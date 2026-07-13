Apakah Mourinho berencana memicu pergolakan di dalam Real Madrid?

José Mourinho memulai masa kepelatihannya yang kedua bersama Real Madrid dengan pesan yang kini bergema di Kompleks Olahraga Valdebebas, yaitu perlunya mengubah budaya kerja sehari-hari demi kembali meraih gelar juara.

Surat kabar "Marca" melaporkan bahwa Mourinho menekankan dalam pertemuan-pertemuannya yang pertama, bahwa kesuksesan hanya akan tercapai jika setiap individu di dalam klub mempertahankan tingkat komitmen harian dan semangat kompetitif yang sama.

Meskipun meraih gelar juara adalah tujuan akhir, pelatih asal Portugal ini berpendapat bahwa langkah awal yang sesungguhnya terletak pada perubahan budaya kerja sehari-hari di dalam klub.

Mulai hari Senin ini, José Mourinho akan mulai menerapkan gagasannya di lapangan.

Para pemain internasional yang berpartisipasi dalam Piala Dunia akan bergabung secara bertahap, setelah mendapatkan waktu istirahat fisik dan mental minimal selama sekitar 3 minggu, sementara sang pelatih akan memimpin sesi latihan pertama bersama para pemain yang tersedia, serta sejumlah besar pemain dari akademi klub.

Selama beberapa minggu terakhir, Mourinho telah mempelajari laporan individu para pemain dan secara langsung memilih sekelompok talenta muda yang ingin ia pantau lebih dekat.

Bagi banyak dari mereka, berpartisipasi dalam sesi latihan tim utama bukan sekadar kesempatan, melainkan ujian nyata pertama di hadapan pelatih yang ingin mengenal mereka secara langsung, tanpa bergantung pada pendapat atau laporan orang lain.