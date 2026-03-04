'Apakah pria ini merusak sepak bola?' - Pelatih tendangan bebas Arsenal, Nicolas Jover, menjadi sasaran serangan sensasional dari surat kabar asing terkait 'gembar-gembor tendangan sudut' dalam sepak bola

Untuk mendukung poin utama artikel, kutipan terbaru dari pelatih kepala Liverpool, Arne Slot, tentang kurangnya pertandingan yang menarik di Premier League disebutkan. Slot mengatakan: "Pertama-tama, Anda harus menerimanya. Menurut saya, hal ini terutama terjadi di Premier League. Jika saya menonton liga lain, saya tidak berpikir ada begitu banyak penekanan pada tendangan bebas." Jika saya menonton pertandingan Eredivisie, saya melihat gol yang dibatalkan dan pelanggaran terhadap kiper yang diberikan, dan saya berpikir, 'Wow, itu perbedaan yang besar'. Di sini, Anda hampir bisa menendang kiper di wajahnya dan wasit masih berkata, 'Lanjutkan saja'. Apakah saya suka itu? Hati sepak bola saya tidak menyukainya. Jika Anda bertanya kepada saya, saat memikirkan sepak bola, saya memikirkan tim Barcelona dari 10 hingga 15 tahun yang lalu. Setiap Minggu malam, Anda berharap mereka akan bermain.

"Sekarang, kebanyakan pertandingan yang saya lihat di Premier League tidak menyenangkan untuk ditonton, tapi selalu menarik karena sangat kompetitif, dan itulah yang membuat liga ini hebat karena ada begitu banyak kompetisi. Siapa pun bisa mengalahkan siapa pun. Tapi sebagai seseorang yang suka menonton sepak bola tanpa peduli menang atau kalah, hanya untuk dinikmati, saya pikir ada perbedaan besar antara sekarang dan tiga atau empat tahun lalu di Premier League."