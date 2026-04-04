Arbeloa dalam masalah karena bintang Real Madrid

Surat kabar Spanyol "AS" mengungkap bahwa Real Madrid akhirnya mulai mencapai keselarasan taktis yang dinantikan, sekitar tiga bulan setelah Álvaro Arbeloa mengambil alih tanggung jawab teknis menggantikan Xabi Alonso.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa perkembangan ini tidak berarti tim kini kebal terhadap krisis, terutama di tengah ancaman cedera yang masih mengancam stabilitasnya. Arbeloa sebelumnya telah memperingatkan bahwa jika tim tidak dalam kondisi prima, mereka berisiko kalah dari lawan mana pun.

Namun, indikator saat ini terlihat sangat positif, karena tim berhasil meraih lima kemenangan beruntun, termasuk dua kemenangan menonjol atas Manchester City, dalam pertandingan yang menegaskan bahwa Real Madrid masih memiliki karakter juara dan kemampuannya untuk bersaing di level tertinggi.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa periode gemilang ini tercapai meski tanpa sejumlah pemain kunci, terutama Kylian Mbappé yang absen karena cedera lutut sebelum kembali bugar selama jeda internasional bersama timnas Prancis.

Jude Bellingham juga absen dari skuad utama sejak 1 Februari, di tengah ketidakpastian yang dipicu oleh pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengenai kondisi fisik dan masa depannya.

(Baca juga) Real Madrid menuntaskan transfer pertama musim panas

(Baca juga) Diaz berencana menembus batas... dan Real Madrid menetapkan harga

(Baca juga) Barcelona mempertaruhkan segalanya untuk menyelesaikan transfer pertama musim panas

(Baca juga) Rencana rahasia Barcelona.. Marmoush mengancam kesepakatan impian