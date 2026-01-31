Getty Images Sport
Apakah Declan Rice Sudah Sejajar Dengan Steven Gerrard & Frank Lampard Di Panggung Liga Primer?
Rice jadi idola baru di Emirates Stadium
Perjalanan karier Declan Rice di level elite Eropa menunjukkan lonjakan signifikan dalam dua musim terakhir. Sejak bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2023, pemain internasional Inggris tersebut langsung bertransformasi menjadi poros utama dalam skema taktik Mikel Arteta. Datang dengan label harga fantastis dan ekspektasi yang menjulang tinggi, Rice berhasil membuktikan kualitasnya melalui konsistensi performa yang solid di lini tengah Meriam London.
Kontribusi Rice tidak lagi terbatas pada tugas tradisional sebagai pemutus serangan lawan. Ia telah berevolusi menjadi motor serangan yang mendorong Arsenal untuk tampil lebih agresif dan dominan di setiap pertandingan. Selain kemampuan defensifnya yang solid, ancaman yang ia berikan melalui situasi bola mati serta visi bermainnya yang matang menjadi faktor krusial bagi Arsenal dalam persaingan ketat memperebutkan gelar Liga Primer.
Namun, di tengah banjir pujian atas pengaruh besarnya di lapangan, muncul sebuah perdebatan menarik mengenai posisi Rice dalam sejarah gelandang hebat Inggris. Pertanyaan mendasar yang kini mengemuka adalah apakah Rice sudah benar-benar pantas untuk disejajarkan dengan dua ikon legendaris Liga Primer, yakni Steven Gerrard dan Frank Lampard, yang selama ini menjadi standar emas bagi pemain di posisi tersebut.
- Getty
"Gelandang terbaik Eropa"
Danny Murphy memberikan penilaian tinggi terhadap Declan Rice, dengan menyebutnya telah mencapai level yang jarang dimiliki oleh gelandang modern saat ini. Menurut mantan pemain Liverpool tersebut, Rice telah menetapkan tolok ukur baru bagi para pemain tengah di seluruh Eropa. Kekuatan fisik yang menunjang permainan intensitas tinggi serta kematangan visi bermain menjadikannya sosok yang hampir tidak memiliki kelemahan di mata para pengamat.
Meskipun diakui sebagai gelandang paling komplet di benua biru, Murphy menekankan bahwa perjalanan Rice menuju status legenda masih menyisakan satu rintangan besar. Ia berpendapat bahwa konsistensi performa saja tidak cukup untuk menyamai pencapaian Gerrard dan Lampard. Ada elemen magis dan pengaruh kepemimpinan di momen-momen krusial yang masih perlu dibuktikan oleh Rice untuk benar-benar mengukuhkan namanya di jajaran pemain terbaik sepanjang masa."Ya, Declan Rice adalah gelandang paling komplet di Eropa saat ini. Saya pikir ia memiliki kemampuan serbaguna yang luar biasa, mampu melakukan hampir semua aspek permainan dengan kualitas tinggi yang sulit ditemukan tandingannya," ujar Murphy.
- Getty Images Sport
"Belum sejajar Gerrard dan Lampard"
"Namun, agar Declan Rice dapat disebut-sebut setara dengan Gerrard atau Lampard, ia perlu memenangkan pertandingan-pertandingan besar. Ia juga perlu memiliki momen-momen ajaib lebih sering, seperti yang telah ia tunjukkan dalam laga-laga besar termasuk saat melawan Real Madrid," imbuh Murphy.
"Ketika Anda memikirkan dominasi Liverpool dan Chelsea selama bertahun-tahun, Anda dapat dengan mudah memilih momen-momen tertentu yang melibatkan Lampard dan Gerrard dalam pertandingan besar dan gol-gol penentu. Kita bicara tentang Lampard melawan Barcelona atau aksi-aksi mereka di berbagai final piala domestik."
"Gerrard telah membuktikannya berkali-kali di final piala domestik hingga final kompetisi Eropa. Pemain terbaik di dunia selalu menghasilkan momen ajaib tersebut untuk memikul tanggung jawab tim dan membawa mereka menuju kemenangan yang bersejarah."
- AFP
Apa selanjutnya
Dengan usia yang masih produktif, peluang Rice untuk meraih gelar juara sangat terbuka lebar. Fokus utama bagi Rice di musim-musim mendatang adalah bagaimana ia bisa terus mempertahankan level konsistensinya sekaligus menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan hidup-mati di kancah domestik maupun Liga Champions.
Dan terdekat, ia akan membuktikan kualitasnya ketika Meriam London bertandang ke markas Leeds United pada lanjutan Liga Primer, Sabtu (31/1) malam WIB.
Iklan