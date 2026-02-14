Apakah Arsenal mendapat sedikit dorongan? Pep Guardiola mengungkapkan bahwa Manchester City sedang cemas menanti kondisi kebugaran Erling Haaland

Haaland telah mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir City, termasuk gol krusial saat bertandang ke Liverpool pekan lalu, namun tidak kembali ke lapangan setelah jeda dalam kemenangan terbaru atas Fulham. Guardiola kemudian mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut bersifat preventif setelah penyerang tersebut mengeluhkan ketidaknyamanan selama babak pertama.

Menjelang kemenangan City di Piala FA pada Sabtu, manajer City mengakui situasi tersebut masih belum terselesaikan.

"Erling belum 100 persen," kata Guardiola kepada wartawan.

"Ini bukan masalah besar, kata dokter kepadaku. Tapi dia mengalami gangguan sebelum dan selama pertandingan, itulah mengapa dia tidak bermain di babak kedua.

"Kita akan melihat perkembangannya."