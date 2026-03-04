Getty Images Sport
Apakah Neymar akan kembali? Bintang Santos memiliki dua pertandingan untuk merebut tempat di tim Brasil, sementara cedera Rodrygo dan kekhawatiran Estevao membuka peluang untuk debutnya di bawah asuhan Carlo Ancelotti
Hitung mundur menuju daftar Ancelotti
Menurut UOL, Neymar secara resmi kembali masuk dalam radar tim nasional Brasil. Dengan hanya 12 hari tersisa sebelum pengumuman skuad untuk jendela internasional FIFA terakhir sebelum Piala Dunia, sumber-sumber yang dekat dengan staf pelatih mengonfirmasi bahwa bintang Santos tersebut sedang dipantau secara ketat. Kembalinya Neymar, bagaimanapun, sepenuhnya bergantung pada kemampuannya untuk menunjukkan ketahanan fisik yang konsisten.
Perlombaan melawan waktu semakin rumit akibat eliminasi dini Santos dari Campeonato Paulista, yang menggagalkan rencana untuk rangkaian pertandingan yang lebih panjang. Akibatnya, Neymar kini hanya memiliki dua pertandingan tersisa - melawan Mirassol pada 10 Maret dan Corinthians pada 15 Maret. Ia harus memanfaatkan pertandingan-pertandingan ini untuk meyakinkan Ancelotti bahwa ia siap menghadapi tuntutan sepak bola internasional sebelum skuad final diumumkan pada 16 Maret.
Krisis cedera membuka peluang
Pintu kesempatan telah terbuka lebar bagi gelandang serang berpengalaman ini, terutama karena krisis cedera yang semakin parah di barisan penyerang Brasil. Tim nasional saat ini sedang dilanda kekecewaan akibat cedera parah yang dialami bintang Real Madrid, Rodrygo. Penyerang tersebut mengalami robekan ligamen lutut yang parah, yang secara definitif mengakhiri partisipasinya di sisa musim domestik dan, yang lebih penting, turnamen Piala Dunia yang akan datang.
Selain itu, kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai pemulihan Estevao, bintang Chelsea, dari cedera otot, semakin memperumit pilihan pelatih menjelang pertandingan persahabatan. Jika penyerang muda tersebut gagal kembali beraksi secara kompetitif tepat waktu untuk The Blues, kekurangan opsi penyerang yang fit dapat memaksa pemanggilan kembali Neymar. Skenario tak terduga ini memberikan kesempatan unik bagi legenda nomor 10 untuk akhirnya melakukan debutnya di bawah asuhan manajer Italia.
Tuntutan fisik dan sikap Ancelotti
Staf pelatih Ancelotti terus memantau data performa setiap pemain dalam daftar pendek mereka dengan cermat, dan metrik fisik tetap menjadi hambatan utama bagi pemain Santos. Selama setahun terakhir, bahkan ketika Neymar aktif di lapangan, angka-angka output fisiknya dilaporkan dianggap jauh di bawah standar tinggi yang diperlukan untuk bersaing dalam skuad Piala Dunia yang menuntut.
Manajer Italia ini dikenal luas karena sikapnya yang tak kompromi terhadap kebugaran pemain, disiplin taktis, dan kondisi fisik secara keseluruhan. Mereka yang berada di kamp tim nasional menegaskan bahwa pelatih sama sekali tidak mengizinkan kompromi terkait kesiapan fisik. Ia dengan tegas menuntut agar semua pemain yang dipilihnya dapat diandalkan dalam kondisi 100 persen, tanpa batasan medis, dan dengan tuntutan fisik yang sangat tinggi selama pertandingan internasional yang intens.
Kesempatan terakhir untuk kembali ke Piala Dunia
Dari sudut pandang pribadi pemain, suasana hati internalnya adalah keyakinan yang tenang saat ia secara bertahap menemukan kembali performa terbaiknya di Brasil. Setelah menjalani proses rehabilitasi yang direncanakan dengan cermat pasca operasi lututnya, Neymar dilaporkan merasa jauh lebih kuat dan bebas dari rasa sakit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia sengaja menunda kembalinya ke lapangan kompetisi untuk memastikan ia mencapai tahap fisik yang optimal tanpa rasa tidak nyaman yang tersisa.
Taruhan tidak bisa lebih tinggi untuk pertandingan persahabatan yang sangat dinantikan melawan Prancis dan Kroasia pada 26 dan 31 Maret. Ada konsensus yang semakin kuat di kalangan internal bahwa absennya dari skuad ini akan secara drastis mengurangi peluang realistisnya untuk masuk ke skuad final Piala Dunia pada Mei. Beberapa suara di struktur CBF berargumen bahwa jendela Maret memberikan kesempatan vital bagi Ancelotti untuk mengamati etos kerja Neymar selama latihan.
