Apakah Cristiano Ronaldo mundur dari ide mengakuisisi Al-Nassr?

Surat kabar "Arriyadiyah" mengungkap dalam sebuah laporan baru mengenai pergerakan yang dipimpin oleh sebuah konsorsium yang mencakup dana investasi lokal dan para investor potensial, di antaranya perusahaan Amerika "RedBird", di samping media Saudi dan pengusaha Ibrahim Al-Muhaidib, dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan Dana Investasi Publik "PIF" untuk mengakuisisi saham di perusahaan klub Al-Nassr.

Menurut laporan tersebut, negosiasi antara konsorsium investasi dan para investor Saudi di satu sisi, dengan Dana Investasi Publik di sisi lain, menunjukkan aktivitas selama beberapa pekan terakhir, dengan target untuk memiliki saham di perusahaan klub tersebut menjelang akhir musim ini.

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Pada saat yang sama, laporan itu tidak memuat indikasi apa pun mengenai keterlibatan Cristiano Ronaldo dalam konsorsium yang saat ini bergerak untuk mengakuisisi saham di Al-Nassr, hal yang membuka pintu bagi berbagai pertanyaan seputar masa depan gagasan yang sebelumnya sempat mengaitkan nama sang kapten tim dengannya.

Absennya nama Ronaldo dari pergerakan saat ini tidak serta-merta berarti mundurnya ia dari proyek investasi potensial mana pun, terutama karena hingga kini belum ada informasi resmi yang memastikan penarikan dirinya dari gagasan tersebut atau keluarnya secara definitif, namun perkembangan terbaru telah mengembalikan berkas ini ke dalam lingkaran pertanyaan.