Apakah Dusan Vlahovic akan tetap di Juventus? Kapten Juventus, Giorgio Chiellini, memberikan isyarat tentang tawaran kontrak baru untuk penyerang tersebut meskipun ada perselisihan yang berkepanjangan

Menanggapi media setelah pertandingan yang melelahkan selama 120 menit, Chiellini dengan cepat membantah semua spekulasi mengenai posisi manajer sebelum beralih ke situasi kontrak para pemain. Ia menegaskan bahwa klub berencana mempertahankan kepemimpinan saat ini sambil memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menunjukkan komitmen.

"Kami sedang dalam proses pertumbuhan dan kami keluar dari pertandingan ini dengan lebih kuat," kata Chiellini seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport. "Kami hanya salah dalam satu setengah pertandingan — Como dan babak kedua di Istanbul — bersama Spalletti. Masa depannya tidak pernah dipertanyakan, dia adalah prioritas, tetapi kami sedang mempertimbangkan perpanjangan kontrak dan sekarang kami akan memiliki beberapa minggu kosong, sehingga lebih banyak waktu, untuk duduk bersama, membagikan rencana masa depan, dan mengesahkannya."

Pembicaraan tak terhindarkan beralih ke Vlahovic, yang diharapkan kembali berlatih bersama tim penuh pekan depan. Kata-kata Chiellini memberikan secercah harapan bagi para penggemar yang berharap mantan pemain Fiorentina itu tetap di klub. Dukungan publik ini menandai pergeseran narasi, menyiratkan bahwa kebuntuan sebelumnya terkait gaji dapat diselesaikan melalui negosiasi baru.

"Ada rasa hormat yang besar, cintanya pada Juve terlihat jelas," tambah petinggi Juventus. "Dusan akan menjadi nilai tambah untuk sprint akhir, kita akan menemukan waktu dan cara untuk memahami apa yang bisa menjadi masa depan bersama."