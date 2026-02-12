Getty Images
"Apa yang kamu impikan" - Alex Oxlade-Chamberlain mencetak gol penentu yang menakjubkan pada menit tambahan dalam debutnya bersama Celtic.
'The Ox' langsung memberikan dampak besar saat masuk sebagai pemain pengganti.
Oxlade-Chamberlain tidak membuang waktu untuk memenangkan hati para pendukung Parkhead, dengan menciptakan momen kualitas murni untuk merebut tiga poin dari kekalahan yang frustrasi. Masuk sebagai pengganti pada menit ke-78 untuk penampilan kompetitif pertamanya sejak Mei lalu, pemain berusia 32 tahun itu hanya menyentuh bola 14 kali, tetapi salah satunya terbukti menentukan.
Celtic, juara bertahan, tampaknya akan kehilangan poin penting melawan klub terbawah divisi. Mereka berulang kali digagalkan oleh penampilan gemilang kiper Livingston, Jerome Prior, yang melakukan sembilan penyelamatan untuk menjaga skor imbang. Namun, di menit-menit akhir tambahan waktu, Oxlade-Chamberlain mencetak gol spektakuler untuk memastikan kemenangan 2-1.
Gol tersebut tidak hanya menyelamatkan muka Celtic; ia juga secara signifikan mengubah dinamika persaingan gelar Premiership. Dengan Rangers yang tergelincir ke hasil imbang 1-1 di Motherwell, gol Oxlade-Chamberlain membawa tim Martin O'Neill mendekati selisih satu poin dari rival Glasgow mereka di posisi kedua dan memperkecil selisih dengan pemimpin klasemen Hearts menjadi enam poin, dengan Celtic masih memiliki satu pertandingan lebih banyak dari keduanya.
Menentang 'logika bisnis' sepak bola modern
Bagi Oxlade-Chamberlain, gol tersebut menjadi pembuktian keyakinannya bahwa ia masih layak bermain di level tertinggi. Gelandang tersebut telah tanpa klub sejak dilepas oleh raksasa Turki Besiktas tahun lalu dan mengakui bahwa mencari klub baru menjadi tantangan karena obsesi olahraga ini terhadap pemain muda.
"Ini sulit. Terkadang cara kerja sepak bola, terutama saat melewati batas usia 30 tahun, Anda tidak seberharga dulu dalam hal bisnis," katanya kepada wartawan setelah pertandingan. "Saya tahu saya masih punya banyak yang bisa diberikan, dan berlatih setiap hari selama tiga bulan terakhir di tempat saya berlatih memberi saya keyakinan bahwa saya masih bisa memberikan banyak hal untuk permainan ini."
Dia juga segera mengucapkan terima kasih kepada klub lamanya Arsenal, yang mengizinkannya berlatih di London Colney selama bulan-bulan musim dingin untuk tetap bugar. "Saya harus mengucapkan terima kasih besar kepada semua orang di Arsenal, yang memberi saya kesempatan untuk menjaga kebugaran saya," tambahnya. "Ketika Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, Anda ingin membalasnya dengan momen-momen berkualitas seperti itu."
O'Neill memuji rekrutan baru yang 'brilian'
Manajer Celtic, O'Neill, yang tetap tak terkalahkan dalam kompetisi domestik selama dua periode kepelatihannya musim ini, memberikan pujian yang berlebihan untuk pemain baru tersebut. Pria asal Irlandia Utara itu mengakui bahwa timnya hampir mengalami hasil yang merugikan hingga intervensi pemain senior tersebut.
"Kami tidak terlihat akan mendapatkan apa pun, dan Alex mencetak gol yang brilian," kata O'Neill. "Saat bola meninggalkan kakinya, saya tahu itu akan masuk, dan itu benar-benar menggembirakan. Dia telah menjadi pemain yang luar biasa sepanjang kariernya, karier yang sangat baik. Ini hanya soal dia menyesuaikan diri dan saya yakin itu akan terjadi. Dia secara alami bugar dan semoga dia akan menjadi aset besar bagi kami. "Dia memiliki banyak pilihan tim. Dia memutuskan untuk datang ke sini dan membantu kami. Dia telah melakukan lebih dari itu, dia memberi kami tiga poin di papan skor."
Ikatan keluarga mendorongnya ke Parkhead
Meskipun daya tarik persaingan gelar sangat kuat, Oxlade-Chamberlain mengungkapkan bahwa hubungan keluarga juga memainkan peran penting dalam keputusannya untuk pindah ke utara. Ayahnya, mantan pemain internasional Inggris Mark Chamberlain, berperan besar dalam memastikan dia tidak ragu-ragu saat tawaran itu datang.
"Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saat tawaran itu datang, saya tidak ragu sedikit pun," jelas gelandang tersebut. "Ayah saya berasal dari era di mana klub ini sangat berarti. Dia langsung berkata, 'Saya akan mengantar kamu ke sana dengan mobil saya sendiri.' Ini adalah awal yang bagus, tapi saya tahu ada banyak hal lain di balik 13 menit itu."
Dengan selisih poin dengan puncak klasemen semakin tipis dan momentum kembali berpihak pada mereka, Celtic berharap pemain baru nomor 15 mereka masih memiliki banyak momen magis yang tersisa di lemari pakaiannya hingga Mei. "Malam ini adalah awal yang bagus bagi saya, tapi yang lebih penting, ini menjaga tujuan kami tetap hidup dan membuat kami terus bergerak ke arah yang benar," katanya mengakhiri.
