Apakah Alexander Isak Dapat Tampil Lawan Real Madrid? Ini Jawaban Bos Liverpool Arne Slot
Cedera menjadi masalah bagi rekrutan termahal Liverpool
Isak belum mendapatkan kesempatan bermain sebaik yang ia inginkan di Liverpool. Striker Swedia tersebut telah tampil delapan kali untuk klub sejauh musim ini, hanya mencetak satu gol. Setelah tiba di Anfield dalam kondisi tidak fit dan menolak bermain untuk Newcastle, pemain berusia 26 tahun itu kini mengalami cedera adduktor yang membuatnya absen.
The Reds akan menghadapi Trent Alexander-Arnold dan Real Madrid di LIga Champions, dan Slot tentu ingin striker bintangnya tersedia untuk pertandingan tersebut. Namun, pelatih asal Belanda itu justru membawa kabar buruk bagi para penggemar yang menyaksikan konferensi persnya, karena pelatih kepala telah mencoret Isak, Frimpong dan Alisson dari daftar pemain untuk pertandingan tengah pekan. Ia berkata: "Ketiganya tidak tersedia besok. Jeremie dan Alisson sama-sama tidak akan tersedia untuk hari Minggu [melawan Manchester City]. Soal Alex, kita harus menunggu dan melihat. Dia jelas tidak akan menjadi starter pada hari Minggu, tetapi mungkin dia bisa masuk dalam skuad. Namun, dia masih belum berlatih bersama tim, jadi kita harus menunggu dan melihat."
Tugas berat menanti Liverpool
Seolah Madrid belum cukup menjadi ujian berat bagi pasukan Slot, mereka menghadapi prospek yang menakutkan, yaitu bertandang ke Etihad di mana mereka akan menghadapi Manchester City. Kedua rival ini telah mengalami beberapa pertarungan yang mengesankan selama beberapa tahun terakhir, tetapi dengan pertahanan Liverpool yang rapuh yang menjadi masalah bagi mereka musim ini, gagasan untuk menghadapi Erling Haaland beberapa hari setelah bentrok dengan salah satu raksasa Eropa ini merupakan tugas yang berat. Berbicara tentang pekan depan, Slot menambahkan: “Pertandingan hari Minggu belum masuk dalam pertimbangan saya untuk menentukan susunan pemain. Masih ada beberapa hari di antaranya, di mana kami sering punya jeda hanya dua hari seperti besok. Tapi untuk lawan kami kali ini, ini adalah pertama kalinya kondisi yang sama juga dialami oleh kedua tim. Jadi, susunan pemain besok tidak akan ada hubungannya dengan laga hari Minggu.”
“Setiap pertandingan yang kami mainkan adalah ujian. Tidak seperti musim lalu, waktu itu kami bermain kedua laga di kandang, tapi sekarang kami tandang ke markas City. Real Madrid sebelumnya punya banyak pemain cedera, sekarang tidak. Kami juga tim yang berbeda, City pun melakukan beberapa perubahan seperti kami. Setiap laga yang kami jalani sekarang selalu menjadi ujian untuk melihat sejauh mana perkembangan kami. Itu berlaku seminggu lalu, dua minggu lalu, dan tetap sama minggu ini.”
Strategi rekrutmen dipertanyakan
Dengan absennya Isak, Slot mengandalkan beberapa bintang besar lainnya untuk meningkatkan performanya. Mohamed Salah mengakhiri paceklik golnya di akhir pekan untuk membantu The Reds meraih kemenangan atas Aston Villa, tetapi Florian Wirtz masih belum menunjukkan peningkatan. Playmaker Jerman itu tiba di Merseyside di kategori yang sama dengan Isak setelah menghabiskan biaya lebih dari £100 juta, tetapi ia belum mencetak gol atau assist di Liga Primer. Performanya yang buruk membuatnya dicadangkan dalam tiga dari empat pertandingan terakhir untuk Liverpool, meskipun demikian, sang maanajer tetap tidak terganggu oleh performanya dan bersikeras bahwa mantan gelandang Bayer Leverkusen itu pada akhirnya akan tampil baik.
Ia menambahkan: "Bisa dibilang ia menjadi starter di salah satu dari empat pertandingan terakhir, tetapi juga beberapa pertandingan musim ini. Ini bukan alasan, memang begitulah adanya, tetapi kami sudah bermain berkali-kali, 3 kali dalam 7 hari. Untuk pemain dari liga yang berbeda, Liga Primer memang sedikit lebih intens, terutama di semua pertandingan dan laga-laga papan atas. Jika Anda perhatikan, dia banyak bermain, memberikan dampak di banyak pertandingan, terkadang kurang beruntung dalam penyelesaian akhir, baik oleh dirinya sendiri maupun rekan satu timnya."
"Dia bisa menciptakan banyak peluang untuk tim, dia akan mencetak gol, tetapi saya rasa tidak mengejutkan siapa pun jika Anda berusia 22 tahun di liga baru, mungkin perlu penyesuaian. Gravenberch baru saja duduk di sini dan butuh waktu lama untuk beradaptasi, mungkin bahkan lebih lama daripada Florian."
Alexander-Arnold bersiap kembali ke Anfield
Slot juga berkomentar tentang kembalinya Alexander-Arnold ke klub. Pemain jebolan akademi The Reds tersebut memilih meninggalkan Liverpool dan bergabung dengan Jude Bellingham di Madrid, yang kemudian merusak reputasinya di Anfield. TAA sejak saat itu mengakui bahwa ia akan selalu memiliki tempat istimewa bagi sang juara Liga Primer, tetapi ia mungkin akan menerima sambutan buruk saat kembali bermain di Merseyside. Slot mengklaim Alexander-Arnold pantas mendapatkan sambutan hangat, tetapi ia mengakui tidak bisa memaksa para penggemar untuk bersikap positif terhadapnya.
Ia berkata: "Saya hanya bisa memberi tahu Anda sambutan seperti apa yang ia dapatkan dari saya. Saya memiliki kenangan indah tentangnya baik sebagai pemain maupun sebagai teman, wakil kapten saya. Saya memiliki kenangan bekerja dengannya yang hanya bersifat positif. Saya menontonnya di televisi dan hanya kenangan indah tentangnya saat berseragam Liverpool. Ia akan mendapatkan sambutan hangat dari saya, tetapi mari kita lihat bagaimana reaksi penggemar kami, saya tidak tahu. Sambutan hangat dari saya, itu sudah pasti."
