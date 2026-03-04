Getty Images Sport
'Apakah pria ini merusak sepak bola?' - Pelatih tendangan bebas Arsenal, Nicolas Jover, menjadi sasaran serangan sensasional dari surat kabar asing terkait 'gembar-gembor tendangan sudut' dalam sepak bola
Ketergantungan Arsenal pada gol dari situasi bola mati
Dari 58 gol yang telah dicetak Arsenal di Premier League musim ini, 21 di antaranya berasal dari situasi bola mati - rekor tertinggi dalam sejarah kompetisi ini, dengan masih ada sembilan pertandingan tersisa. Para pendukung Arsenal sering menyanyikan 'set piece again, ole ole' setelah mencetak gol dari situasi bola mati, sementara para penggemar telah mengadopsi julukan 'Set Piece FC' dan Jover memiliki mural yang didedikasikan untuknya di luar Emirates Stadium.
"Tidak menarik, tapi efektif" - Jover menerima pujian yang terselubung.
Surat kabar Swiss, Blick, menerbitkan artikel pada Senin, baik di koran cetak maupun daring, dengan judul, "Apakah pria ini merusak sepak bola?", disertai foto Jover. Artikel tersebut memuat serangkaian statistik dan angka yang menjelaskan "demam tendangan sudut" diPremier League, termasuk rekor tertinggi musim ini sebesar 27,5 persen gol yang tercipta dari situasi bola mati.
Artikel tersebut kemudian menuduh Jover, yang dilaporkan menerima bonus setiap kali Arsenal mencetak gol dari tendangan bebas, sebagai dalang di balik "satu taktik yang tampaknya sederhana." Artikel tersebut melanjutkan: "Pemain-pemain mendekati kiper di kotak penalti sehingga dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk menjangkau umpan silang yang dilepaskan dengan tajam, yang kemudian disundul di tiang dekat atau dikembalikan ke tengah di tiang jauh. Tidak terlalu menarik, tetapi sangat efektif."
Slot menjadi simbol perlawanan terhadap taktik set piece.
Untuk mendukung poin utama artikel, kutipan terbaru dari pelatih kepala Liverpool, Arne Slot, tentang kurangnya pertandingan yang menarik di Premier League disebutkan. Slot mengatakan: "Pertama-tama, Anda harus menerimanya. Menurut saya, hal ini terutama terjadi di Premier League. Jika saya menonton liga lain, saya tidak berpikir ada begitu banyak penekanan pada tendangan bebas." Jika saya menonton pertandingan Eredivisie, saya melihat gol yang dibatalkan dan pelanggaran terhadap kiper yang diberikan, dan saya berpikir, 'Wow, itu perbedaan yang besar'. Di sini, Anda hampir bisa menendang kiper di wajahnya dan wasit masih berkata, 'Lanjutkan saja'. Apakah saya suka itu? Hati sepak bola saya tidak menyukainya. Jika Anda bertanya kepada saya, saat memikirkan sepak bola, saya memikirkan tim Barcelona dari 10 hingga 15 tahun yang lalu. Setiap Minggu malam, Anda berharap mereka akan bermain.
"Sekarang, kebanyakan pertandingan yang saya lihat di Premier League tidak menyenangkan untuk ditonton, tapi selalu menarik karena sangat kompetitif, dan itulah yang membuat liga ini hebat karena ada begitu banyak kompetisi. Siapa pun bisa mengalahkan siapa pun. Tapi sebagai seseorang yang suka menonton sepak bola tanpa peduli menang atau kalah, hanya untuk dinikmati, saya pikir ada perbedaan besar antara sekarang dan tiga atau empat tahun lalu di Premier League."
Arteta tidak puas dengan rekor tendangan bebas Arsenal.
Meskipun reputasinya, Arteta mengaku tidak puas dengan jumlah gol yang dicetak timnya dari situasi bola mati, sementara ia juga ingin timnya memperketat pertahanan saat menghadapi situasi serupa.
Berbicara beberapa hari setelah kemenangan 2-1 mereka atas Chelsea, sebuah pertandingan di mana ketiga gol berasal dari situasi bola mati, Arteta mengatakan: "Saya kecewa karena kami tidak mencetak lebih banyak gol (dari situasi bola mati). Dan kami juga kebobolan. Jadi kami ingin menjadi tim terbaik dan paling dominan dalam setiap aspek permainan. Itulah arah dan tujuan tim ini. Dan sebagai klub, kami juga ingin menjadi yang sama. Jadi mari kita coba lakukan itu.
"Saya tidak tahu bagaimana cara merayakan satu gol berbeda dari gol lainnya. Mungkin untuk YouTube, satu gol lebih bagus dari yang lain. Saya tidak tahu, tapi kenyataan dalam sepak bola sangat bergantung pada banyak hal."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Arsenal?
Arsenal akan kembali beraksi pada Rabu malam dalam laga tandang melawan Brighton & Hove Albion. Pada Selasa, pelatih kepala Seagulls, Fabian Hurzeler, mengeluhkan cara The Gunners 'membuang-buang waktu' dan mencoba menghalangi para bek dengan rutinitas tendangan bebas mereka.
"Beberapa blokade atau cara tim memblokade, tidak ada aturan yang jelas. Terkadang wasit meniup peluit dan itu pelanggaran, terkadang dia tidak meniup peluit. Saya pikir itulah mengapa kita membahas topik ini saat ini, tetapi bagi saya topik utama adalah membuat aturan yang jelas tentang berapa lama waktu yang boleh dibuang untuk tendangan sudut, tendangan bebas, atau lemparan ke dalam," kata Hurzeler.
