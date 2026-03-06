Getty/GOAL
Apakah Kylian Mbappe telah mengungguli Thierry Henry? Mantan rekan setim dan sesama warga negara legenda Arsenal menjelaskan argumen 'generasi'
Ikon-ikon Prancis: Dari Platini hingga Mbappe melalui Henry
Hal itu telah terjadi sepanjang sejarah, dengan para pendukung seringkali menunjukkan dukungan mereka pada era-era di mana fandom mereka pertama kali terbentuk atau berada di puncaknya. Pahlawan masa kecil selalu lebih menggetarkan hati daripada ikon-ikon modern.
Debat yang hidup, bagaimanapun, merupakan bagian dari olahraga profesional. Hidup akan sangat membosankan jika semua orang memiliki pendapat yang sama dan tidak pernah menemukan hal yang bisa diperdebatkan. Di lingkaran sepak bola, Anda sering kali berada di kubu 'Tim X' atau 'Tim Y' - dengan sedikit kesamaan yang bisa ditemukan.
Dalam hal selera Prancis, Raymond Kopa dan Michel Platini membuka jalan bagi Zinedine Zidane dan Henry, dengan mahkota tersebut kemudian diteruskan kepada pemain seperti Paul Pogba dan Mbappe.
Apakah Mbappe telah menggeser Henry dalam perdebatan tentang ikon Prancis?
Dalam kasus Mbappe, ia meraih gelar juara dunia saat masih remaja dan mencetak hat-trick melawan Argentina di final Piala Dunia 2022. Ia berada di ambang menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis dan akan terus bersaing untuk gelar-gelar domestik dan kontinental paling prestisius bersama raksasa La Liga, Real Madrid.
Dia mungkin tidak akan pernah melampaui Platini dan Zidane dalam hal status legenda di Prancis, tetapi apakah dia mulai mendahului Henry? Aliadiere - yang berbicara bekerja sama dengan SportsbookReview.com, situs yang dikenal karena mendaftar dan meninjau penawaran seperti kode bonus BetMGM - mengatakan kepada GOAL saat pertanyaan itu diajukan kepadanya: “Kamu tahu, ini sulit. Menurutku, ini soal generasi. Saya ingat ayah saya selalu mengatakan bahwa, bagi dia, Platini adalah yang terbaik. Platini adalah pemain terbaik. Dan saya berkata, ‘Ayah, Zidane lebih baik dari Platini’. Dia seperti, ‘tidak, dia tidak’. Dan saya akan sama.
“Thierry Henry adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Dan tidak ada yang akan pernah mengalahkan Thierry Henry. Satu-satunya bagi saya adalah R9, Ronaldo. Dan itulah mengapa Anda bisa membawa Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, karena saya tumbuh besar menonton R9 dan Thierry, dan saya bermain dengan Thierry dan melihatnya setiap hari dalam latihan. Bagi saya, mereka akan selalu yang terbaik. Tidak peduli siapa yang memecahkan rekor mereka atau siapa yang mencetak lebih banyak gol daripada mereka. Bagi saya, mereka akan selalu yang terbaik.
“Sekarang saya punya anak laki-laki yang berusia 14 tahun, dan baginya, semuanya tentang Lamine Yamal dan Mbappe. Dan saya hanya berpikir, ‘Tidak, mereka tidak berada di level pemain yang saya kagumi saat saya masih kecil!’ Kita semua sama saja, tapi itu selalu menjadi percakapan yang bagus.”
Apakah Mbappe akan pernah menjadi legenda terbesar dalam sejarah sepak bola Prancis?
Salah satu rekan Henry yang juga juara Piala Dunia 1998, Frank Lebeouf, adalah orang lain yang percaya bahwa Mbappe selalu ditakdirkan untuk berada di bayang-bayang rekan senegaranya yang terkenal. Dia pernah mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Mbappe akan pernah mencapai status GOAT di negaranya: “Tentu saja tidak. Dia tidak bisa dibandingkan. Sulit juga untuk membandingkan karier dan zaman.” Tapi apa yang Zizou mampu lakukan, selain menjadi pemain hebat, cara dia bersikap—meski dia melakukan kesalahan pada 2006—orang-orang mencintainya.
“Kylian Mbappe memiliki beberapa kontroversi dalam kehidupan pribadinya, yang menimbulkan kemarahan dari beberapa orang di Prancis. Dia tidak akan pernah mencapai level Zidane, dan mungkin tidak ada yang akan mencapainya. Michel Platini pada masanya dan Raymond Kopa sebelum dia, para pemain itu adalah ikon. Baru di akhir kariernya kita akan melihat apakah Mbappe bisa disejajarkan dengan mereka.
“Dia pemain hebat. Pasti pemain hebat dan orang cerdas. Saya sangat bangga padanya. Tapi dia harus bekerja lebih keras di lapangan agar saya berpikir ‘wow, pemain hebat’. Dia penuntas yang hebat. Real Madrid sangat beruntung memilikinya musim ini, mencetak gol hampir di setiap pertandingan. Tapi saya masih membutuhkan sedikit lebih dari dia—misalnya, saat kehilangan bola, dia harus berlari kembali sedikit, hanya sedikit, dan menunjukkan bahwa dia ingin membantu rekan setimnya. Di era modern, semuanya tentang statistik: berapa banyak gol yang dicetak, berapa banyak umpan yang dibuat, berapa banyak lari yang dilakukan, dan bagi saya, Kylian Mbappe adalah contoh terbaik dari sepak bola modern saat ini. Saya tidak termasuk dalam kategori itu, jadi saya ingin melihat lebih banyak dari dia.”
Mbappe mengalami cedera dalam hitungan mundur Piala Dunia 2026.
Mbappe saat ini sedang pulih dari cedera, yang membuatnya absen dari pertandingan Real Madrid dan menimbulkan pertanyaan apakah dia akan bisa bermain dalam laga babak 16 besar Liga Champions yang sangat dinantikan melawan Manchester City.
Ia mungkin terpaksa absen dalam pertandingan persahabatan internasional pada akhir Maret, namun ia berharap sudah pulih dan siap bertanding saat ajang Piala Dunia berikutnya dimulai - karena ia berambisi menjadi pemenang dua kali dalam ajang tersebut, sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
