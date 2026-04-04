Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

Diterjemahkan oleh

Arbeloa dalam masalah karena bintang Real Madrid

FEATURES
A. Arbeloa
J. Bellingham
Real Madrid
Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
LaLiga
Spanyol
Inggris

Sakit kepala mewah di Bernabéu

Surat kabar Spanyol "AS" mengungkap bahwa Real Madrid akhirnya mulai mencapai keselarasan taktis yang dinantikan, sekitar tiga bulan setelah Álvaro Arbeloa mengambil alih tanggung jawab teknis menggantikan Xabi Alonso.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa perkembangan ini tidak berarti tim kini kebal terhadap krisis, terutama di tengah ancaman cedera yang masih mengancam stabilitasnya. Arbeloa sebelumnya telah memperingatkan bahwa jika tim tidak dalam kondisi prima, mereka berisiko kalah dari lawan mana pun.

Namun, indikator saat ini terlihat sangat positif, karena tim berhasil meraih lima kemenangan beruntun, termasuk dua kemenangan menonjol atas Manchester City, dalam pertandingan yang menegaskan bahwa Real Madrid masih memiliki karakter juara dan kemampuannya untuk bersaing di level tertinggi.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa periode gemilang ini tercapai meski tanpa sejumlah pemain kunci, terutama Kylian Mbappé yang absen karena cedera lutut sebelum kembali bugar selama jeda internasional bersama timnas Prancis. 

Jude Bellingham juga absen dari skuad utama sejak 1 Februari, di tengah ketidakpastian yang dipicu oleh pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengenai kondisi fisik dan masa depannya.

  England v Japan - International Friendly

    Teka-teki Penangguhan Internasional

    Dia menambahkan bahwa Bellingham hanya bermain beberapa menit dalam laga derby melawan Atlético Madrid sebelum jeda internasional, sehingga pemanggilannya ke tim nasional Inggris tampak sebagai langkah yang diperlukan untuk memulihkan kebugarannya.

    Namun kenyataannya berbeda, di mana ia absen sama sekali dalam pertandingan melawan Uruguay, dan juga tidak bermain melawan Jepang meskipun berada di bangku cadangan.

    Surat kabar tersebut mengutip pernyataan Tuchel, yang menegaskan bahwa sang pemain belum sepenuhnya siap, dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengambil risiko dengan memainkannya karena ia baru pulih dari cedera otot, di tengah ketidakjelasan perkembangan kondisinya.

    Meskipun ada prediksi bahwa ia akan kembali lebih awal ke Madrid, ia tetap bersama tim nasional tanpa ikut bermain atau bahkan melakukan pemanasan, yang memicu banyak spekulasi mengenai kondisi fisiknya, sebelum situasinya menjadi jelas kemudian.

    • Iklan
  Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports

    Kembali ke Madrid dengan penuh kehati-hatian

    "AS" menegaskan bahwa Bellingham telah masuk dalam skuad Real Madrid untuk menghadapi Mallorca, dengan kemungkinan ia akan diturunkan, meskipun kecil kemungkinannya ia akan menjadi starter.

    Dalam konteks ini, Arbeloa menyatakan bahwa kondisi sang pemain memang tidak biasa, namun ia memahami keputusan untuk tidak mengambil risiko, sambil menyoroti bahwa Bellingham memiliki kesadaran yang cukup untuk menjaga kebugarannya, dan bahwa ia sudah mendekati pemulihan penuh, karena ia hanya perlu kembali ke ritme pertandingan.

    Surat kabar tersebut menyoroti sensitivitas waktu kembalinya Bellingham, dengan mengutip pengalaman sebelumnya bersama Chabi Alonso, yang diturunkan dalam Derby Madrid meskipun belum sepenuhnya pulih setelah operasi bahu, sebuah keputusan yang berdampak negatif pada performa tim dan berakhir dengan kekalahan telak 5-2.

    Di tengah kondisi ini, Arbeloa menghadapi tantangan besar dalam mengelola skuadnya, terutama setelah ia menetap pada formasi 4-4-2 yang menampilkan duet penyerang Vinícius Júnior dan Mbappé, ditambah empat gelandang, serta penampilan mengejutkan dari pemain muda Thiago Petarš.

  Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA Sports

    Keyakinan penuh meski angka-angkanya menunjukkan sebaliknya

    Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa secara logis, salah satu pemain muda mungkin akan dicoret untuk memberi ruang bagi Bellingham, sehingga ia dapat membentuk lini tengah bersama Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, dan Arda Güler.

    Namun, keputusan tersebut tidak semudah itu, terutama karena statistik Bellingham musim ini (6 gol dan 4 assist) berada di bawah ekspektasi, sementara Thiago tampil melebihi semua ekspektasi.

    Meskipun demikian, Arbeloa menegaskan keyakinannya yang mutlak pada Bellingham, menegaskan bahwa ia adalah elemen kunci dalam proyek tim. Ia mengatakan dalam pernyataan sebelumnya: "Jika saya bisa melakukan pengorbanan apa pun untuk memastikan Jude kembali ke kondisi prima besok, saya akan melakukannya. Dia adalah kapten sejati, dan salah satu yang terbaik di dunia. Yang membuat saya senang adalah tim terus tampil kuat bahkan saat dia absen, dan ini mencerminkan kekuatan tim. Saya sepenuhnya percaya padanya."

Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
LaLiga
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY