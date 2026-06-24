Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Caio HenriqueVoetbalzone
Daily Loos

Diterjemahkan oleh

Apakah Caio Henrique merupakan solusi bagi salah satu masalah paling pelik yang dihadapi Ajax?

FEATURES
Ajax
C. Henrique

Caio Henrique tampaknya akan menjadi bek kiri baru Ajax. Kedua klub telah mencapai kesepakatan, sementara Henrique dan Ajax masih dalam tahap negosiasi. Hal ini tampaknya akan menjadi tugas yang sulit, namun pihak Ajax tetap optimis akan hasil yang baik. Pemain Brasil berusia 28 tahun itu kabarnya akan dibeli dengan harga sembilan juta euro.

Namun, siapakah Henrique dan mengapa Ajax melihatnya sebagai bek kiri yang ideal? Voetbalzone telah meninjau rekaman permainannya dan statistiknya. Kesimpulannya? Jika transfer ini terwujud, Ajax setidaknya akan mendapatkan pemain yang memiliki ancaman serangan, teknik tendangan yang baik, dan kedalaman permainan yang diperlukan. Namun, dari segi pertahanan, masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab.

  • Owen WijndalIMAGO

    Masalah pelik di Amsterdam

    Sebenarnya sudah cukup lama diketahui bahwa direktur teknis Jordi Cruijff harus mencari bek kiri baru. Sejak kepergian Jorrel Hato ke Chelsea — padahal sebelumnya stok pemain di posisi itu memang sudah tipis — posisi ini telah menjadi masalah yang sangat memusingkan.

    Tim asal Amsterdam ini pun memulai musim ini tanpa bek kiri baru. Owen Wijndal kembali diberi kesempatan, sementara pemain asal Brasil, Lucas Rosa, bertindak sebagai cadangan. Oleksandr Zinchenko didatangkan pada bursa transfer musim dingin, terutama untuk meredakan masalah di posisi bek kiri sekaligus mengatasi masalah lain yang disebut ‘gelandang pengatur permainan’. Namun, rencana ini segera berantakan akibat cedera lutut parah yang dialaminya pada pertandingan debutnya.

    Wijndal tampil sebanyak 27 kali musim ini, namun kehilangan posisinya sebagai pemain inti seiring berjalannya musim. Menjelang akhir musim, Rosa bermain di sisi kiri dan memberikan kesan yang memuaskan. Namun, tampaknya itu bukanlah level yang dicari oleh Cruijff dan rekan-rekannya.


    • Iklan
  • Caio HenriqueImago

    Malaikat penyelamat?

    Sebagian besar penggemar Ajax sepakat bahwa tim membutuhkan bek kiri baru, baik selama musim ini maupun terutama setelahnya. Kini, Cruijff tampaknya menanggapi kritik-kritik tersebut. Kita hanya perlu menunggu hingga transfer ini resmi diselesaikan. Namun, siapakah sebenarnya pemain Brasil berpengalaman ini?

    Henrique lahir di Santos, Brasil. Saat masih menjadi pemain muda di Santos—klub tempat Pelé dan Neymar pernah bermain—ia menarik perhatian Atlético Madrid. Namun, ia tak pernah berhasil menembus tim utama di sana.

    Bek sayap ini beberapa kali dipinjamkan ke klub-klub di negara asalnya. Ia pernah terikat kontrak dengan Paraná, Fluminense, dan Grêmio. Namun, terobosan sesungguhnya baru terjadi ketika AS Monaco memberinya kesempatan.

    Henrique bergabung dengan klub di Kerajaan Monaco pada musim panas 2020. Pihak Monaco membelinya seharga sekitar delapan juta euro dari Atlético Madrid, di mana ia pada akhirnya hanya tampil dalam satu pertandingan resmi. Keputusan itu ternyata tepat sasaran. Dalam 211 pertandingan untuk Monaco, ia sebagai bek sayap telah memberikan 41 assist. Ia sendiri hanya mencetak tiga gol.

    Ia melakukan debutnya di tim nasional pada September 2023, namun sejak saat itu ia tidak pernah dipanggil lagi. Hingga akhir tahun kalender lalu. Henrique pun ikut bermain dalam kualifikasi Piala Dunia dan beberapa pertandingan persahabatan internasional. Untuk waktu yang lama, ia tampak memiliki peluang untuk berpartisipasi di Piala Dunia, hingga ia mengalami cedera pada bulan Maret dan dengan demikian tidak lagi masuk dalam pertimbangan pelatih tim nasional Carlo Ancelotti.


