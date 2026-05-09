Apakah Chelsea merupakan 'klub yang hancur'? Calum McFarlane menanggapi kritik pedas Jamie Carragher
McFarlane membela kekompakan tim
Pelatih sementara McFarlane membantah anggapan bahwa ruang ganti timnya terpecah belah, meskipun klub sedang mengalami rentetan hasil terburuk dalam beberapa tahun terakhir.
Setelah kekalahan mengecewakan dari Nottingham Forest pada hari Senin, The Blues kini telah menelan enam kekalahan beruntun di Liga Premier, yang memicu tuduhan dari para pakar seperti Carragher bahwa budaya dasar di klub telah runtuh.
Menanggapi label "rusak" dan rumor konflik internal, McFarlane tetap teguh dalam dukungannya terhadap para pemain. "Kelompok ini kecewa dengan penampilan melawan Forest," kata McFarlane.
"Kami juga telah meninjau hal itu. Saya tidak melihat adanya pertengkaran, perpecahan, atau hal-hal yang tidak biasa. Mereka adalah pemain-pemain elit yang telah mencapai level ini berkat bakat, mentalitas, dan semangat mereka. Ini hanya soal bagaimana cara mengeluarkannya."
Membangun mentalitas elit
Dengan Chelsea yang harus menghadapi laga tandang yang berat ke markas Liverpool, tekanan semakin meningkat agar mereka tidak menyamai rekor klub berusia 74 tahun berupa tujuh kekalahan beruntun.
McFarlane menegaskan bahwa para pemain tetap profesional dan bekerja keras untuk memperbaiki situasi, terlepas dari sorotan media dan mantan pemain yang kini menjadi analis.
Dia menambahkan: "Kalian tidak akan bisa bermain untuk klub atau tim nasional sekelas ini jika tidak memiliki sikap itu. Ini hanya soal mendukung mereka dan melakukan yang terbaik sebagai staf serta memberikan segala yang mereka butuhkan untuk turun ke lapangan dan tampil."
Penambahan personel pertahanan dan kepemimpinan
Meskipun The Blues sedang menghadapi krisis cedera yang cukup parah di posisi sayap—dengan Pedro Neto dan Alejandro Garnacho absen bersama Jamie Gittens dan Estevao Willian—kembalinya para pemain kunci di lini pertahanan telah memberikan dorongan semangat. Pemain internasional Inggris, Levi Colwill dan Reece James, keduanya siap diturunkan dalam laga tandang ke Merseyside, memberikan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan dalam skuad yang masih muda.
McFarlane sangat memuji Colwill, yang ia anggap sebagai salah satu pilar masa depan klub. "Senang rasanya mereka kembali," kata manajer sementara itu. "Dua pemain top. Pemain elit. Pemain internasional Inggris. Mereka pasti akan membantu tim. Menurut saya, dia (Colwill) adalah salah satu bek tengah terbaik di dunia sepak bola. Fakta bahwa dia kidal memberikan keseimbangan yang sangat baik dalam tim. Dia orang yang hebat, berkarakter kuat. Dia seorang pemenang, seorang pemimpin. Dia sangat, sangat penting bagi klub sepak bola ini. Levi adalah pemain sepak bola yang lengkap."
Mengejar ambisi di Eropa
Meskipun sedang mengalami rentetan hasil buruk, Chelsea masih memiliki peluang secara matematis untuk lolos ke kompetisi Eropa, tergantung pada hasil pertandingan lain dan kemungkinan perubahan pembagian slot Liga Champions akibat kemajuan yang dicapai Aston Villa. Saat ini tertinggal empat poin dari Bournemouth di peringkat keenam, tim asal London Barat ini sangat bertekad untuk menghentikan tren negatif mereka dan kembali bersaing di papan atas.