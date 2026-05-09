Apakah Chelsea merupakan 'klub yang hancur'? Calum McFarlane menanggapi kritik pedas Jamie Carragher

Pelatih sementara McFarlane membantah anggapan bahwa ruang ganti timnya terpecah belah, meskipun klub sedang mengalami rentetan hasil terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Setelah kekalahan mengecewakan dari Nottingham Forest pada hari Senin, The Blues kini telah menelan enam kekalahan beruntun di Liga Premier, yang memicu tuduhan dari para pakar seperti Carragher bahwa budaya dasar di klub telah runtuh.

Menanggapi label "rusak" dan rumor konflik internal, McFarlane tetap teguh dalam dukungannya terhadap para pemain. "Kelompok ini kecewa dengan penampilan melawan Forest," kata McFarlane.

"Kami juga telah meninjau hal itu. Saya tidak melihat adanya pertengkaran, perpecahan, atau hal-hal yang tidak biasa. Mereka adalah pemain-pemain elit yang telah mencapai level ini berkat bakat, mentalitas, dan semangat mereka. Ini hanya soal bagaimana cara mengeluarkannya."



