Apakah Mohamed Salah akan mengikuti jejak Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Klaim transfer MLS di tengah kabar keterkaitan dengan Saudi Pro League
Salah melontarkan serangan keras terhadap Liverpool.
Salah sedang menjalani kontrak di Anfield hingga 2027, setelah menyetujui perpanjangan kontrak yang menguntungkan di Merseyside. Namun, pertanyaan tentang masa depannya mulai muncul sejak ia melontarkan pernyataan keras yang ditujukan kepada klub-klub besar Premier League.
Penyerang berusia 33 tahun itu tidak senang karena dicadangkan oleh Arne Slot, dengan bintang Mesir itu menuduh Liverpool mengorbankannya saat mereka kesulitan di awal musim dalam pertahanan gelar yang berat.
Dia kembali mendapat kepercayaan sejak kembali dari tugas di Piala Afrika, tetapi gagal mencetak gol Premier League sejak 1 November dan hanya memiliki tujuh upaya gol musim ini - meskipun dia pernah menjadi sosok produktif selama delapan setengah tahun karirnya di sepak bola Inggris.
Liga Pro Saudi atau MLS? Minat terhadap Salah semakin meningkat.
Liverpool mungkin memutuskan untuk menjual Mohamed Salah sambil tetap dapat meminta biaya transfer, dengan klub-klub Saudi Arabia yang dikenal boros dilaporkan telah mengajukan tawaran kontrak sejak lama. Mereka tetap menjadi bagian dari perburuan transfer.
Romano mengakui hal tersebut, mengatakan di saluran YouTube-nya: “Klub-klub dari Arab Saudi akan kembali mengejar Mohamed Salah di jendela transfer musim panas. Mereka akan kembali terlibat dalam pembicaraan. Al-Ittihad bisa jadi salah satunya.
“Tentu saja, mereka kehilangan superstar seperti Karim Benzema dan N’Golo Kante. Tentu saja bukan striker, tapi tetap superstar, tetap pemain kelas dunia di jam-jam terakhir jendela transfer Januari.
“Dan mereka tidak punya waktu untuk menggantikan mereka dengan superstar mutlak, tentu saja, dengan pemain-pemain yang sangat baik, termasuk juga Youssef En-Nesyri dari Fenerbahce, tapi mereka mungkin membutuhkan nama besar, dan jadi Mohamed Salah bisa menjadi bagian dari pembicaraan di musim panas.”
Meskipun peluang untuk pindah ke Timur Tengah akan ditawarkan kepada Salah, Romano mengatakan tim-tim di Amerika Utara juga siap untuk masuk ke dalam pembicaraan - dengan Messi dan Heung-min Son sudah bermain di Amerika Serikat.
Romano menambahkan: “Saya diberitahu bahwa ada lebih banyak klub Saudi yang tertarik dan bersemangat untuk Mohamed Salah. Mari kita lihat juga dari MLS jika ada klub yang memutuskan untuk masuk ke dalam pembicaraan dan merekrut Mohamed Salah dari Liverpool,” tambah Romano.
“Saya pikir ini akan menjadi musim panas yang menarik bagi winger Mesir. Secara umum, pada akhirnya, tidak ada tawaran resmi atau kemungkinan konkret yang terwujud. Jadi, Mohamed Salah tetap di Liverpool. Tapi tentu saja, di musim panas, ceritanya bisa berbeda.”
Apakah Salah akan meninggalkan Liverpool?
Mantan striker Liverpool, Stan Collymore, berpendapat bahwa Salah akan pindah pada musim panas ini, seperti yang dia sampaikan kepada GOAL baru-baru ini: “Untuk sisa musim ini, dia [Salah] akan bermain, tetapi agar Liverpool bisa menjadi Arne Slot 2.0, salah satu atau keduanya, dia dan [Virgil] van Dijk, mungkin akan pindah pada musim panas.
“Saya tahu mereka menandatangani kontrak lebih lama dengan syarat yang lebih baik, tetapi saya hampir yakin itu untuk melihat bagaimana pemain seperti [Hugo] Ekitike, Isak, dan Wirtz akan beradaptasi. Saat ini situasinya tidak baik, mereka membutuhkan mereka untuk sisa musim ini, tetapi saya pikir jika Anda ingin memanjakan Isak dan Wirtz sebagai pemain utama baru di Liverpool, maka pemain utama lama harus pergi.
“Saya pikir sebagian dari kekesalan Mo berasal dari fakta bahwa Isak dan Wirtz datang dan mereka mendapat 6.000 tweet yang mengatakan ‘selamat datang Wirtz, selamat datang Isak, kalian adalah hal terbaik sejak roti iris’. Saya pikir dia merasa sedikit terluka dan sedikit tidak dihargai oleh itu.
“Satu-satunya jawaban adalah, apakah mereka bisa bermain bersama dengan baik, atau opsi yang lebih mungkin - dan ini yang saya pikirkan - mungkin Van Dijk tinggal satu musim lagi, tapi saya yakin Mo akan pergi pada musim panas, pasti.”
Pengganti Ronaldo? Legenda Portugal memicu spekulasi tentang kepergiannya.
Mungkin Al-Nassr akan ikut dalam perburuan untuk Salah, karena Ronaldo, legenda Portugal, telah menimbulkan spekulasi tentang kepergiannya di Riyadh. Pemain yang lima kali memenangkan Ballon d’Or ini terlihat frustrasi belakangan ini, hingga ia melakukan aksi mogok, dan pemain berusia 41 tahun ini juga dikabarkan akan pindah ke MLS.
