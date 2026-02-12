"Apa yang kamu impikan" - Alex Oxlade-Chamberlain mencetak gol penentu yang menakjubkan pada menit tambahan dalam debutnya bersama Celtic.

Oxlade-Chamberlain tidak membuang waktu untuk memenangkan hati para pendukung Parkhead, dengan menciptakan momen kualitas murni untuk merebut tiga poin dari kekalahan yang frustrasi. Masuk sebagai pengganti pada menit ke-78 untuk penampilan kompetitif pertamanya sejak Mei lalu, pemain berusia 32 tahun itu hanya menyentuh bola 14 kali, tetapi salah satunya terbukti menentukan.

Celtic, juara bertahan, tampaknya akan kehilangan poin penting melawan klub terbawah divisi. Mereka berulang kali digagalkan oleh penampilan gemilang kiper Livingston, Jerome Prior, yang melakukan sembilan penyelamatan untuk menjaga skor imbang. Namun, di menit-menit akhir tambahan waktu, Oxlade-Chamberlain mencetak gol spektakuler untuk memastikan kemenangan 2-1.

Gol tersebut tidak hanya menyelamatkan muka Celtic; ia juga secara signifikan mengubah dinamika persaingan gelar Premiership. Dengan Rangers yang tergelincir ke hasil imbang 1-1 di Motherwell, gol Oxlade-Chamberlain membawa tim Martin O'Neill mendekati selisih satu poin dari rival Glasgow mereka di posisi kedua dan memperkecil selisih dengan pemimpin klasemen Hearts menjadi enam poin, dengan Celtic masih memiliki satu pertandingan lebih banyak dari keduanya.