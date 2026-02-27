Apa yang terjadi dengan Matthijs de Ligt? Michael Carrick memberikan pembaruan tentang bek Belanda tersebut di tengah absennya selama tiga bulan, sementara pelatih Man Utd mengatakan pemain lain yang cedera siap untuk 'penutup musim yang besar'

United meraih kemenangan kelima dalam enam pertandingan berkat gol Benjamin Sesko melawan Everton, gol ketiganya sejak masuk sebagai pemain pengganti sejak Carrick mengambil alih. Penyerang senilai £74 juta ($99 juta) ini belum pernah menjadi starter di bawah asuhan Carrick, dan sang pelatih mengatakan dia tenang menghadapi situasi ini.

"Seluruh situasinya sangat positif," katanya. "Ini tentu bukan keputusan yang saya lihat secara negatif. Kami bermain baik sebagai tim, kami tidak terlalu bersemangat dan berpikir itu akan terus berlanjut. Para penyerang telah mencetak banyak gol, Ben telah bermain sangat baik dalam banyak hal. Ini benar-benar bukan drama. Ini hanya menunjukkan kualitas yang dimiliki Ben. Jika dia menjadi starter di pertandingan berikutnya atau yang setelahnya, itu adalah apa adanya, tapi dia melakukan banyak hal baik."

Kemenangan United di Everton juga banyak berkat penampilan Harry Maguire, dan Carrick memberikan banyak pujian untuk bek tengah tersebut, yang sedang menunggu keputusan klub tentang kontrak baru empat bulan sebelum kontraknya saat ini berakhir.

Carrick mengatakan: "Harry adalah sosok yang mengesankan. Dia telah memiliki karier yang hebat sejauh ini, semoga masih banyak yang akan datang. Dia telah berada di sini dalam perjalanan ini, dan pengalaman yang dia miliki menunjukkan persis siapa dia. Kami tahu pemain seperti apa dia dan apa yang dia mampu lakukan. Dia luar biasa malam itu [melawan Everton] - pengalamannya, atributnya, dan karakternya sangat membantu. Dia bersedia berkorban. Dia sangat penting bagi kami."

Dia melanjutkan: "Ada kasus, saat kariermu berjalan sebagai pemain muda dan segalanya masih segar dan baru, kamu tak kenal takut dan belum banyak luka. Kamu mencapai masa puncakmu dan merasa baik-baik saja, tapi sudah mengalami beberapa pasang surut. Saat mendekati masa-masa akhir, pengalaman seharusnya membuatmu menjadi pemain yang lebih baik, dan kita telah melihat itu dalam penampilan Harry belakangan ini."