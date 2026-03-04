Menurut UOL, Neymar secara resmi kembali masuk dalam radar tim nasional Brasil. Dengan hanya 12 hari tersisa sebelum pengumuman skuad untuk jendela internasional FIFA terakhir sebelum Piala Dunia, sumber-sumber yang dekat dengan staf pelatih mengonfirmasi bahwa bintang Santos tersebut sedang dipantau secara ketat. Kembalinya Neymar, bagaimanapun, sepenuhnya bergantung pada kemampuannya untuk menunjukkan ketahanan fisik yang konsisten.

Perlombaan melawan waktu semakin rumit akibat eliminasi dini Santos dari Campeonato Paulista, yang menggagalkan rencana untuk rangkaian pertandingan yang lebih panjang. Akibatnya, Neymar kini hanya memiliki dua pertandingan tersisa - melawan Mirassol pada 10 Maret dan Corinthians pada 15 Maret. Ia harus memanfaatkan pertandingan-pertandingan ini untuk meyakinkan Ancelotti bahwa ia siap menghadapi tuntutan sepak bola internasional sebelum skuad final diumumkan pada 16 Maret.