Apa yang terjadi dengan Matthijs de Ligt? Michael Carrick memberikan pembaruan tentang bek Belanda tersebut di tengah absennya selama tiga bulan, sementara pelatih Man Utd mengatakan pemain lain yang cedera siap untuk 'penutup musim yang besar'
De Ligt absen sejak November
De Ligt mengalami cedera setelah kemenangan 2-1 atas Crystal Palace pada akhir November, dengan manajer saat itu, Ruben Amorim, awalnya menggambarkan masalah tersebut sebagai "hal kecil" dan memprediksi dia akan kembali untuk pertandingan berikutnya melawan Wolves pada 8 Desember. Namun, penilaian Amorim ternyata sangat optimis, karena De Ligt bahkan belum pernah dipanggil ke skuad pertandingan sejak saat itu.
Cedera De Ligt 'berkembang lambat'
Carrick mengatakan dalam konferensi pers pada Jumat: "Matthijs mengalami masalah punggung yang progresnya agak lambat. Ini adalah hal yang sedang kami tangani, dia (sedang) menuju arah yang benar tetapi masih agak tertinggal. Waktu pemulihannya? Itu tergantung pada sifat cedera, masalah di punggungnya, yang sulit untuk ditentukan waktunya. Dia pasti sedang membaik."
Pasang dekat untuk kembali
De Ligt adalah salah satu dari empat pemain United yang saat ini absen karena cedera, bersama Lisandro Martinez, Mason Mount, dan Patrick Dorgu. Mount telah absen sejak masuk sebagai pemain pengganti di waktu tambahan dalam pertandingan pertama Carrick sebagai manajer melawan Manchester City pada 17 Januari, yang merupakan salah satu dari banyak masalah kebugaran yang dia hadapi sejak pindah dari Chelsea dengan biaya £60 juta pada 2023. Carrick mengatakan gelandang tersebut semakin dekat untuk kembali sebelum tiga bulan terakhir musim ini, saat United berusaha memperkuat upaya mereka untuk finis di empat besar Premier League.
"Mason semakin dekat, benar-benar. Dia sudah berlatih di lapangan dan semakin dekat. Dia berencana untuk berlatih dan terlibat dalam aktivitas tim dalam waktu dekat. Dia hanya perlu bersabar... Dia pemain penting, jadi kami merawatnya dengan baik, memastikan dia siap untuk penutupan musim yang besar."
"Tanpa drama" dengan Sesko saat ia menanti debut pertamanya.
United meraih kemenangan kelima dalam enam pertandingan berkat gol Benjamin Sesko melawan Everton, gol ketiganya sejak masuk sebagai pemain pengganti sejak Carrick mengambil alih. Penyerang senilai £74 juta ($99 juta) ini belum pernah menjadi starter di bawah asuhan Carrick, dan sang pelatih mengatakan dia tenang menghadapi situasi ini.
"Seluruh situasinya sangat positif," katanya. "Ini tentu bukan keputusan yang saya lihat secara negatif. Kami bermain baik sebagai tim, kami tidak terlalu bersemangat dan berpikir itu akan terus berlanjut. Para penyerang telah mencetak banyak gol, Ben telah bermain sangat baik dalam banyak hal. Ini benar-benar bukan drama. Ini hanya menunjukkan kualitas yang dimiliki Ben. Jika dia menjadi starter di pertandingan berikutnya atau yang setelahnya, itu adalah apa adanya, tapi dia melakukan banyak hal baik."
Kemenangan United di Everton juga banyak berkat penampilan Harry Maguire, dan Carrick memberikan banyak pujian untuk bek tengah tersebut, yang sedang menunggu keputusan klub tentang kontrak baru empat bulan sebelum kontraknya saat ini berakhir.
Carrick mengatakan: "Harry adalah sosok yang mengesankan. Dia telah memiliki karier yang hebat sejauh ini, semoga masih banyak yang akan datang. Dia telah berada di sini dalam perjalanan ini, dan pengalaman yang dia miliki menunjukkan persis siapa dia. Kami tahu pemain seperti apa dia dan apa yang dia mampu lakukan. Dia luar biasa malam itu [melawan Everton] - pengalamannya, atributnya, dan karakternya sangat membantu. Dia bersedia berkorban. Dia sangat penting bagi kami."
Dia melanjutkan: "Ada kasus, saat kariermu berjalan sebagai pemain muda dan segalanya masih segar dan baru, kamu tak kenal takut dan belum banyak luka. Kamu mencapai masa puncakmu dan merasa baik-baik saja, tapi sudah mengalami beberapa pasang surut. Saat mendekati masa-masa akhir, pengalaman seharusnya membuatmu menjadi pemain yang lebih baik, dan kita telah melihat itu dalam penampilan Harry belakangan ini."
