Arab Saudi, Barcelona, dan masih banyak lagi: ke mana saja Bastoni bisa pergi

"Saya dan para pemain saya biasanya menghormati kontrak; kontraknya masih tersisa dua tahun dan dia sangat mencintai Inter. Saat ini dia tidak berpikir untuk pindah ke klub lain, namun jika ada klub yang tertarik dan tawarannya memuaskan baik klub maupun sang pemain, kita bisa duduk bersama untuk membicarakannya. Tapi saat ini belum ada negosiasi. Dalam hidup ada berbagai momen, baik dan buruk. Secara pribadi, setahun terakhir ini sangat sulit baginya, tetapi dia berhasil melewatinya." Tullio Tinti, agen Alessandro Bastoni, untuk pertama kalinya sejak 2019—ketika bek kelahiran 1999 itu bergabung dengan Inter—membuka kemungkinan kepergiannya dari Inter.