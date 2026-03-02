Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Apakah Bukayo Saka akan memenangkan Ballon d'Or? Bintang Arsenal diprediksi akan bersaing dengan Harry Kane dan Declan Rice untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut
Trio Inggris memimpin perburuan Ballon d'Or 2026.
Sejak kemenangan bersejarah Owen pada tahun 2001, tidak ada pemain dari negara tersebut yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut. Harapan kini sangat tinggi bahwa kekeringan selama 25 tahun ini akhirnya bisa berakhir. Meskipun Kane dan Rice mendominasi pembicaraan awal, seorang penantang elit baru telah muncul dari Emirates Stadium.
Winger Arsenal, Saka, kini didukung untuk bersaing dengan rekan setimnya di tim nasional dalam perebutan penghargaan individu teratas dalam sepak bola. Mantan striker Chelsea dan pelatih Inggris, Hasselbaink, yakin bahwa pemain berusia 24 tahun ini bermain di level yang menempatkannya dalam persaingan langsung dengan pemain terbaik dunia. Hasselbaink menegaskan bahwa konsistensi dan peran penting Saka tidak boleh diabaikan menjelang upacara pada Oktober mendatang.
- Getty Images Sport
Hasselbaink memuji Harry Kane dan Declan Rice.
Setelah bekerja sama erat dengan tim nasional, Hasselbaink telah menyaksikan perkembangan para pemain ini secara langsung. Dalam acara talkSPORT Breakfast, pria asal Belanda itu menyoroti musim luar biasa yang sedang dinikmati oleh Kane dan Rice. Kane tampil mematikan di Jerman, mencetak 45 gol di semua kompetisi untuk Bayern Munich saat mereka mengejar gelar Eropa ketujuh mereka.
Sementara itu, Rice telah menjadi tulang punggung lini tengah Arsenal dengan brilian, menyumbang empat gol dan 11 assist di semua kompetisi untuk mendukung ambisi Quadruple mereka. Ketika ditanya untuk memilih di antara keduanya, Hasselbaink mengatakan: “Saya pikir Declan Rice hampir sempurna, seperfect yang bisa dia lakukan sepanjang musim. Tapi jika melihat apa yang dilakukan Harry Kane di Jerman - itu benar-benar luar biasa. Jadi, salah satu dari keduanya bagus bagi saya.”
Bukayo Saka masuk dalam perbincangan para pemain elit.
Meskipun Hasselbaink dengan cepat memuji prestasi luar biasa Kane dan Rice, percakapan segera beralih ke kedalaman talenta yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026. Pada bagian ini, mantan mesin gol Premier League itu membela inclusion Saka di antara yang terbaik di dunia. Ia menekankan bahwa winger muda itu pantas berada di level yang sama dengan para kandidat Ballon d'Or yang lebih sering dibicarakan.
Mengenai posisi Saka dalam hierarki elit ini, Hasselbaink tidak ragu-ragu dalam penilaiannya yang sangat positif. Ia dengan percaya diri menyatakan: “Anda tadi bertanya kepada saya tentang Harry Kane dan Rice - Ballon d'Or. Saya pikir Saka akan sangat, sangat dekat dengan mereka, atau berada dalam kelompok yang sama. Itulah seberapa tinggi saya menghargainya.” Ini merupakan dukungan besar dari pelatih berpengalaman tersebut.
- AFP
Memberikan penghargaan kepada bintang Arsenal dengan gaji tertinggi
Pengaruh monumental Saka tidak hanya tercermin dalam pujian dari para pakar, tetapi juga dalam posisinya yang semakin menonjol di skuad Arsenal. Winger dinamis ini baru-baru ini mengikat masa depannya yang panjang dengan klub London tersebut melalui penandatanganan kontrak baru yang menguntungkan, secara resmi menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di Emirates. Hal ini menyoroti betapa vitalnya dia bagi tim yang saat ini memimpin Premier League dengan selisih lima poin.
Meskipun ada penurunan ringan dari kontribusi gol yang luar biasa sebanyak 26 gol tahun lalu, total 8 gol dan 7 assist Saka dalam 36 penampilan - termasuk 5 gol dan 5 assist di liga - tetap krusial. Saat Arsenal memburu gelar domestik dan Bayern Munich mengejar kesuksesan Eropa, persaingan antara Saka, Rice, dan Kane akan memikat para penggemar. Prospek tiga bintang Inggris bersaing untuk penghargaan tertinggi benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya.
Iklan