Goal.com
LiveTiket
Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Apa yang Terjadi di Balik Layar? Aljazair Menutup Berkas Xavi

Algeria
V. Petkovic
X. Hernandez
Aljazair
Bosnia dan Herzegovina
Spanyol

Sekolah Spanyol Masih Jadi Incaran

Federasi Sepakbola Aljazair mulai bergerak cepat untuk menuntaskan berkas direktur teknik baru bagi timnas, setelah tercapai kesepakatan awal untuk mengakhiri kontrak pelatih asal Bosnia, Vladimir Petkovic, sembari mengincar sebuah nama kelas berat sebelum negosiasi terbentur kendala finansial.

Sejumlah laporan dari Aljazair menyebutkan bahwa Federasi Sepakbola Aljazair telah mencapai kesepakatan awal dengan pelatih asal Bosnia, Vladimir Petkovic, untuk mengakhiri kontraknya dengan kompensasi setara tiga bulan gaji, sebagai persiapan menuju pengumuman resmi kepergiannya.

  • Tahap uji coba

    Menurut situs "La Gazette du Fennec" asal Aljazair, para pejabat federasi langsung memulai pencarian pelatih baru, dan langkah pertama adalah menghubungi pelatih asal Spanyol Xavi Hernandez, mantan pelatih Barcelona, untuk menjajaki kemungkinan menangani timnas Aljazair.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa federasi Aljazair berupaya mendatangkan pelatih yang berasal dari sekolah sepak bola Spanyol untuk memulai babak baru, setelah timnas tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026.

    Ditambahkan pula bahwa ide untuk merekrut Xavi akan menjadi pesan yang kuat baik di level teknis maupun media, namun negosiasi tidak melampaui tahap penjajakan awal.

    • Iklan

  • Sebuah sumber yang mengetahui hal tersebut menjelaskan, menurut situs yang sama, bahwa tuntutan finansial Xavi jauh melampaui batas yang mampu dialokasikan oleh Federasi Aljazair untuk gaji pelatih tim nasional, sehingga mendorong presiden federasi Walid Sadi untuk segera menutup berkas tersebut.

    Meski begitu, Federasi Aljazair tidak mengubah arah kebijakannya, karena masih lebih memilih untuk merekrut pelatih asal Spanyol.

    Dalam kerangka ini, Direktorat Teknis Nasional pada hari Kamis menggelar pertemuan Badan Teknis Nasional untuk mengkaji sejumlah riwayat hidup, dengan rencana memilih tiga kandidat dan mengangkatnya ke Federasi Aljazair, yang akan menentukan identitas pelatih baru Aljazair.

    Baca juga: Luka mata rantai terlemah dalam proyek Maroko, Lekjaa membunyikan lonceng bahaya

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google