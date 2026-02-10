Getty/Instagram
Apakah United Strand seorang jutawan? Penggemar Manchester United, Frank Ilett, angkat bicara tentang penghasilan dari aksi viral menumbuhkan rambut.
Aksi viral ini bisa berakhir pada Selasa malam.
Aksi United Strand dimulai sebagai respons terhadap ketidakstabilan Red Devils dalam setahun terakhir. Pada Oktober 2024, ia berjanji tidak akan memotong rambutnya lagi hingga United memenangkan lima pertandingan berturut-turut, dan ia menjadi sensasi media sosial selama periode tersebut, mengunggah pembaruan tentang rambutnya sementara tim favoritnya kesulitan di lapangan.
Mantan manajer Ruben Amorim tidak mampu membuat timnya meraih hasil yang konsisten, dengan rekor kemenangan terpanjangnya hanya terjadi dalam dua periode terpisah masing-masing tiga pertandingan. Ia dipecat pada Januari tahun ini, dan Michael Carrick ditunjuk sebagai manajer interim klub hingga akhir musim setelah Darren Fletcher memimpin beberapa pertandingan sebagai manajer sementara.
Carrick berhasil menciptakan empat kemenangan beruntun, termasuk kemenangan mencolok atas Manchester City dan Arsenal dalam dua pertandingan pertamanya, sebelum meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Fulham dan kemenangan mudah 2-0 atas Tottenham Hotspur setelah kartu merah Cristian Romero. United akan bertanding lagi pada Selasa malam saat mereka menghadapi West Ham United di London Stadium, dan kemenangan akan berarti penggemar terkenal mereka mendapatkan potongan rambut pertamanya dalam lebih dari 15 bulan.
Penggemar Manchester United mengungkap kebenaran tentang penghasilannya di tengah klaim sebagai jutawan.
Trik tersebut tak diragukan lagi telah menambahkan sedikit kelegaan yang sangat dibutuhkan bagi para penggemar Manchester United yang sebelumnya merasa kecewa akibat performa buruk tim mereka. Hal ini juga membuat beberapa orang bertanya-tanya seberapa banyak uang yang telah dihasilkan oleh United Strand - nama asli Frank Ilett - sejak ia memulai aksinya. Ia telah terlihat dalam iklan Paddy Power dan mendirikan bisnis e-commerce.
Dia mengatakan kepada The Sun: “Saya pasti bukan jutawan seperti yang dibayangkan orang. Banyak yang membicarakan tentang menghasilkan jutaan pound, tapi itu tidak benar. Gajinya tidak sebesar yang dibayangkan orang. Tapi itu bukan alasan saya memulai ini sejak awal.
“Sebenarnya, yang paling menyakitkan adalah tidak bisa melihat dengan jelas. Untungnya saya memakai kacamata karena bingkainya sedikit menopang poni saya. Sekarang saya hampir tidak bisa melihat sama sekali. Ini harus dihilangkan.”
Acara penggalangan dana yang direncanakan untuk mendukung yayasan amal anak-anak.
Ilett juga mengungkapkan bahwa yayasan amal anak-anak Little Princess Trust akan menerima donasi dari dana yang telah ia kumpulkan sejauh ini. Yayasan ini menyediakan wig rambut asli secara gratis untuk anak-anak dan remaja yang kehilangan rambutnya akibat pengobatan kanker atau kondisi lain.
Frank mengatakan: “Saya juga mengadakan penggalangan dana untuk mereka. Saya kira kami telah mengumpulkan sekitar £6.000 untuk mereka sejauh ini. Ini adalah lembaga amal yang sangat bagus, dengan orang-orang yang hebat di sana. Panjang rambut saya sekarang 25 cm, yang syukurlah cukup panjang untuk bisa didonasikan.”
Dia juga berencana untuk terus membuat konten, mengatakan kepada FourFourTwo: “Mungkin tidak se sering, mungkin tidak setiap hari atau apa pun. Tapi ya, saya masih akan membuat konten terkait sepak bola, dan mungkin mencoba untuk memperluas sedikit ke hal-hal lain juga.”
Manchester United berusaha meraih kemenangan kelima berturut-turut melawan West Ham.
Prestasi tersebut akhirnya bisa berakhir pada Selasa malam saat United berhadapan dengan West Ham. Meskipun Setan Merah tampil impresif sejak kedatangan Carrick, The Hammers juga dalam performa yang baik. Tim asuhan Nuno Espirito Santo telah memenangkan tiga dari empat pertandingan Premier League terakhir mereka, mengangkat mereka ke posisi tiga poin di bawah Nottingham Forest yang berada di peringkat ke-17, dengan Crysencio Summerville tampil menonjol dengan mencetak gol dalam lima pertandingan berturut-turut di semua kompetisi.
Jika The Red Devils bisa memastikan kemenangan kelima mereka, mereka akan naik ke peringkat ketiga, di atas Aston Villa berdasarkan selisih gol, sebelum tim Unai Emery menghadapi Brighton and Hove Albion pada Rabu.
