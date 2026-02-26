Apakah Paul Pogba memiliki masa depan di Monaco? Kabar tentang kemungkinan kepergiannya dibahas setelah ia bermain selama 30 menit dalam pertandingan tersebut

CEO Monaco, Thiago Scuro, telah menjelaskan kepada talkSPORT alasan Pogba direkrut dan apa yang masih bisa dia tawarkan untuk kepentingan tim: “Paul, pertama-tama, tentang performa. Ini tentang performa, langkah pertama. Paul adalah pemain yang sangat berbakat dengan level yang berbeda dari yang biasa kita lihat di Ligue 1. Dia kembali setelah dua tahun tidak bermain - Kami tahu tantangan untuk membawanya kembali akan tinggi.

“Tentu saja dia juga membawa dampak dalam hal visibilitas bagi liga, AS Monaco, pendapatan komersial, dan semua hal tersebut. Namun, seperti yang kita semua tahu, pemain harus berada di lapangan dan tampil baik agar semuanya berjalan lancar. Pada akhirnya, kami memulai proses ini di musim panas dengan ekspektasi yang sangat tinggi.”

Pogba mengalami cedera betis pada 13 Desember dan sejak itu absen, dengan Monaco memutuskan untuk mencoretnya dari skuad Liga Champions sebelum tersingkir di babak playoff knockout melawan rival domestik Paris Saint-Germain.

Scuro menambahkan: “Ini sangat mahal baginya untuk bisa konsisten bermain di lapangan. Dia memiliki beberapa menit selama musim ini yang menunjukkan levelnya, kemampuannya, dan kami masih mendorong agar dia mendapatkan lebih banyak waktu bermain di lapangan pada akhir musim.”