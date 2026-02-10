Apakah United Strand seorang jutawan? Penggemar Manchester United, Frank Ilett, angkat bicara tentang penghasilan dari aksi viral menumbuhkan rambut.

Aksi United Strand dimulai sebagai respons terhadap ketidakstabilan Red Devils dalam setahun terakhir. Pada Oktober 2024, ia berjanji tidak akan memotong rambutnya lagi hingga United memenangkan lima pertandingan berturut-turut, dan ia menjadi sensasi media sosial selama periode tersebut, mengunggah pembaruan tentang rambutnya sementara tim favoritnya kesulitan di lapangan.

Mantan manajer Ruben Amorim tidak mampu membuat timnya meraih hasil yang konsisten, dengan rekor kemenangan terpanjangnya hanya terjadi dalam dua periode terpisah masing-masing tiga pertandingan. Ia dipecat pada Januari tahun ini, dan Michael Carrick ditunjuk sebagai manajer interim klub hingga akhir musim setelah Darren Fletcher memimpin beberapa pertandingan sebagai manajer sementara.

Carrick berhasil menciptakan empat kemenangan beruntun, termasuk kemenangan mencolok atas Manchester City dan Arsenal dalam dua pertandingan pertamanya, sebelum meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Fulham dan kemenangan mudah 2-0 atas Tottenham Hotspur setelah kartu merah Cristian Romero. United akan bertanding lagi pada Selasa malam saat mereka menghadapi West Ham United di London Stadium, dan kemenangan akan berarti penggemar terkenal mereka mendapatkan potongan rambut pertamanya dalam lebih dari 15 bulan.