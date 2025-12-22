Apakah Vinicius Junior Setara Dengan Kylian Mbappe & Lionel Messi? Real Madrid Disarankan Untuk Segera MENJUAL Sang Winger Di Tengah Tuntutan Kontrak Yang Gila

Pihak-pihak yang berminat mungkin akan mulai menjajaki kemungkinan transfer Vinicius di tahun baru jika terlihat jelas bahwa tidak akan ada kesepakatan yang tercapai di Madrid. Tim-tim yang memiliki dana besar di Arab Saudi diperkirakan akan memimpin perburuan tersebut.

CEO Saudi Pro League Omar Mugharbel sebelumnya mengatakan kepada Marca tentang minat yang telah lama ada terhadap Vinicius: “Kami tidak bermimpi, ini masalah waktu dan negosiasi.”

Ia menambahkan tentang lebih banyak talenta top yang dibujuk untuk bergabung dengan proyek olahraga yang ambisius, dengan beberapa nama besar telah menempuh jalan itu: “Pemain asing selalu menjadi bagian dari tim-tim Saudi. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pemain asing yang mungkin ada di tim telah berubah. Musim ini kami telah memasukkan delapan pemain asing ditambah dua pemain lain di bawah usia 21 tahun."

“Sudah menjadi bagian dari DNA liga ini untuk mendatangkan pemain dari luar untuk membuatnya lebih menarik. Yang telah berubah secara besar-besaran, terutama dalam dua tahun terakhir, adalah kualitas pemain yang datang. Benzema, di antara yang lain, menciptakan dampak yang lebih besar, baik secara nasional maupun internasional.”