Apakah Ruben Amorim membantu peluang Kobbie Mainoo untuk tampil di Piala Dunia?! Legenda Manchester United merekomendasikan gelandang yang lebih segar untuk posisi starter Inggris
Mainoo kembali mendapat kepercayaan di Manchester United setelah mengalami kesulitan di bawah asuhan Amorim.
Mainoo melakukan debut seniornya untuk Inggris pada usia 18 tahun pada Maret 2024. Ia kemudian menjadi bagian dari rencana Gareth Southgate untuk Kejuaraan Eropa pada musim panas itu. Pemain muda ini tampil dalam pertandingan final melawan Spanyol, saat The Three Lions mengalami kekecewaan lagi dalam perburuan trofi, namun sejak itu ia hanya tampil sekali untuk negaranya.
Turnamen besar lainnya segera tiba, dengan Thomas Tuchel kini memimpin tim, dan Mainoo tampaknya jauh dari perhitungan saat kesulitan mendapatkan waktu bermain di United di bawah pelatih Portugal Amorim. Perubahan di bangku cadangan Old Trafford dilakukan pada Januari.
Bisakah Mainoo mengungguli Anderson dan Wharton dalam peran No.6?
Mainoo telah diberikan kesempatan baru, dan ia telah tampil menonjol di bawah asuhan Carrick. Pemain lain juga telah berusaha merebut posisi No.6 di timnas Inggris, seperti bintang Nottingham Forest Elliot Anderson dan gelandang Crystal Palace Adam Wharton, namun hingga saat ini belum ada panggilan untuk Piala Dunia.
Ketika ditanya apakah Mainoo bisa kembali ke puncak hierarki, mantan sayap United dan Three Lions, Sharpe - yang berbicara bekerja sama dengan BetBrain - mengatakan kepada GOAL: “Itu adalah keputusan yang sangat sulit bagi Tuchel. Ada argumen yang mengatakan bahwa dua pemain lain telah menjalani musim yang sangat berat dan panjang, sementara Kobbie Mainoo baru saja memulai beberapa pertandingan terakhir, jadi mungkin sedikit lebih segar. Apakah Anda memilih seseorang yang telah bermain sepanjang musim dan konsisten, atau seseorang yang baru kembali ke tim dan mulai tampil gemilang?
“Ketiganya adalah pemain top. Jelas saya sedikit bias terhadap Kobbie dan ingin melihatnya bermain. Wharton dan Anderson adalah pemain fenomenal, dan saya tidak berpikir kita akan rugi jika memainkan salah satu dari mereka, tapi saya ingin melihat Kobbie mendapat kesempatan bermain.”
Tuchel membuka peluang bagi Mainoo untuk masuk dalam skuad.
Mantan bintang Inggris lainnya, Michael Owen, telah berbicara kepada DAZN tentang kembalinya Mainoo ke skuad internasional: “Dia pasti bisa masuk ke skuad Inggris pada paruh kedua musim ini.
"Saat ini, Elliott Anderson dan Declan Rice kemungkinan besar akan menjadi starter, lalu ke mana lagi setelah itu? Wharton mungkin akan pergi, tapi di luar itu, tidak ada pemain tengah di Manchester United yang dalam performa lebih baik daripada Mainoo.
“Dia telah kembali ke tim dan lihat bagaimana Man United bermain sekarang. Mereka bermain dengan kepercayaan diri yang besar, dan Mainoo berada di tengah lapangan tengah dalam pertandingan-pertandingan itu, jadi dia pasti memiliki peluang, pasti.”
Tuchel telah membuka pintu bagi Mainoo untuk kembali masuk dalam pertimbangan, bersama rekan setimnya Harry Maguire, saat Inggris bersiap menghadapi Uruguay dan Jepang dalam dua pertandingan persahabatan di Wembley pada akhir Maret.
Tuchel mengatakan: “Sangat bagus bahwa [Mainoo] kembali ke lapangan. Dia adalah talenta yang luar biasa. Dia sudah bermain dalam turnamen dari awal hingga akhir untuk Inggris, jadi dia kembali dalam perhitungan, begitu juga Luke Shaw dan Harry [Maguire].
“Ada beberapa pemain yang tiba-tiba kembali masuk dalam pertimbangan, mereka bermain dengan formasi empat bek dan gaya bermain yang sedikit lebih mudah diadaptasi ke struktur kami saat ini. Ini adalah persaingan yang baik.”
Jadwal pertandingan Inggris: Pertandingan persahabatan dan laga pembuka Piala Dunia
Mainoo berharap bisa dipanggil kembali untuk pertandingan internasional bulan Maret, yang akan memberinya kesempatan untuk menambah koleksi 10 caps-nya. Penampilan positif di sana akan memberinya peluang besar untuk masuk ke skuad 26 pemain Tuchel untuk Piala Dunia dan menjadi bagian dari upaya meraih trofi yang akan dimulai saat menghadapi Kroasia pada 17 Juni.
