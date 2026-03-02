Apakah William Saliba yang 'menakutkan' diremehkan?! Legenda Arsenal Martin Keown memuji bek 'penjaga malam' tersebut karena berhasil menjaga Arsenal tetap aman dalam perburuan gelar Premier League

Arsenal akan kembali beraksi pada Rabu malam dengan lawatan ke Brighton & Hove Albion, sementara rival perebutan gelar City akan menjamu Nottingham Forest di tempat lain pada malam yang sama - sebuah kesempatan langka di mana kedua raksasa tersebut memainkan pertandingan mereka pada waktu yang sama. The Gunners belum pernah kalah di Amex Stadium sejak Juni 2020, saat pekan pertama kembalinya 'Project Restart' selama lockdown coronavirus. Keown, bagaimanapun, waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh The Seagulls.

"Mereka dalam sedikit masalah, bukan? Brighton. Mereka dalam performa yang buruk, bukan? Jadi, menarik bahwa [James] Milner bergabung dengan tim sekarang untuk sedikit menstabilkan situasi, seorang pemain berpengalaman yang lebih tua. Mereka mulai menemukan bentuk permainan mereka pada waktu yang salah bagi Arsenal. Saya tidak takut, tapi saya menghormati apa yang mereka bangun," tambah Keown, sebelum menyimpulkan bahwa bermain pada waktu yang sama dengan City akan menguntungkan Arsenal.

"Saya pikir sebenarnya ini tekanan yang seimbang. Jika mereka bermain pada hari yang sama dengan Anda lebih awal dari Anda, saya tidak pernah suka itu. Jika selisih 24 jam, seperti yang kita dengar dalam beberapa pertandingan terakhir, maka Anda bisa fokus pada persiapan Anda. Jadi, memainkan mereka berturut-turut adalah... Anda tahu, media mencoba untuk memperpanjangnya. Saya pikir itu situasi yang menarik ketika mereka bermain di taman lain yang dekat."

