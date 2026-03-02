Getty Images Sport
Apakah William Saliba yang 'menakutkan' diremehkan?! Legenda Arsenal Martin Keown memuji bek 'penjaga malam' tersebut karena berhasil menjaga Arsenal tetap aman dalam perburuan gelar Premier League
Saliba mencetak gol dalam kemenangan Chelsea.
Saliba, yang akan genap berusia 25 tahun pada akhir bulan ini, mencetak gol pertamanya musim ini dalam kemenangan 2-1 Arsenal atas rival London Chelsea di kandang pada Minggu, membuka selisih lima poin dari Manchester City di puncak klasemen Premier League, meskipun Arsenal telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada tim asuhan Pep Guardiola. Mengingat keahlian The Gunners dalam situasi bola mati dan fakta bahwa rekan-rekan beknya, Gabriel Magalhaes dan Jurrien Timber, masing-masing telah mencetak tiga gol di liga musim ini, banyak yang terkejut bahwa pemain Prancis bertubuh jangkung ini baru mencetak gol pertamanya pada bulan Maret.
'Rolls Royce' Saliba masih bisa lebih baik lagi.
Keown, dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, ditanya apakah Saliba telah dianggap kurang dihargai karena tidak sering mencetak gol seperti rekan-rekan beknya.
"Siapa pun yang menontonnya setiap minggu tahu bahwa dia seperti Rolls Royce yang melaju mulus di lapangan," jawab Keown. "Dia sangat solid, sangat konsisten, dan mereka memiliki kemitraan yang unik. Mereka adalah teman dekat di luar lapangan dan di dalamnya. Saya kira tahap berikutnya baginya adalah aspek kepemimpinan. Gabriel terlihat seperti pemimpin bagi saya, tapi itu adalah langkah berikutnya. Tapi dia masih muda dan itu adalah sesuatu yang akan dia kembangkan seiring bertambahnya usia, tidak diragukan lagi."
Mobilitas Saliba menjadi keunggulan besar dalam sepak bola modern.
Keown, yang bermain 449 kali untuk Arsenal dalam dua periode, memenangkan tujuh trofi, bermain bersama beberapa bek terbaik selama kariernya, tetapi mengakui bahwa dia akan senang bisa bermain bersama Saliba dan Gabriel, terutama karena cara sepak bola dimainkan saat ini.
"Saya tidak keberatan bermain bersama salah satu dari keduanya jika mereka mengizinkan saya!" tambahnya. "Saya beruntung memiliki rekan setim yang baik seperti Sol Campbell dan Tony Adams selama bertahun-tahun, dalam banyak pertandingan.
"Bagi saya, bagian pertahanan tengah sangat penting sekarang. Selalu begitu, tetapi saya pikir bek sayap, saat mereka membangun serangan, seringkali tidak berada di barisan belakang. Jadi itulah yang harus mereka perhatikan. Mereka seperti penjaga malam yang mengarahkan orang kembali untuk membantu dan memastikan jumlah pemain yang tepat di pertahanan tengah. Seringkali, Saliba begitu lincah sehingga dia bisa masuk ke lini tengah dan menghadapai sebagian besar pemain. Dia masih berkembang, dia masih bisa lebih baik. Itulah yang menakutkan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Arsenal?
Arsenal akan kembali beraksi pada Rabu malam dengan lawatan ke Brighton & Hove Albion, sementara rival perebutan gelar City akan menjamu Nottingham Forest di tempat lain pada malam yang sama - sebuah kesempatan langka di mana kedua raksasa tersebut memainkan pertandingan mereka pada waktu yang sama. The Gunners belum pernah kalah di Amex Stadium sejak Juni 2020, saat pekan pertama kembalinya 'Project Restart' selama lockdown coronavirus. Keown, bagaimanapun, waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh The Seagulls.
"Mereka dalam sedikit masalah, bukan? Brighton. Mereka dalam performa yang buruk, bukan? Jadi, menarik bahwa [James] Milner bergabung dengan tim sekarang untuk sedikit menstabilkan situasi, seorang pemain berpengalaman yang lebih tua. Mereka mulai menemukan bentuk permainan mereka pada waktu yang salah bagi Arsenal. Saya tidak takut, tapi saya menghormati apa yang mereka bangun," tambah Keown, sebelum menyimpulkan bahwa bermain pada waktu yang sama dengan City akan menguntungkan Arsenal.
"Saya pikir sebenarnya ini tekanan yang seimbang. Jika mereka bermain pada hari yang sama dengan Anda lebih awal dari Anda, saya tidak pernah suka itu. Jika selisih 24 jam, seperti yang kita dengar dalam beberapa pertandingan terakhir, maka Anda bisa fokus pada persiapan Anda. Jadi, memainkan mereka berturut-turut adalah... Anda tahu, media mencoba untuk memperpanjangnya. Saya pikir itu situasi yang menarik ketika mereka bermain di taman lain yang dekat."
Martin Keown akan memberikan analisis dan komentar untuk TNT Sports pada pertengahan minggu ini. Setiap pertandingan Premier League pada Selasa, Rabu, dan Kamis akan ditayangkan secara langsung di TNT Sports dan discovery+.
