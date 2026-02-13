Arab Saudi 'bukan yang saya cari' - Aymeric Laporte menjelaskan kepergian dramatis Al-Nassr di menit-menit terakhir saat bek Athletic Club menjelaskan mengapa ia menolak tawaran Marseille

Bek tengah berusia 31 tahun itu menghabiskan lima tahun penuh trofi di Manchester City sebelum pindah ke Timur Tengah pada 2023. Namun, meskipun bermain bersama pemain sekelas Cristiano Ronaldo, sang bek menyadari sejak awal bahwa lingkungan tersebut tidak cocok baginya. Saat berbicara tentang kepindahannya, Laporte mengakui bahwa bahkan pada tahun pertamanya, ia telah mengungkapkan niatnya untuk kembali ke San Mames sebagai tujuan utamanya.

Fokus Al-Nassr pada keuntungan finansial mempersulit negosiasi, dan kesalahan administrasi terakhir oleh pihak Saudi bahkan membuat transfer tersebut dibatalkan pada hari batas waktu, sehingga memerlukan banding ke FIFA untuk akhirnya menyelesaikan kesepakatan, yang membuat Laporte lega.

"Saya belum pernah mengatakan ini sebelumnya, tapi sejak tahun pertama di Arab Saudi, saya menyadari bahwa itu bukan benar-benar apa yang saya cari," katanya kepada RMC Sport. "Saya berbicara dengan klub tentang hal itu sejak tahun pertama, mereka meminta saya untuk bersabar. Situasinya tetap sama, saya mengalami beberapa masalah di sana, tidak ada yang serius, yang tidak kami ketahui cara mengatasinya. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan ke tahun ketiga. Ada juga aspek keluarga yang penting bagi saya."