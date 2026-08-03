Apa yang Terjadi di Balik Layar? Aljazair Menutup Berkas Xavi

Federasi Sepakbola Aljazair mulai bergerak cepat untuk menuntaskan berkas direktur teknik baru bagi timnas, setelah tercapai kesepakatan awal untuk mengakhiri kontrak pelatih asal Bosnia, Vladimir Petkovic, sembari mengincar sebuah nama kelas berat sebelum negosiasi terbentur kendala finansial.
Sejumlah laporan dari Aljazair menyebutkan bahwa Federasi Sepakbola Aljazair telah mencapai kesepakatan awal dengan pelatih asal Bosnia, Vladimir Petkovic, untuk mengakhiri kontraknya dengan kompensasi setara tiga bulan gaji, sebagai persiapan menuju pengumuman resmi kepergiannya.