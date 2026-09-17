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Apakah Cristiano Ronaldo mundur dari ide mengakuisisi Al-Nassr?

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Bintang Portugal itu mungkin akan menuju ke proyek yang berbeda

Absennya nama pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, dari pergerakan terbaru terkait kemungkinan akuisisi klub Al Nassr Arab Saudi, memunculkan tanda tanya seputar sikap bintang tim itu terhadap ide yang namanya dikaitkan dengannya selama periode lalu, terutama dengan munculnya pergerakan investasi baru yang melibatkan sejumlah pihak Arab Saudi dan Amerika.

Sebelumnya, sumber-sumber Portugal telah membicarakan masuknya Ronaldo dalam kerja sama bersama yang melibatkan sejumlah investor dan pihak, dengan tujuan mengakuisisi Al Nassr pada periode mendatang, dalam sebuah langkah yang bakal memberi kapten tim itu peran yang melampaui keberadaannya di dalam lapangan menuju keterlibatan dalam masa depan investasi klub.

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  • imago-sport-1083370014.jpgSebastian Frej

    Aliansi baru: Ronaldo di luar gambaran

    Surat kabar "Arriyadiyah" mengungkap dalam sebuah laporan baru mengenai pergerakan yang dipimpin oleh sebuah konsorsium yang mencakup dana investasi lokal dan para investor potensial, di antaranya perusahaan Amerika "RedBird", di samping media Saudi dan pengusaha Ibrahim Al-Muhaidib, dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan Dana Investasi Publik "PIF" untuk mengakuisisi saham di perusahaan klub Al-Nassr.

    Menurut laporan tersebut, negosiasi antara konsorsium investasi dan para investor Saudi di satu sisi, dengan Dana Investasi Publik di sisi lain, menunjukkan aktivitas selama beberapa pekan terakhir, dengan target untuk memiliki saham di perusahaan klub tersebut menjelang akhir musim ini.

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    Pada saat yang sama, laporan itu tidak memuat indikasi apa pun mengenai keterlibatan Cristiano Ronaldo dalam konsorsium yang saat ini bergerak untuk mengakuisisi saham di Al-Nassr, hal yang membuka pintu bagi berbagai pertanyaan seputar masa depan gagasan yang sebelumnya sempat mengaitkan nama sang kapten tim dengannya.

    Absennya nama Ronaldo dari pergerakan saat ini tidak serta-merta berarti mundurnya ia dari proyek investasi potensial mana pun, terutama karena hingga kini belum ada informasi resmi yang memastikan penarikan dirinya dari gagasan tersebut atau keluarnya secara definitif, namun perkembangan terbaru telah mengembalikan berkas ini ke dalam lingkaran pertanyaan.

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    Apakah perhitungan Ronaldo telah berubah?

    Tanda tanya semakin bertambah dengan adanya laporan yang mengindikasikan bahwa Ronaldo menjadi kurang terbuka terhadap gagasan untuk masuk dalam proyek investasi di dalam Al Nassr, di tengah sejumlah persoalan dan masalah internal yang tengah dihadapi klub pada periode saat ini, namun sikap finalnya belum diumumkan secara resmi hingga kini.

    Perusahaan Amerika "RedBird", yang dipimpin oleh Gerry Cardinale, memiliki klub Italia AC Milan dan klub Prancis Toulouse secara penuh, di samping kepemilikannya atas saham yang melebihi 10% di klub Inggris Liverpool, yang memberikan konsorsium yang diajukan tersebut pengalaman besar di bidang investasi olahraga dan pengelolaan klub.

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    Sementara perhatian tertuju pada negosiasi yang sedang berlangsung mengenai masa depan kepemilikan Al Nassr, sikap Ronaldo tetap menjadi mata rantai yang belum jelas dalam gambaran ini hingga saat ini, terutama karena ketidakhadirannya dalam konsorsium yang diungkap oleh "Al Riyadiah" memunculkan pertanyaan penting tentang apakah perhitungannya soal akuisisi Al Nassr telah berubah.

    Ketidakhadiran nama Ronaldo dalam pergerakan saat ini bisa jadi hanya perkembangan sementara dalam jalur negosiasi, atau menjadi indikasi bahwa proyek akuisisi yang sebelumnya dikaitkan dengan namanya telah memasuki tahap baru dengan pihak-pihak yang berbeda, dan hal itulah yang akan diungkap oleh perkembangan dan negosiasi mendatang.

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