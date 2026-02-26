Getty
Apakah Paul Pogba memiliki masa depan di Monaco? Kabar tentang kemungkinan kepergiannya dibahas setelah ia bermain selama 30 menit dalam pertandingan tersebut
Pogba telah bermain selama 30 menit dalam tiga penampilannya.
Pogba menandatangani kontrak dua tahun dengan Monaco setelah ditawari kesempatan untuk kembali ke dunia sepak bola profesional. Mereka menyadari bahwa mereka merekrut seorang pemain yang masih kurang dalam hal kebugaran dan ketajaman bermain.
Mereka harus menunggu hingga November sebelum memberikan debut Pogba. Pada hari itu, ia bermain selama empat menit dari bangku cadangan, dengan dua penampilan pengganti lainnya sejak saat itu. Secara total, ia hanya bermain selama 30 menit.
Mengapa Monaco merekrut Pogba sebagai pemain bebas transfer
CEO Monaco, Thiago Scuro, telah menjelaskan kepada talkSPORT alasan Pogba direkrut dan apa yang masih bisa dia tawarkan untuk kepentingan tim: “Paul, pertama-tama, tentang performa. Ini tentang performa, langkah pertama. Paul adalah pemain yang sangat berbakat dengan level yang berbeda dari yang biasa kita lihat di Ligue 1. Dia kembali setelah dua tahun tidak bermain - Kami tahu tantangan untuk membawanya kembali akan tinggi.
“Tentu saja dia juga membawa dampak dalam hal visibilitas bagi liga, AS Monaco, pendapatan komersial, dan semua hal tersebut. Namun, seperti yang kita semua tahu, pemain harus berada di lapangan dan tampil baik agar semuanya berjalan lancar. Pada akhirnya, kami memulai proses ini di musim panas dengan ekspektasi yang sangat tinggi.”
Pogba mengalami cedera betis pada 13 Desember dan sejak itu absen, dengan Monaco memutuskan untuk mencoretnya dari skuad Liga Champions sebelum tersingkir di babak playoff knockout melawan rival domestik Paris Saint-Germain.
Scuro menambahkan: “Ini sangat mahal baginya untuk bisa konsisten bermain di lapangan. Dia memiliki beberapa menit selama musim ini yang menunjukkan levelnya, kemampuannya, dan kami masih mendorong agar dia mendapatkan lebih banyak waktu bermain di lapangan pada akhir musim.”
Apakah Pogba bisa melihat kontraknya di Monaco dibatalkan?
Pogba masih memiliki sisa kontrak kurang dari 18 bulan dari kesepakatan yang dia tandatangani saat bergabung dengan Stade Louis II. Namun, ada spekulasi bahwa kontrak tersebut bisa dibatalkan karena Monaco merasa investasi kepercayaan dan dana mereka tidak memberikan hasil yang memadai.
Belum ada keputusan yang diambil, dengan Pogba diberi kesempatan untuk menyelesaikan musim 2025-26 dengan gemilang dan membuktikan bahwa ia dapat kembali ke performa yang pernah membuatnya menjadi pemain termahal di dunia.
Scuro mengatakan saat ditanya tentang masa depan: “Mengingat situasi saat ini, ini adalah pembicaraan yang perlu dilakukan dengan serius di musim panas - jika Paul masih bersedia menghadapi proses ini, dan juga dari pihak kami, pada waktu yang tepat, kami akan membahas hal ini.
“Saya akan mengatakan hari ini bahwa kedua arah bisa terjadi, baik dari posisi Paul maupun klub. Saat ini kami fokus memberikan kesempatan padanya untuk lebih banyak bermain di lapangan dan menunjukkan bahwa dia masih mampu bermain untuk beberapa musim lagi.”
Mimpi Piala Dunia tampaknya telah pupus bagi pemenang tahun 2018.
Pogba sempat dijagokan untuk masuk ke skuad Prancis di Piala Dunia 2026 pada suatu saat, dengan mantan bintang Les Bleus, Bacary Sagna, mengatakan kepada GOAL: “Dia adalah pemain yang istimewa. Dia bisa beradaptasi dengan segala tuntutan dari pelatih.
“Secara fisik, tentu saja, itu bisa menjadi masalah karena jika tidak bermain dalam waktu lama, tubuhnya akan mengalami kerusakan dan menjadi lebih sensitif. Tapi dia adalah pemain istimewa dan pemain seperti itu selalu tampil gemilang.
“Dia tidak perlu banyak berlari. Secara mental dan teknis, dia berada di atas rata-rata. Anda tidak pernah tahu. Setiap kali ada daftar, selalu ada kejutan. Dia bisa menjadi kejutan Didier Deschamps.”
Mimpi itu tampaknya telah pupus, dengan Pogba harus fokus sepenuhnya pada urusan klub untuk saat ini. Monaco membutuhkan kembalinya dia karena mereka telah turun ke peringkat kedelapan di klasemen Ligue 1 - jauh dari zona kualifikasi Liga Champions dan tanpa jaminan bahwa sepak bola Eropa dalam bentuk apa pun akan terjamin untuk musim 2026-27.
