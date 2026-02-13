Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Arab Saudi 'bukan yang saya cari' - Aymeric Laporte menjelaskan kepergian dramatis Al-Nassr di menit-menit terakhir saat bek Athletic Club menjelaskan mengapa ia menolak tawaran Marseille
Perjuangan Saudi dan Keluarnya dari Timur Tengah
Bek tengah berusia 31 tahun itu menghabiskan lima tahun penuh trofi di Manchester City sebelum pindah ke Timur Tengah pada 2023. Namun, meskipun bermain bersama pemain sekelas Cristiano Ronaldo, sang bek menyadari sejak awal bahwa lingkungan tersebut tidak cocok baginya. Saat berbicara tentang kepindahannya, Laporte mengakui bahwa bahkan pada tahun pertamanya, ia telah mengungkapkan niatnya untuk kembali ke San Mames sebagai tujuan utamanya.
Fokus Al-Nassr pada keuntungan finansial mempersulit negosiasi, dan kesalahan administrasi terakhir oleh pihak Saudi bahkan membuat transfer tersebut dibatalkan pada hari batas waktu, sehingga memerlukan banding ke FIFA untuk akhirnya menyelesaikan kesepakatan, yang membuat Laporte lega.
"Saya belum pernah mengatakan ini sebelumnya, tapi sejak tahun pertama di Arab Saudi, saya menyadari bahwa itu bukan benar-benar apa yang saya cari," katanya kepada RMC Sport. "Saya berbicara dengan klub tentang hal itu sejak tahun pertama, mereka meminta saya untuk bersabar. Situasinya tetap sama, saya mengalami beberapa masalah di sana, tidak ada yang serius, yang tidak kami ketahui cara mengatasinya. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan ke tahun ketiga. Ada juga aspek keluarga yang penting bagi saya."
- Getty Images Sport
Menolak ajakan Marseille
Sebelum kepulangannya yang penuh emosi ke Bilbao resmi diumumkan, Laporte menjadi pemain yang sangat diminati. Klub Ligue 1 Marseille termasuk di antara klub-klub yang dikaitkan erat dengan kepindahannya, karena mereka berupaya memperkuat barisan pertahanan mereka. Laporte mengonfirmasi bahwa minat dari raksasa Prancis tersebut memang nyata, namun hatinya sudah tertuju pada destinasi lain.
“Ada pendekatan, ya. Ada minat, tidak hanya dari Marseille tetapi juga dari klub-klub lain,” kata Laporte. Ia menekankan bahwa keputusan untuk menolak tawaran dari klub-klub Eropa lainnya didorong oleh keinginan untuk lebih dekat dengan keluarganya dan ayahnya. “Ada gagasan untuk mendekatk
u ke rumah, ke ayah saya, ke keluarga saya. Saya bertekad untuk kembali ke akar saya. Itulah yang membuat saya kembali ke Bilbao.”
Kembalinya yang dinanti-nantikan ke San Mames
Saga ini berakhir dengan hasil positif ketika FIFA secara resmi menyetujui dokumen transfernya, memungkinkan dia untuk menandatangani kontrak tiga tahun hingga 2028. Laporte mengambil alih jersey nomor 14, kembali ke klub tempat dia tampil dalam 222 pertandingan sebelum pindah ke Premier League pada 2018.
Bek tersebut tidak menyembunyikan perasaannya terkait kepindahan ini, menyatakan bahwa kembalinya ke klub tersebut adalah "segala yang saya inginkan." Meskipun harus melakukan pengorbanan finansial untuk memfasilitasi kepindahannya dari Al-Nassr, Laporte tetap yakin bahwa manfaat spiritual dan emosional bermain di hadapan para pendukung Athletic jauh lebih berharga daripada kerugian finansial apa pun.
- Getty Images Sport
Mata tertuju pada hadiah Piala Dunia
Di balik sentimentalitas kepindahannya, ada tujuan olahraga yang jelas bagi Laporte. Dengan kembali ke salah satu dari lima liga teratas Eropa, ia berharap dapat memperkuat posisinya di skuad tim nasional Spanyol. Bermain secara reguler di level tinggi di La Liga dianggap sebagai persiapan yang sempurna untuk Piala Dunia 2026 yang akan datang.
Laporte mengungkapkan bahwa ia tetap menjalin komunikasi secara rutin dengan pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, yang mendukung keputusannya untuk kembali ke Bilbao. Dengan 16 penampilan yang sudah ia catat musim ini, sang bek mulai menemukan ritme permainannya kembali. Meskipun masalah pendaftaran awalnya mengganggu kelayakannya di Eropa, fokus Laporte tetap pada membantu klub masa kecilnya berkembang sambil memastikan ia tetap berada di puncak performanya untuk La Roja.
Iklan