  • Dari segi serangan, pemain seperti apa dia?

    Tentu saja, statistik tidak menceritakan segalanya, tetapi hal itu memberi kita gambaran umum yang baik mengenai profil seseorang, jadi mari kita bahas hal itu terlebih dahulu.

    Jika kita melihat statistik Ligue 1 musim lalu, ada satu hal yang menonjol. Henrique sangat unggul dalam menciptakan peluang. Dengan 3,86 assist yang diharapkan, 21 peluang yang diciptakan — tujuh di antaranya merupakan peluang besar — dan 22 umpan silang yang berhasil, terlihat bahwa Henrique mampu menciptakan ancaman di wilayah lawan. Dengan statistik ini, ia mencatatkan performa di atas rata-rata dibandingkan pemain lain di Ligue 1 pada posisinya.

    Namun, musim lalu bukanlah musim terbaiknya. Terutama pada musim 2021/22 dan 2022/23, pemain asal Brasil ini mencatatkan angka yang jauh lebih baik. Dalam dua musim terakhir, ia masih menjadi ancaman di lini serang, tetapi jumlah peluang yang diciptakannya menurun secara signifikan. Sebagai perbandingan: pada musim 2021/22, ia menciptakan 43 peluang, dan pada musim berikutnya bahkan mencapai 52 peluang.

  • Bahwa ia mampu memberikan kontribusi besar dalam hal serangan juga terlihat jelas dalam rekaman pertandingan. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pemain serba bisa: ia bisa bermain baik di sayap maupun di tengah, sesuatu yang lebih sulit dilakukan oleh Wijndal. Hal ini terutama karena Henrique tidak selalu bermain sebagai bek, melainkan baru beralih ke posisi tersebut di tahap akhir kariernya. Pada awal kariernya, Henrique memang lebih sering ditempatkan di lini tengah. Hal ini membuatnya terbiasa dengan situasi di mana ia berada di poros lapangan dan tetap nyaman menguasai bola di sana.

    Namun, hal ini—terutama karena gaya permainan Monaco—seringkali terjadi di posisi yang lebih rendah di lapangan, sementara bek kiri Ajax juga sering bermain di sisi dalam, tetapi lebih sering di area pertahanan lawan. Karena alasan itulah Zinchenko didatangkan pada musim dingin lalu. Hal ini tentu akan menjadi hal baru baginya, terutama karena bek kiri tim asal Amsterdam tersebut sering dipaksa untuk berada di poros lapangan.

    Mika Godts, pemain sayap kiri utama, ingin ditempatkan dalam situasi satu lawan satu dan karenanya akan menempatkan diri di sisi luar, sebelum melancarkan serangannya. Akibatnya, Henrique harus lebih sering bermain di sisi dalam. Ia tampaknya memiliki kemampuan teknis untuk itu—terutama berkat pengalamannya di masa lalu—namun ia tidak benar-benar dapat memaksimalkan potensinya di posisi tersebut. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana hal ini akan berkembang.

    Pelatih baru, Míchel, tampaknya juga telah menggunakan formasi yang disebut ‘inverted back’ ini selama bertahun-tahun. Musim lalu, bek kanan Arnau Martínez sering kali harus bermain di sisi dalam. Di Ajax, bek kiri mungkin akan menjadi pilihan yang lebih logis, sehingga Godts dapat dimanfaatkan sesuai keunggulannya.

    Míchel GironaZiggo Sport

  • Meskipun kecepatan maksimumnya terbatas, Henrique sering kali mampu menjadi ancaman berkat aksi-aksi penetrasinya yang tepat waktu. Pemain asal Brasil ini terus bergerak untuk menerima bola sendiri atau menciptakan ruang bagi rekan setimnya, seperti yang terlihat jelas pada contoh-contoh di bawah ini. Selain itu, dalam banyak situasi, ia juga sering berada di depan gawang saat menerima umpan silang dari sisi lain, meskipun ia kurang memiliki naluri membunuh dan kekuatan sundulan yang dimiliki, misalnya, oleh Denzel Dumfries.

