Apakah Mohamed Salah akan mengikuti jejak Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Klaim transfer MLS di tengah kabar keterkaitan dengan Saudi Pro League

Liverpool mungkin memutuskan untuk menjual Mohamed Salah sambil tetap dapat meminta biaya transfer, dengan klub-klub Saudi Arabia yang dikenal boros dilaporkan telah mengajukan tawaran kontrak sejak lama. Mereka tetap menjadi bagian dari perburuan transfer.

Romano mengakui hal tersebut, mengatakan di saluran YouTube-nya: “Klub-klub dari Arab Saudi akan kembali mengejar Mohamed Salah di jendela transfer musim panas. Mereka akan kembali terlibat dalam pembicaraan. Al-Ittihad bisa jadi salah satunya.

“Tentu saja, mereka kehilangan superstar seperti Karim Benzema dan N’Golo Kante. Tentu saja bukan striker, tapi tetap superstar, tetap pemain kelas dunia di jam-jam terakhir jendela transfer Januari.

“Dan mereka tidak punya waktu untuk menggantikan mereka dengan superstar mutlak, tentu saja, dengan pemain-pemain yang sangat baik, termasuk juga Youssef En-Nesyri dari Fenerbahce, tapi mereka mungkin membutuhkan nama besar, dan jadi Mohamed Salah bisa menjadi bagian dari pembicaraan di musim panas.”

Meskipun peluang untuk pindah ke Timur Tengah akan ditawarkan kepada Salah, Romano mengatakan tim-tim di Amerika Utara juga siap untuk masuk ke dalam pembicaraan - dengan Messi dan Heung-min Son sudah bermain di Amerika Serikat.

Romano menambahkan: “Saya diberitahu bahwa ada lebih banyak klub Saudi yang tertarik dan bersemangat untuk Mohamed Salah. Mari kita lihat juga dari MLS jika ada klub yang memutuskan untuk masuk ke dalam pembicaraan dan merekrut Mohamed Salah dari Liverpool,” tambah Romano.

“Saya pikir ini akan menjadi musim panas yang menarik bagi winger Mesir. Secara umum, pada akhirnya, tidak ada tawaran resmi atau kemungkinan konkret yang terwujud. Jadi, Mohamed Salah tetap di Liverpool. Tapi tentu saja, di musim panas, ceritanya bisa berbeda.”