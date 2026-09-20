Xavi Hernandez adalah salah satu legenda Barcelona dalam arti kata sepenuhnya, namun periodenya sebagai pelatih tim meninggalkan perasaan beragam bagi semua pihak.

Pelatih asal Spanyol itu mengambil alih kepemimpinan klub Katalan tersebut dalam periode yang sulit, dan meraih kesuksesan pada awalnya setelah mengembalikan gelar La Liga ke Barcelona. Namun musim terakhirnya diwarnai hasil-hasil yang sulit, di samping ketidakmampuannya menangani kepergian sejumlah bintang tim, serta memuncaknya perselisihan antara dirinya dan manajemen Joan Laporta.

Kemungkinan kembalinya Lionel Messi ke Barcelona, setelah berakhirnya kontraknya dengan Paris Saint-Germain, menjadi salah satu isu paling menonjol yang menyita perhatian kalangan Katalan selama periode Xavi.

Menurut Xavi, Messi sangat ingin kembali ke Barcelona setelah dinobatkan sebagai juara Piala Dunia 2022 bersama Argentina, dan mantan pelatih itu kini mengungkap detail mengejutkan tentang alasan tidak terwujudnya kepulangan tersebut.