    Caio HenriqueYoutube: MonacoCaio HenriqueYoutube: Ligue 1

    Senjata utamanya mungkin adalah teknik tendangannya. Henrique memiliki kaki kiri yang bagus, yang juga sering ia gunakan. Banyak assist dan peluang yang diciptakannya berasal dari umpan silang awal, di mana ia mencoba meletakkan bola di belakang barisan pertahanan dengan umpan silang yang tajam, sehingga memungkinkan rekan setimnya menjadi ancaman di depan gawang, baik melalui umpan datar maupun umpan lambung.

    Selain itu, ia juga sering dimanfaatkan dalam variasi tendangan sudut. Henrique yang mengambil tendangan sudut tersebut atau sering dicari saat melakukan tendangan sudut pendek, setelah itu ia mampu melambungkan bola dengan sentuhan halus ke belakang garis pertahanan.

  • Lalu, bagaimana dengan pertahanan?

    Menciptakan peluang, umpan silang yang akurat, dan kemampuan menembus pertahanan lawan tentu saja merupakan karakteristik yang bagus bagi seorang bek, tetapi tugas utamanya tetaplah menghentikan serangan lawan. Bagaimana performa Henrique dalam hal itu?

    Tidak mengherankan jika statistik Henrique terlihat sedikit mengecewakan jika dibandingkan dengan statistik serangannya. Pada hampir semua statistik pertahanan per 90 menit, pemain asal Brasil ini mencatatkan angka yang lebih rendah daripada pemain lain di Ligue 1 yang bermain di posisinya. Pada musim-musim sebelumnya, statistiknya sedikit lebih baik, tetapi ia tetap berada di bawah rata-rata dalam hal ‘aksi bertahan’, ‘intersepsi’, ‘tackle yang berhasil’, dan ‘tembakan yang diblokir’. Selain itu, ia hanya memenangkan 53,7% duel darat (per 90 menit) dan 36,8% duel udara, seperti yang ditunjukkan oleh statistik Opta.

    Selain itu, terlihat pula bahwa ia rentan akibat penempatan posisinya di lapangan. Peta panas Henrique musim ini menunjukkan bahwa ia sering berada di wilayah lawan, di mana ia juga sering meninggalkan ruang kosong yang luas di belakangnya. Untuk mengatasi hal ini, ia harus mampu mengenali situasi pertahanan dengan baik dan memilih posisi yang tepat. Selain itu, ia tidak selalu dapat mengimbangi situasi—atau kesalahan rekan setimnya—karena ia tidak memiliki kecepatan puncak yang memadai. Henrique tampaknya mengalami sedikit kesulitan dalam hal ini. Dalam hal ini, ia terkadang terlihat agak santai, seperti pada gol PSG di Liga Champions di bawah ini. Ia tidak bereaksi dengan tepat terhadap bola pantul dari Achraf Hakimi, sehingga Khvicha Kvaratskhelia dapat dengan mudah membawa tim asal Paris itu kembali memimpin.

    Caio HenriqueZiggo SportCaio HenriqueZiggo Sport


  • FBL-EUR-C1-MONACO-JUVENTUSAFP

    Kesimpulan

    Henrique adalah pemain dengan kualitas khusus: umpan silang yang luar biasa, teknik tendangan yang baik, dan dorongan yang sangat kuat untuk maju ke depan. Ia bisa menjadi penentu di fase akhir pembangunan serangan dan memiliki kemampuan teknis untuk bermain di lini tengah, meskipun ia tidak terbiasa bermain di posisi yang lebih ke depan.

    Namun, seperti halnya setiap pemain, Henrique juga memiliki kelemahan. Untuk seorang wingback modern, ia kurang memiliki kecepatan yang diperlukan, belum pernah bermain sebagai bek ‘inverted’, dan bukan seorang perebut bola ulung atau bek yang sangat tangguh—sesuatu yang kadang-kadang masih kurang di Ajax dalam beberapa tahun terakhir.

    Pertanyaannya kemudian adalah apakah ia merupakan solusi ideal, atau sekadar opsi terbaik yang tersedia. Faktanya, dengan kedatangannya, Ajax memang mendapatkan seorang bek sayap berpengalaman dan terampil secara teknis yang setidaknya dapat memberikan solusi sementara untuk masalah yang membingungkan tersebut. Apakah hal itu cukup untuk membuat perbedaan bahkan dalam pertandingan-pertandingan puncak, akan terungkap pada musim mendatang.