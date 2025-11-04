Apakah Alexander Isak Dapat Tampil Lawan Real Madrid? Ini Jawaban Bos Liverpool Arne Slot

Dengan absennya Isak, Slot mengandalkan beberapa bintang besar lainnya untuk meningkatkan performanya. Mohamed Salah mengakhiri paceklik golnya di akhir pekan untuk membantu The Reds meraih kemenangan atas Aston Villa, tetapi Florian Wirtz masih belum menunjukkan peningkatan. Playmaker Jerman itu tiba di Merseyside di kategori yang sama dengan Isak setelah menghabiskan biaya lebih dari £100 juta, tetapi ia belum mencetak gol atau assist di Liga Primer. Performanya yang buruk membuatnya dicadangkan dalam tiga dari empat pertandingan terakhir untuk Liverpool, meskipun demikian, sang maanajer tetap tidak terganggu oleh performanya dan bersikeras bahwa mantan gelandang Bayer Leverkusen itu pada akhirnya akan tampil baik.

Ia menambahkan: "Bisa dibilang ia menjadi starter di salah satu dari empat pertandingan terakhir, tetapi juga beberapa pertandingan musim ini. Ini bukan alasan, memang begitulah adanya, tetapi kami sudah bermain berkali-kali, 3 kali dalam 7 hari. Untuk pemain dari liga yang berbeda, Liga Primer memang sedikit lebih intens, terutama di semua pertandingan dan laga-laga papan atas. Jika Anda perhatikan, dia banyak bermain, memberikan dampak di banyak pertandingan, terkadang kurang beruntung dalam penyelesaian akhir, baik oleh dirinya sendiri maupun rekan satu timnya."

"Dia bisa menciptakan banyak peluang untuk tim, dia akan mencetak gol, tetapi saya rasa tidak mengejutkan siapa pun jika Anda berusia 22 tahun di liga baru, mungkin perlu penyesuaian. Gravenberch baru saja duduk di sini dan butuh waktu lama untuk beradaptasi, mungkin bahkan lebih lama daripada Florian."