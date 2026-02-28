Apakah Ruben Amorim menjadi masalah? Andre Onana didukung untuk 'berjuang' demi kebangkitan Man Utd dan menolak transfer permanen

Lammens mendahului Altay Bayinder dalam hierarki tim tak lama setelah kedatangannya di Manchester pada hari batas waktu transfer, yang pada akhirnya membuat Onana pindah ke Trabzonspor pada awal musim ini. Pemain berusia 29 tahun ini telah menjadi pemain reguler bagi tim Turki sejak kepindahannya ke Papara Park.

Meskipun demikian, pemain internasional Kamerun ini diharapkan kembali ke United pada musim panas saat kontrak pinjamannya dengan Trabzon berakhir, dan dia berharap kepergian Ruben Amorim akan memberinya kesempatan untuk merebut kembali posisi starter di bawah mistar gawang di Old Trafford. Onana tampil secara reguler untuk United setelah kedatangannya dari Inter pada 2023 sebelum ia dicoret oleh manajer Portugal di awal musim, dengan penampilannya yang terakhir terjadi dalam kekalahan mengejutkan di Carabao Cup melawan Grimsby pada Agustus lalu.

Michael Carrick akan tetap memimpin klub raksasa Manchester hingga akhir musim, dan United belum memutuskan siapa manajer berikutnya. Onana, bagaimanapun, diharapkan akan berjuang untuk posisinya di gawang Old Trafford dan menolak tawaran keluar permanen, menurut teman dekat dan sesama warga negara Geremi.