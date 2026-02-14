Getty Images
Apakah Arsenal mendapat sedikit dorongan? Pep Guardiola mengungkapkan bahwa Manchester City sedang cemas menanti kondisi kebugaran Erling Haaland
Kondisi kebugaran Haaland dipertanyakan
Haaland telah mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir City, termasuk gol krusial saat bertandang ke Liverpool pekan lalu, namun tidak kembali ke lapangan setelah jeda dalam kemenangan terbaru atas Fulham. Guardiola kemudian mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut bersifat preventif setelah penyerang tersebut mengeluhkan ketidaknyamanan selama babak pertama.
Menjelang kemenangan City di Piala FA pada Sabtu, manajer City mengakui situasi tersebut masih belum terselesaikan.
"Erling belum 100 persen," kata Guardiola kepada wartawan.
"Ini bukan masalah besar, kata dokter kepadaku. Tapi dia mengalami gangguan sebelum dan selama pertandingan, itulah mengapa dia tidak bermain di babak kedua.
"Kita akan melihat perkembangannya."
Absensi dalam pelatihan menjadi penyebab kekhawatiran.
Meskipun Guardiola berusaha meredam keparahan masalah tersebut, gambar latihan Manchester City yang dipublikasikan pada Jumat tidak banyak membantu meredakan spekulasi. Haaland tidak terlihat ikut serta dalam sesi latihan tersebut, sementara beberapa pemain senior hadir.
Di antara mereka yang terlihat adalah John Stones dan Rodri, yang keduanya kembali berlatih, serta opsi serangan baru dalam skuad. Ketidakhadiran pemain Norwegia tersebut meningkatkan kemungkinan Guardiola akan memilih untuk berhati-hati, terutama mengingat level lawan dan jadwal pertandingan yang akan datang.
City akan menghadapi Newcastle di Premier League akhir pekan depan dalam pertandingan yang bisa memiliki arti jauh lebih penting dalam persaingan gelar daripada laga piala melawan lawan dari Liga Dua.
Arsenal terus memantau situasi dengan cermat.
Setiap periode absen Haaland di pinggir lapangan pasti akan dipantau ketat oleh Arsenal. Penyerang ini tetap menjadi bagian kunci dalam perburuan gelar City dan gol-golnya telah berulang kali menjadi penentu dalam persaingan gelar yang ketat dalam beberapa musim terakhir.
Pemain Norwegia ini telah mempertahankan performa mencetak gol yang kuat musim ini dan terus memimpin dalam perburuan Sepatu Emas. Absen singkat mungkin tidak akan menggagalkan musim City, tetapi hal itu dapat berdampak besar pada persaingan dengan Arsenal.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Haaland diistirahatkan dalam kemenangan melawan Salford, dengan City beruntung masih memiliki opsi serangan yang signifikan dan mampu melakukan rotasi.
