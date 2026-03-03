Di luar suasana di luar lapangan, koneksi di lapangan sedang mencapai puncaknya. Harry Kane, yang sedang dalam performa yang mengesankan, percaya tim akhirnya mulai bersatu. "Semakin sering saya bermain bersama mereka, semakin baik saya memahami rekan-rekan setim saya. Para pemain saling memahami dan prosesnya dengan lebih baik, merasa lebih nyaman dalam posisi dan pergerakan mereka," kata striker tersebut. Kimia ini terlihat jelas dalam kemenangan dramatis 3-2 mereka melawan Borussia Dortmund.

Konrad Laimer mengapresiasi manajer atas kemampuannya mempertahankan level performa tinggi melalui kompetisi yang adil. "Setiap orang merasa: Jika kamu bertahan dan bermain baik, kamu akan mendapat kesempatan. Pada akhirnya, semua orang dibutuhkan," ujar Laimer. Dengan menjaga tim dalam tekanan namun tetap menjaga semangat tinggi, Kompany memastikan bahwa pemain cadangan sama siapnya untuk tampil seperti bintang-bintang utama.