Apa yang Terjadi di Balik Layar? Aljazair Menutup Berkas Xavi

Menurut situs "La Gazette du Fennec" asal Aljazair, para pejabat federasi langsung memulai pencarian pelatih baru, dan langkah pertama adalah menghubungi pelatih asal Spanyol Xavi Hernandez, mantan pelatih Barcelona, untuk menjajaki kemungkinan menangani timnas Aljazair.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa federasi Aljazair berupaya mendatangkan pelatih yang berasal dari sekolah sepak bola Spanyol untuk memulai babak baru, setelah timnas tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Ditambahkan pula bahwa ide untuk merekrut Xavi akan menjadi pesan yang kuat baik di level teknis maupun media, namun negosiasi tidak melampaui tahap penjajakan awal.