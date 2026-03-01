Getty
Apakah Kylian Mbappe akan menghadapi Manchester City? Real Madrid memberikan pembaruan cedera menjelang laga Liga Champions
Real Madrid cemas soal kebugaran Mbappe
Tujuan utama staf pelatih adalah memastikan Mbappe pulih sepenuhnya (100%) sebelum kembali bermain, daripada terburu-buru memaksanya kembali dan berisiko mengalami cedera jangka panjang. Ada keinginan yang jelas di dalam klub untuk menghindari kelemahan yang dapat mengganggu performanya pada fase krusial musim ini. Dengan dunia sepak bola yang memperhatikan, klub tetap berhati-hati dalam menetapkan tanggal kembalinya yang pasti untuk pemain andalan mereka yang didatangkan pada musim panas, memilih untuk fokus pada kemajuan hariannya di balik layar di Valdebebas.
Perlombaan Liga Champions melawan waktu
Berbicara kepada media menjelang pertandingan La Liga akhir pekan melawan Getafe, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa menanggapi kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kondisi Mbappe. Ketika ditanya apakah penyerang tersebut akan siap memimpin lini depan melawan tim Pep Guardiola, Arbeloa tetap samar-samar namun jelas mengenai pendekatan tim medis saat ini. "Mbappe dan Liga Champions? Kami akan mengambilnya hari demi hari," jelas Arbeloa dalam konferensi persnya. "Ini soal melihat bagaimana perasaannya. Saat ini, lebih baik tidak memberikan batas waktu, kami ingin melihat bagaimana perasaannya dan akan memutuskan berdasarkan itu."
Dia juga menjelaskan posisi klub terkait cedera tersebut, mengatakan: "Kami sangat jelas tentang apa yang terjadi padanya. Kami ingin dia pulih dari ketidaknyamanan ini agar dia kembali dengan percaya diri."
Arbeloa juga menanggapi mengapa Mbappe tidak hadir di Bernabeu untuk mendukung rekan-rekannya selama pertandingan melawan Benfica. Pelatih tersebut dengan cepat menepis spekulasi tentang ketegangan, hanya mencatat: "Dia tidak ada di sana karena dia mendapat izin dari pelatihnya."
Arbeloa menantikan pertandingan melawan Manchester City.
Meskipun fokus tetap tertuju pada Mbappe, undian Liga Champions telah menebarkan bayang-bayang panjang di ibu kota Spanyol. Real Madrid kembali dipertemukan dengan Manchester City, menciptakan pertarungan raksasa yang telah menjadi klasik modern dalam kompetisi Eropa. Arbeloa mengungkapkan antusiasmenya terhadap pertandingan ini, mengakui bahwa inilah pertandingan yang menentukan warisan klub. "Ini akan menjadi duel yang menarik. Ini adalah pertandingan yang sangat disukai oleh Madridistas dan Bernabeu. Saat waktunya tiba, kami akan mempersiapkannya dengan maksimal," ujarnya.
Kembalinya Rodrygo
Meskipun absennya Mbappe menjadi pukulan berat, Real Madrid mendapat dorongan dengan kembalinya Rodrygo ke kondisi prima. Penyerang Brasil ini diyakini akan memainkan peran krusial dalam beberapa pekan ke depan, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh rekan duetnya.
"Dia pasti sangat penting," kata Arbeloa tentang Rodrygo. "Dia sudah begitu sebelum cedera. Dia bisa menjadi penentu dan fundamental, dia telah menunjukkan kualitasnya selama bertahun-tahun dan apa yang bisa dia kontribusikan di tiga posisi penyerangan. Dia sangat lengkap dan sulit untuk dipertahankan. Dia akan memberikan banyak kemungkinan bagi kami. Saya sangat antusias untuk memiliki dia kembali."
Membangun momentum untuk tahap akhir
Meskipun terganggu oleh Liga Champions, Real Madrid harus terlebih dahulu fokus pada tugas domestik, dimulai dengan menghadapi Getafe yang tangguh. Arbeloa menunjukkan rasa hormat yang besar kepada rekan sejawatnya, Jose Bordalas, menyoroti disiplin pertahanan yang membuat Getafe menjadi lawan yang sulit untuk ditaklukkan. "Dia membuat tim bermain sesuai dengan gaya bermainnya," puji Arbeloa. "Meskipun tidak banyak menguasai bola, timnya bertahan dengan sangat baik. Itu sangat terorganisir dengan baik, dan itulah hal terbaik yang bisa dikatakan tentang seorang pelatih. Kami baik-baik saja. Kami sangat antusias, mengetahui kesulitan menghadapi tim yang dilatih oleh pelatih hebat yang tahu cara memaksimalkan potensi timnya. Kami sangat fokus dan penuh semangat."
