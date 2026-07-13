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Apakah Mourinho berencana memicu pergolakan di dalam Real Madrid?

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LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
Spanyol

José Mourinho memulai masa kepelatihannya yang kedua bersama Real Madrid dengan pesan yang kini bergema di Kompleks Olahraga Valdebebas, yaitu perlunya mengubah budaya kerja sehari-hari demi kembali meraih gelar juara.

Surat kabar "Marca" melaporkan bahwa Mourinho menekankan dalam pertemuan-pertemuannya yang pertama, bahwa kesuksesan hanya akan tercapai jika setiap individu di dalam klub mempertahankan tingkat komitmen harian dan semangat kompetitif yang sama.

Meskipun meraih gelar juara adalah tujuan akhir, pelatih asal Portugal ini berpendapat bahwa langkah awal yang sesungguhnya terletak pada perubahan budaya kerja sehari-hari di dalam klub.

Mulai hari Senin ini, José Mourinho akan mulai menerapkan gagasannya di lapangan.

Para pemain internasional yang berpartisipasi dalam Piala Dunia akan bergabung secara bertahap, setelah mendapatkan waktu istirahat fisik dan mental minimal selama sekitar 3 minggu, sementara sang pelatih akan memimpin sesi latihan pertama bersama para pemain yang tersedia, serta sejumlah besar pemain dari akademi klub.

Selama beberapa minggu terakhir, Mourinho telah mempelajari laporan individu para pemain dan secara langsung memilih sekelompok talenta muda yang ingin ia pantau lebih dekat.

Bagi banyak dari mereka, berpartisipasi dalam sesi latihan tim utama bukan sekadar kesempatan, melainkan ujian nyata pertama di hadapan pelatih yang ingin mengenal mereka secara langsung, tanpa bergantung pada pendapat atau laporan orang lain.

  • mourinhoGetty Images

    Mourinho tidak berencana melakukan pembersihan besar-besaran

    Dalam laporannya, "Marca" menekankan bahwa Mourinho tidak berniat melakukan perombakan besar-besaran di dalam klub Real Madrid.

    Mourinho memang telah menentukan tim inti yang dekat dengannya, namun ia tidak ingin membongkar struktur manajemen atau teknis yang ada; sebaliknya, ia berupaya mengandalkan staf yang ada dan menjadikan mereka bagian dari proyek barunya.

    Sumber-sumber yang dekat dengannya menegaskan kepada surat kabar Marca, “Mourinho tidak akan datang ke klub untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Ia tidak memiliki niat apa pun untuk memusuhi, menjauhkan, atau memecat siapa pun. Ia ingin menjadi sosok yang mempersatukan semua orang.”

    Namun demikian, ia telah mengambil keputusan pertamanya, di mana pelatih kebugaran Antonio Bentos akan tetap bekerja bersama tim, sementara pelatih kiper Lopes tidak akan dilanjutkan, dan posisinya akan digantikan oleh Nuno Santos.

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  • Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty

    Mourinho ingin menciptakan suasana yang positif di antara semua orang

    Tugas Mourinho tidak hanya sebatas melatih Real Madrid, tetapi juga membangun lingkungan di mana rasa tanggung jawab, ambisi, dan kebutuhan untuk menang menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, bahkan sebelum pertandingan dimulai.

    Sumber-sumber yang dekat dengan pelatih asal Portugal itu menambahkan, “Dia ingin menciptakan suasana positif di antara semua orang, dan membuat setiap individu merasa bahwa dirinya akan berperan penting dalam mencapai tujuan akhir.”

    Oleh karena itu, orang-orang terdekatnya menggambarkan Mourinho sebagai pelatih dengan kepribadian yang menyatukan, yang bertujuan mengumpulkan seluruh anggota klub di sekitar satu proyek yang akan membawa Real Madrid kembali ke podium juara.

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