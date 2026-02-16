Apa yang bisa diharapkan Tottenham dari Igor Tudor - dan apakah pelatih pengganti yang sudah teruji dan terpercaya dari Serie A ini bisa menyelamatkan Spurs dari degradasi?

Tudor, bagaimanapun, tetap yakin bahwa tim Tottenham masih memiliki kemampuan yang cukup untuk menghindari ancaman degradasi dan mengatakan bahwa kini tugasnya adalah "mengorganisirnya, membangkitkan semangatnya, dan memperbaiki hasil kami dengan cepat." Ini adalah peran yang pasti akan dia nikmati, karena itulah yang telah dia kuasai .
Sejarah telah menunjukkan bahwa ini bukanlah pria yang membutuhkan pra-musim penuh untuk membentuk tim. "Sulit untuk mengubah banyak hal dalam sebulan, tetapi ketika tim bersiap sesuai cara yang saya sukai, mereka bisa mencapai apa pun, terlepas dari lawan, kuat atau tidak," ia akui selama kebangkitan Juve tahun lalu. "Dalam sepak bola modern, fisik mengalahkan kualitas begitu banyak . Kualitas tentu saja penting, tetapi tanpa fisik, itu tidak ada."
Hal pertama yang akan dilakukan Tudor adalah menentukan pemain mana yang bisa diandalkan untuk berjuang habis-habisan untuknya, karena dia memiliki pandangan sepak bola yang mirip dengan Bill. "Ketika pertandingan dimulai," katanya menjelang laga krusial Juve melawan Venezia tahun lalu, "ini soal hidup atau mati - hal lain tidak relevan."
Mendapatkan skuad Spurs untuk menerima filosofi itu jelas akan menentukan kesuksesan - dan lamanya - masa jabatannya di London Utara. Tapi Tudor tentu tidak akan terintimidasi oleh tantangan itu. Dia pernah mengambil alih tim yang lebih lemah dari Tottenham.
Dia juga tidak akan sedikit pun terganggu oleh negativitas seputar penunjukannya. Dia telah masuk ke arena yang lebih hostil, seperti Stade Velodrome, dan keyakinannya pada kemampuannya sendiri tidak goyah sedikit pun setelah pemecatannya di Juventus. "Jika Anda bertanya apakah saya merasa inferior kepada siapa pun," katanya pada Oktober lalu, "saya katakan tidak, tidak kepada siapa pun."
Namun, kita sudah tahu bahwa tidak ada lagi pemadam kebakaran yang lebih berani atau efektif di sepak bola. Tantangan sebenarnya bagi Tudor di Tottenham setelah 11 peran sebagai pelatih kepala dalam 13 tahun adalah meyakinkan klub - dan semua orang lain - bahwa guru pengganti yang teruji dan terpercaya dari Serie A layak untuk dipekerjakan melampaui musim panas.