(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Apakah Dusan Vlahovic akan tetap di Juventus? Kapten Juventus, Giorgio Chiellini, memberikan isyarat tentang tawaran kontrak baru untuk penyerang tersebut meskipun ada perselisihan yang berkepanjangan
Pintu terbuka lebar bagi Vlahovic.
Di antara masalah yang paling mendesak adalah status Vlahovic, yang masa depannya telah berada dalam ketidakpastian selama berbulan-bulan akibat perselisihan kontrak yang berkepanjangan. Pemain internasional Serbia tersebut telah absen selama tiga bulan karena cedera, namun kembalinya dia ke skuad bertepatan dengan sikap terbuka baru dari klub terkait kontraknya. Direktur Strategi Sepak Bola Juventus, Giorgio Chiellini, tampil di depan kamera untuk memberikan klarifikasi setelah pertandingan tim melawan Galatasaray. Dalam pidato pasca-pertandingannya, bek legendaris tersebut mengungkapkan keyakinannya terhadap proyek saat ini dan secara khusus menanggapi situasi yang melibatkan striker tersebut. Nada dari kepemimpinan klub menunjukkan bahwa pintu terbuka lebar bagi Vlahovic untuk memperpanjang masa tinggalnya di Turin, asalkan syarat-syaratnya sesuai bagi kedua belah pihak.
- Getty
Chiellini menegaskan prioritas Spalletti dan kekagumannya terhadap Vlahovic.
Menanggapi media setelah pertandingan yang melelahkan selama 120 menit, Chiellini dengan cepat membantah semua spekulasi mengenai posisi manajer sebelum beralih ke situasi kontrak para pemain. Ia menegaskan bahwa klub berencana mempertahankan kepemimpinan saat ini sambil memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menunjukkan komitmen.
"Kami sedang dalam proses pertumbuhan dan kami keluar dari pertandingan ini dengan lebih kuat," kata Chiellini seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport. "Kami hanya salah dalam satu setengah pertandingan — Como dan babak kedua di Istanbul — bersama Spalletti. Masa depannya tidak pernah dipertanyakan, dia adalah prioritas, tetapi kami sedang mempertimbangkan perpanjangan kontrak dan sekarang kami akan memiliki beberapa minggu kosong, sehingga lebih banyak waktu, untuk duduk bersama, membagikan rencana masa depan, dan mengesahkannya."
Pembicaraan tak terhindarkan beralih ke Vlahovic, yang diharapkan kembali berlatih bersama tim penuh pekan depan. Kata-kata Chiellini memberikan secercah harapan bagi para penggemar yang berharap mantan pemain Fiorentina itu tetap di klub. Dukungan publik ini menandai pergeseran narasi, menyiratkan bahwa kebuntuan sebelumnya terkait gaji dapat diselesaikan melalui negosiasi baru.
"Ada rasa hormat yang besar, cintanya pada Juve terlihat jelas," tambah petinggi Juventus. "Dusan akan menjadi nilai tambah untuk sprint akhir, kita akan menemukan waktu dan cara untuk memahami apa yang bisa menjadi masa depan bersama."
Renovasi dan struktur gaji di Juventus
Keputusan untuk mempertahankan Vlahovic merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat inti skuad Spalletti. Juventus telah bergerak untuk mengikat bintang muda Turki Kenan Yildiz dan dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan gelandang Amerika Serikat Weston McKennie. Kontrak baru untuk McKennie, yang berlaku hingga 2030, diperkirakan akan diumumkan secara resmi setelah pertandingan melawan Roma. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa klub bersedia berinvestasi pada pemain yang sesuai dengan visi taktis manajer, namun mereka juga secara ketat mengikuti model keuangan baru yang lebih berkelanjutan, yang memprioritaskan tanggung jawab fiskal daripada gaji besar.
Untuk tetap di Turin, Vlahovic kemungkinan perlu menyesuaikan ekspektasi finansialnya agar sesuai dengan batas atas klub saat ini. Laporan menunjukkan Juventus berencana mempertahankan gaji tertinggi sekitar €7 juta, batas yang sudah didekati Yildiz dengan perpanjangan kontraknya. Vlahovic telah mengesankan hierarki klub dengan profesionalisme dan rasa kebersamaannya sejak musim panas, yang membuatnya tetap dalam rencana klub meskipun ada minat dari AC Milan, Barcelona, dan beberapa klub Premier League. Klub kini ingin menentukan apakah pemain Serbia tersebut bersedia mengikat masa jayanya bersama Bianconeri dalam batasan ekonomi baru ini.
- Getty
Juventus yang baru siap bersaing untuk gelar-gelar besar.
Identitas taktis tim di bawah asuhan Spalletti juga menjadi faktor utama dalam negosiasi kontrak ini, karena manajer tersebut berupaya membangun skuad yang sesuai dengan sistem 4-2-3-1 yang diutamakannya. Kedatangan Emil Holm dan Jeremie Boga pada Januari melalui pinjaman secara khusus ditargetkan untuk memberikan kedalaman yang sebelumnya kurang di area sayap. Spalletti dilaporkan telah menghidupkan kembali Vlahovic, menempatkannya di pusat rencana serangannya sebelum cedera yang membuatnya absen. Manajer ini bertekad untuk memiliki skuad dengan dua pemain untuk setiap posisi, memastikan tim dapat bersaing di berbagai front tanpa penurunan kualitas.
Saat Juventus memasuki bulan Maret, fokusnya dua arah: memastikan partisipasi di Liga Champions dan menyempurnakan tulang punggung tim untuk tahun-tahun mendatang. Baik dengan atau tanpa kekayaan kompetisi elit Eropa, klub bertekad untuk maju dengan rencana yang jelas. Spalletti telah menunjukkan bahwa ia tidak termotivasi oleh kontraknya sendiri, melainkan oleh logika proyek yang sedang ia bangun. Dengan duduk bersama manajer dan pemain senior seperti Vlahovic saat ini, dewan Juventus berharap dapat menghilangkan ketidakpastian dan memastikan bahwa 'Juventus baru' siap untuk bersaing memperebutkan gelar besar lagi mulai musim depan.
Iklan