Apakah Cristiano Ronaldo mundur dari ide mengakuisisi Al-Nassr?

Tanda tanya semakin bertambah dengan adanya laporan yang mengindikasikan bahwa Ronaldo menjadi kurang terbuka terhadap gagasan untuk masuk dalam proyek investasi di dalam Al Nassr, di tengah sejumlah persoalan dan masalah internal yang tengah dihadapi klub pada periode saat ini, namun sikap finalnya belum diumumkan secara resmi hingga kini.
Perusahaan Amerika "RedBird", yang dipimpin oleh Gerry Cardinale, memiliki klub Italia AC Milan dan klub Prancis Toulouse secara penuh, di samping kepemilikannya atas saham yang melebihi 10% di klub Inggris Liverpool, yang memberikan konsorsium yang diajukan tersebut pengalaman besar di bidang investasi olahraga dan pengelolaan klub.
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Sementara perhatian tertuju pada negosiasi yang sedang berlangsung mengenai masa depan kepemilikan Al Nassr, sikap Ronaldo tetap menjadi mata rantai yang belum jelas dalam gambaran ini hingga saat ini, terutama karena ketidakhadirannya dalam konsorsium yang diungkap oleh "Al Riyadiah" memunculkan pertanyaan penting tentang apakah perhitungannya soal akuisisi Al Nassr telah berubah.
Ketidakhadiran nama Ronaldo dalam pergerakan saat ini bisa jadi hanya perkembangan sementara dalam jalur negosiasi, atau menjadi indikasi bahwa proyek akuisisi yang sebelumnya dikaitkan dengan namanya telah memasuki tahap baru dengan pihak-pihak yang berbeda, dan hal itulah yang akan diungkap oleh perkembangan dan negosiasi mendatang.