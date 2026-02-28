AFP
Diterjemahkan oleh
Apakah Ruben Amorim menjadi masalah? Andre Onana didukung untuk 'berjuang' demi kebangkitan Man Utd dan menolak transfer permanen
- Getty Images Sport
Onana kehilangan posisi starter di Old Trafford.
Lammens mendahului Altay Bayinder dalam hierarki tim tak lama setelah kedatangannya di Manchester pada hari batas waktu transfer, yang pada akhirnya membuat Onana pindah ke Trabzonspor pada awal musim ini. Pemain berusia 29 tahun ini telah menjadi pemain reguler bagi tim Turki sejak kepindahannya ke Papara Park.
Meskipun demikian, pemain internasional Kamerun ini diharapkan kembali ke United pada musim panas saat kontrak pinjamannya dengan Trabzon berakhir, dan dia berharap kepergian Ruben Amorim akan memberinya kesempatan untuk merebut kembali posisi starter di bawah mistar gawang di Old Trafford. Onana tampil secara reguler untuk United setelah kedatangannya dari Inter pada 2023 sebelum ia dicoret oleh manajer Portugal di awal musim, dengan penampilannya yang terakhir terjadi dalam kekalahan mengejutkan di Carabao Cup melawan Grimsby pada Agustus lalu.
Michael Carrick akan tetap memimpin klub raksasa Manchester hingga akhir musim, dan United belum memutuskan siapa manajer berikutnya. Onana, bagaimanapun, diharapkan akan berjuang untuk posisinya di gawang Old Trafford dan menolak tawaran keluar permanen, menurut teman dekat dan sesama warga negara Geremi.
Kiper pinjaman itu 'jelas berbakat'.
Berbicara kepada Telecom Asia, mantan pemain Chelsea itu mengatakan tentang Onana: "Dengar, saya mengenal Andre dengan baik dan selama dia berada di United, banyak hal yang tidak berjalan dengan baik. Bukan hanya dia. Dan percayalah, dengan kedatangan Michael Carrick, segalanya terlihat baik untuk semua orang, termasuk dia.
"Dia jelas berbakat dan bakatnya langka. Hal berikutnya adalah dia harus kembali ke sana dan berjuang untuk posisinya. Andre selalu unggul saat dihadapkan pada tantangan. Dia berkembang saat diberi kesempatan yang adil untuk membuktikan dirinya."
Geremi melanjutkan bahwa klub besar membutuhkan karakter besar, menambahkan: "Dalam karier saya, saya menikmati bermain di tim dengan ambisi besar dan kepribadian kuat. Jika saya memiliki beberapa pertandingan buruk, selalu ada seseorang yang mengetuk pintu manajer meminta kesempatan.
"Itu berarti saya harus berdiri tegak, menunjukkan diri, dan tidak pergi begitu saja. Tapi itu adalah keputusan Andre."
- Getty Images Sport
Pujian Carrick untuk Lammens
Namun, harapan Onana untuk menggulingkan Lammens bisa pupus jika Carrick tetap menjabat sebagai manajer United. Carrick, yang telah memimpin tim meraih lima kemenangan dan satu hasil imbang dari enam pertandingan yang dipimpinnya, memuji rekrutan musim panas tersebut setelah kemenangan 1-0 atas Everton pada Senin.
"Bagi saya, sebagai kiper, yang penting adalah dapat diandalkan dan dipercaya. Alih-alih menciptakan kekacauan, Anda ingin mereka menghilangkan kekacauan dan menenangkan situasi. Saya pikir Senne adalah orangnya," kata Carrick setelah kemenangan tipis di Hill Dickinson Stadium.
"Dia kadang-kadang tenang dan rendah hati, tapi dia memiliki keteguhan yang nyata. Untuk mengambil alih peran besar ini, itu adalah tugas yang berat bagi beberapa orang. Dan yang lain berbicara tentang beradaptasi dan merasa nyaman di lingkungan tersebut. Terkadang butuh waktu, terkadang tidak. Tapi cara dia melakukannya saat ini adalah ketenangan dan ketenangan itu. Saya pikir itu sangat membantu mereka yang berada di depannya."
Kemenangan United atas Everton menandai clean sheet kelima Lammens musim ini, rekor yang dia harapkan bisa ditambah saat mereka menghadapi Crystal Palace pada Minggu.
United menjamu Palace pada hari Minggu.
United berupaya memperkuat peluang mereka untuk finis di empat besar saat menghadapi Palace akhir pekan ini. Tim asuhan Carrick saat ini unggul tiga poin dari Chelsea dan Liverpool yang berada di posisi kelima dan keenam, masing-masing, saat mereka berusaha memastikan tiket ke Liga Champions.
Liverpool dapat menyamai poin United menjadi 48 poin dengan kemenangan atas West Ham pada Sabtu sore, sementara Chelsea akan melakukan perjalanan singkat ke ibu kota untuk menghadapi rival Arsenal pada Minggu malam.
Iklan