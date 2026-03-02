Sejak kemenangan bersejarah Owen pada tahun 2001, tidak ada pemain dari negara tersebut yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut. Harapan kini sangat tinggi bahwa kekeringan selama 25 tahun ini akhirnya bisa berakhir. Meskipun Kane dan Rice mendominasi pembicaraan awal, seorang penantang elit baru telah muncul dari Emirates Stadium.

Winger Arsenal, Saka, kini didukung untuk bersaing dengan rekan setimnya di tim nasional dalam perebutan penghargaan individu teratas dalam sepak bola. Mantan striker Chelsea dan pelatih Inggris, Hasselbaink, yakin bahwa pemain berusia 24 tahun ini bermain di level yang menempatkannya dalam persaingan langsung dengan pemain terbaik dunia. Hasselbaink menegaskan bahwa konsistensi dan peran penting Saka tidak boleh diabaikan menjelang upacara pada Oktober mendatang.