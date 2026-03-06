Apakah Kylian Mbappe telah mengungguli Thierry Henry? Mantan rekan setim dan sesama warga negara legenda Arsenal menjelaskan argumen 'generasi'

Dalam kasus Mbappe, ia meraih gelar juara dunia saat masih remaja dan mencetak hat-trick melawan Argentina di final Piala Dunia 2022. Ia berada di ambang menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis dan akan terus bersaing untuk gelar-gelar domestik dan kontinental paling prestisius bersama raksasa La Liga, Real Madrid.

Dia mungkin tidak akan pernah melampaui Platini dan Zidane dalam hal status legenda di Prancis, tetapi apakah dia mulai mendahului Henry? Aliadiere mengatakan kepada GOAL saat pertanyaan itu diajukan kepadanya: "Kamu tahu, ini sulit. Menurutku, ini soal generasi. Saya ingat ayah saya selalu mengatakan bahwa, bagi dia, Platini adalah yang terbaik. Platini adalah pemain terbaik. Dan saya berkata, 'Ayah, Zidane lebih baik dari Platini'. Dia seperti, 'tidak, dia tidak'. Dan saya akan sama.

“Thierry Henry adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Dan tidak ada yang akan pernah mengalahkan Thierry Henry. Satu-satunya bagi saya adalah R9, Ronaldo. Dan itulah mengapa Anda bisa membawa Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, karena saya tumbuh besar menonton R9 dan Thierry, dan saya bermain dengan Thierry dan melihatnya setiap hari dalam latihan. Bagi saya, mereka akan selalu yang terbaik. Tidak peduli siapa yang memecahkan rekor mereka atau siapa yang mencetak lebih banyak gol daripada mereka. Bagi saya, mereka akan selalu yang terbaik.

“Sekarang saya punya anak laki-laki yang berusia 14 tahun, dan baginya, semuanya tentang Lamine Yamal dan Mbappe. Dan saya hanya berpikir, ‘Tidak, mereka tidak berada di level pemain yang saya kagumi saat saya masih kecil!’ Kita semua sama saja, tapi itu selalu menjadi percakapan yang bagus.”