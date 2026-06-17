Apa yang terjadi saat melawan Maroko? Ancelotti bersiap menghadirkan kejutan dari Raphinha

Dalam sesi latihan terakhir hari ini, Rabu, menurut surat kabar Spanyol "Sport", pelatih asal Italia tersebut mencoba susunan pemain baru yang mencakup lima pemain berbeda dibandingkan dengan pertandingan pembuka, sementara data menunjukkan bahwa susunan pemain yang paling mungkin untuk pertandingan mendatang adalah sebagai berikut:
Penjaga gawang: Alisson.
Pertahanan: Danilo - Marquinhos - Leo Pereira - Douglas Santos.
Lini tengah: Fabinho - Bruno Guimarães.
Penyerang: Gabriel Martinelli - Vinícius Júnior - Igor Thiago - Luiz Henrique
Perubahan ini dilakukan dengan mengorbankan beberapa pemain inti yang tampil di bawah ekspektasi saat melawan Maroko, terutama Casemiro yang diganti pada babak kedua, dan Raphinha yang tidak memberikan kontribusi yang diharapkan. Selain itu, Lucas Paquetá tidak akan bermain di lini tengah, sementara Leo Pereira akan menggantikan Gabriel Magalhães di jantung pertahanan.