Apakah Ruben Amorim membantu peluang Kobbie Mainoo untuk tampil di Piala Dunia?! Legenda Manchester United merekomendasikan gelandang yang lebih segar untuk posisi starter Inggris

Mantan bintang Inggris lainnya, Michael Owen, telah berbicara kepada DAZN tentang kembalinya Mainoo ke skuad internasional: “Dia pasti bisa masuk ke skuad Inggris pada paruh kedua musim ini.

"Saat ini, Elliott Anderson dan Declan Rice kemungkinan besar akan menjadi starter, lalu ke mana lagi setelah itu? Wharton mungkin akan pergi, tapi di luar itu, tidak ada pemain tengah di Manchester United yang dalam performa lebih baik daripada Mainoo.

“Dia telah kembali ke tim dan lihat bagaimana Man United bermain sekarang. Mereka bermain dengan kepercayaan diri yang besar, dan Mainoo berada di tengah lapangan tengah dalam pertandingan-pertandingan itu, jadi dia pasti memiliki peluang, pasti.”

Tuchel telah membuka pintu bagi Mainoo untuk kembali masuk dalam pertimbangan, bersama rekan setimnya Harry Maguire, saat Inggris bersiap menghadapi Uruguay dan Jepang dalam dua pertandingan persahabatan di Wembley pada akhir Maret.

Tuchel mengatakan: “Sangat bagus bahwa [Mainoo] kembali ke lapangan. Dia adalah talenta yang luar biasa. Dia sudah bermain dalam turnamen dari awal hingga akhir untuk Inggris, jadi dia kembali dalam perhitungan, begitu juga Luke Shaw dan Harry [Maguire].

“Ada beberapa pemain yang tiba-tiba kembali masuk dalam pertimbangan, mereka bermain dengan formasi empat bek dan gaya bermain yang sedikit lebih mudah diadaptasi ke struktur kami saat ini. Ini adalah persaingan yang baik.”