Apa yang terjadi saat melawan Maroko? Ancelotti bersiap menghadirkan kejutan dari Raphinha

Rafinha sedang mengalami masa-masa sulit, karena ia tidak mendapatkan peran yang diimpikannya di awal turnamen. Hasil imbang melawan Maroko (1-1) semakin menyoroti performa kolektif Seleção yang kurang memuaskan, yang memicu gelombang kritik tajam yang menimpa sebagian besar pemain, terutama Rafinha.

Media Brasil dan sebagian besar pendukung menuntut agar ia dicoret dari susunan pemain inti. Oleh karena itu, tim Brasil—yang tidak boleh lagi mengalami kegagalan—akan menghadapi tim Haiti (yang terlemah di Grup C) pada hari Sabtu di Philadelphia, sementara Ancelotti berupaya meraih kemenangan meyakinkan untuk mengembalikan kepercayaan diri tim dan memperbaiki citra mereka di mata para pendukung.