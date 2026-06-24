Apakah Caio Henrique merupakan solusi bagi salah satu masalah paling pelik yang dihadapi Ajax?

Bahwa ia mampu memberikan kontribusi besar dalam hal serangan juga terlihat jelas dalam rekaman pertandingan. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pemain serba bisa: ia bisa bermain baik di sayap maupun di tengah, sesuatu yang lebih sulit dilakukan oleh Wijndal. Hal ini terutama karena Henrique tidak selalu bermain sebagai bek, melainkan baru beralih ke posisi tersebut di tahap akhir kariernya. Pada awal kariernya, Henrique memang lebih sering ditempatkan di lini tengah. Hal ini membuatnya terbiasa dengan situasi di mana ia berada di poros lapangan dan tetap nyaman menguasai bola di sana.

Namun, hal ini—terutama karena gaya permainan Monaco—seringkali terjadi di posisi yang lebih rendah di lapangan, sementara bek kiri Ajax juga sering bermain di sisi dalam, tetapi lebih sering di area pertahanan lawan. Karena alasan itulah Zinchenko didatangkan pada musim dingin lalu. Hal ini tentu akan menjadi hal baru baginya, terutama karena bek kiri tim asal Amsterdam tersebut sering dipaksa untuk berada di poros lapangan.

Mika Godts, pemain sayap kiri utama, ingin ditempatkan dalam situasi satu lawan satu dan karenanya akan menempatkan diri di sisi luar, sebelum melancarkan serangannya. Akibatnya, Henrique harus lebih sering bermain di sisi dalam. Ia tampaknya memiliki kemampuan teknis untuk itu—terutama berkat pengalamannya di masa lalu—namun ia tidak benar-benar dapat memaksimalkan potensinya di posisi tersebut. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana hal ini akan berkembang.

Pelatih baru, Míchel, tampaknya juga telah menggunakan formasi yang disebut ‘inverted back’ ini selama bertahun-tahun. Musim lalu, bek kanan Arnau Martínez sering kali harus bermain di sisi dalam. Di Ajax, bek kiri mungkin akan menjadi pilihan yang lebih logis, sehingga Godts dapat dimanfaatkan sesuai keunggulannya.