Guler terjebak dalam siklus sulit, menunggu terobosan di bawah Arbeloa yang menurut mentor lamanya mungkin tidak akan pernah terjadi selama hierarki ruang ganti saat ini tetap berkuasa.
