Arbeloa dalam kondisi genting... Peluang terakhir bagi pelatih Real Madrid

Menurut surat kabar AS Spanyol, Liga Champions kini menjadi kesempatan terakhir untuk menyelamatkan masa depan Arbeloa, setelah selisih poin dengan Barcelona di La Liga semakin melebar pasca kekalahan mengejutkan dari Real Mallorca.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa harapan untuk bersaing memperebutkan gelar liga kini semakin tipis, yang membuat Arbeloa berada di bawah tekanan besar di kompetisi Eropa karena masa depannya sangat bergantung pada apa yang bisa diraih timnya saat menghadapi Bayern Munich di babak awal, kemudian melawan Paris Saint-Germain atau Liverpool di babak yang lebih sulit selanjutnya.

"AS" menjelaskan bahwa situasinya akan sangat berbeda jika Arbeloa mampu terus berjuang memperebutkan gelar liga hingga detik-detik terakhir.

Pertandingan melawan Mallorca menjadi pukulan telak bagi momentum positif yang dibangun Arbeloa di proyek Real Madrid, di mana manajemen melihat tim yang kekurangan semangat dan ketegangan yang dibutuhkan pada saat yang tidak memperbolehkan adanya kegagalan, dan pihak atas di klub mulai menganalisis keputusan pelatih, baik dalam menempatkan Vinícius Júnior di bangku cadangan maupun memasukkan pemain muda ke dalam susunan pemain utama secara tiba-tiba, meskipun penampilan baik yang ditunjukkan oleh pemain muda Manuel Ángel mengingat sensitivitas situasi tersebut.