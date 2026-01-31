Apakah Declan Rice Sudah Sejajar Dengan Steven Gerrard & Frank Lampard Di Panggung Liga Primer?

Perjalanan karier Declan Rice di level elite Eropa menunjukkan lonjakan signifikan dalam dua musim terakhir. Sejak bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2023, pemain internasional Inggris tersebut langsung bertransformasi menjadi poros utama dalam skema taktik Mikel Arteta. Datang dengan label harga fantastis dan ekspektasi yang menjulang tinggi, Rice berhasil membuktikan kualitasnya melalui konsistensi performa yang solid di lini tengah Meriam London.

Kontribusi Rice tidak lagi terbatas pada tugas tradisional sebagai pemutus serangan lawan. Ia telah berevolusi menjadi motor serangan yang mendorong Arsenal untuk tampil lebih agresif dan dominan di setiap pertandingan. Selain kemampuan defensifnya yang solid, ancaman yang ia berikan melalui situasi bola mati serta visi bermainnya yang matang menjadi faktor krusial bagi Arsenal dalam persaingan ketat memperebutkan gelar Liga Primer.

Namun, di tengah banjir pujian atas pengaruh besarnya di lapangan, muncul sebuah perdebatan menarik mengenai posisi Rice dalam sejarah gelandang hebat Inggris. Pertanyaan mendasar yang kini mengemuka adalah apakah Rice sudah benar-benar pantas untuk disejajarkan dengan dua ikon legendaris Liga Primer, yakni Steven Gerrard dan Frank Lampard, yang selama ini menjadi standar emas bagi pemain di posisi tersebut.