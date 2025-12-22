Getty/GOAL
Apakah Vinicius Junior Setara Dengan Kylian Mbappe & Lionel Messi? Real Madrid Disarankan Untuk Segera MENJUAL Sang Winger Di Tengah Tuntutan Kontrak Yang Gila
Kapan kontrak Vini Jr. dengan Real Madrid berakhir?
Vinicius, yang nyaris memenangkan Ballon d’Or pada tahun 2024, sedang mengerjakan kesepakatan di Santiago Bernabeu yang akan berlaku hingga 2027. Belum ada perpanjangan yang disepakati, yang berarti tawaran harus dipertimbangkan di bursa transfer mendatang.
Pemain berusia 25 tahun itu telah banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Timur Tengah, dengan spekulasi bahwa ia bisa mengikuti jejak legenda Real Madrid Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema Arab Saudi.
Syarat-syarat yang menggiurkan akan ditawarkan di sana, dan Madrid diperingatkan untuk tidak mencoba menyamai tawaran tersebut. Mereka didesak untuk menjual sang winger selagi harga transfernya masih tinggi, karena tidak ada nilai yang bisa didapatkan dengan membayarnya dengan angka yang sama seperti yang diterima oleh Mbappe dan Messi.
Apakah Vini Jr. Setara Mbappe & Messi?
Mantan striker dan direktur Real Madrid Predrag Mijatovic belakangan ini sering mengkritik Vinicius. Ia kini telah mengatakan kepada Carrusel Deportivo tentang pembicaraan selanjutnya di ibu kota Spanyol: “Jika ia sekarang meminta kontrak yang sama dengan Mbappe atau Messi, jelas bahwa ia tidak ingin memperbarui kontraknya; itu sudah jelas. Kita bukan anak-anak, tolong. Dan jika ia ingin menyelesaikan kontraknya di Real Madrid, itu tidak masalah."
“Klub harus berada di atas pemain mana pun, siapa pun mereka, dan semua pemain harus menerima satu hal bahwa Madrid akan terus menang dengan Vinicius, tanpa Vinicius, karena Real Madrid selalu menang.”
Mijatovic menambahkan, dengan Vinicius yang tidak dianggap sebagai bagian integral dari perencanaan jangka panjang di Bernabeu: “Real Madrid selalu harus berada di atas pemain mana pun, tokoh mana pun dalam sepakbola, karena ini adalah klub terbesar di dunia. Jika Vinicius menolak untuk memperbarui kontraknya, Real Madrid harus melakukan segala upaya untuk menjualnya. Dalam keadaan apa pun Anda tidak dapat membiarkan pemain atau perwakilannya mengendalikan Anda.”
Apakah Vinicius akan pindah ke Timur Tengah?
Pihak-pihak yang berminat mungkin akan mulai menjajaki kemungkinan transfer Vinicius di tahun baru jika terlihat jelas bahwa tidak akan ada kesepakatan yang tercapai di Madrid. Tim-tim yang memiliki dana besar di Arab Saudi diperkirakan akan memimpin perburuan tersebut.
CEO Saudi Pro League Omar Mugharbel sebelumnya mengatakan kepada Marca tentang minat yang telah lama ada terhadap Vinicius: “Kami tidak bermimpi, ini masalah waktu dan negosiasi.”
Ia menambahkan tentang lebih banyak talenta top yang dibujuk untuk bergabung dengan proyek olahraga yang ambisius, dengan beberapa nama besar telah menempuh jalan itu: “Pemain asing selalu menjadi bagian dari tim-tim Saudi. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pemain asing yang mungkin ada di tim telah berubah. Musim ini kami telah memasukkan delapan pemain asing ditambah dua pemain lain di bawah usia 21 tahun."
“Sudah menjadi bagian dari DNA liga ini untuk mendatangkan pemain dari luar untuk membuatnya lebih menarik. Yang telah berubah secara besar-besaran, terutama dalam dua tahun terakhir, adalah kualitas pemain yang datang. Benzema, di antara yang lain, menciptakan dampak yang lebih besar, baik secara nasional maupun internasional.”
Vinicius dicemooh oleh pendukungnya sendiri
Vinicius saat ini berada di Timur Tengah, setelah terbang ke Dubai untuk menjalani jeda liburan musim dinginnya. Ia meninggalkan Spanyol segera setelah diejek oleh suporter sendiri dalam kemenangan 2-0 atas Sevilla - ia digantikan di akhir pertandingan tersebut.
Pemain Brasil tersebut hanya mencetak lima gol dan delapan assist dalam 24 penampilan di semua kompetisi musim ini. Dengan suporter yang mencemoohnya di kandang sendiri, spekulasi tentang kepindahannya semakin meningkat. Ia tidak lagi dianggap tak tergantikan, karena Mbappe kini menjadi pemain utama di Madrid, sementara pemain seperti Jude Bellingham dan Rodrygo mengisi peran pendukung.
