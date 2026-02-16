Goal.com
Live
Igor Tudor Tottenham GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Apa yang bisa diharapkan Tottenham dari Igor Tudor - dan apakah pelatih pengganti yang sudah teruji dan terpercaya dari Serie A ini bisa menyelamatkan Spurs dari degradasi?

Penunjukan Igor Tudor ke Tottenham adalah langkah manajerial yang tak terduga oleh siapa pun. Setelah pemecatan Thomas Frank yang tak terhindarkan pekan lalu, semua bandar taruhan terkemuka di Inggris segera merilis daftar calon terdepan dalam perlombaan untuk menggantikan pelatih asal Denmark tersebut. Nama Tudor tidak tercantum dalam daftar mana pun. Dia bahkan tidak dianggap sebagai kandidat luar biasa untuk posisi tersebut - dia sama sekali tidak dipertimbangkan.

Akibatnya, keputusan Tottenham untuk menunjuk Tudor - bahkan hanya dengan kontrak jangka pendek hingga akhir musim - mengejutkan para pendukung Spurs.

Namun, klub memiliki mandat yang sangat "jelas" untuk pengganti Frank: "membawa organisasi, intensitas, dan keunggulan kompetitif ke dalam skuad pada tahap krusial musim ini." Dalam hal itu, Tudor mungkin saja orang yang tepat untuk tugas ini. Seperti yang ditekankan oleh direktur olahraga Tottenham, Johan Lange, pelatih asal Kroasia ini memiliki banyak "pengalaman menghadapi momen-momen sulit dan memberikan dampak".

Jadi, apakah Tudor bisa menyelamatkan Spurs dari degradasi? Dan apakah dia bisa memperpanjang masa tinggalnya di London Utara melebihi musim panas?

  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-JUVENTUSAFP

    'Penyeberang'

    Hampir setahun yang lalu, Juventus berada dalam kesulitan. Tidak seberat Tottenham, memang. Tapi tetap dalam kesulitan.

    Dalam empat minggu menjelang jeda internasional Maret 2025, Bianconeri tersingkir dari Liga Champions oleh PSV, dipermalukan oleh Empoli di Coppa Italia, dan turun ke peringkat kelima di Serie A. Ketakutan nyata akan kegagalan finis di empat besar menjadi perhatian utama klub yang masih dilanda masalah keuangan, sehingga Juve memutuskan untuk meninggalkan proyek ambisius Thiago Motta dan beralih ke Tudor untuk menyelamatkan musim mereka.

    Bahkan saat itu, langkah tersebut terlihat cerdas. Tudor memiliki rekam jejak yang terbukti dalam menstabilkan tim-tim Serie A yang sedang kesulitan.

    Dia tidak terlalu menyukai reputasinya sebagai 'ferryman' (setara dengan 'pemadam kebakaran' dalam sepak bola Inggris), tetapi dia dua kali menyelamatkan Udinese dari degradasi pada 2018 dan 2019, membawa Verona yang tak pernah menang dari peringkat ke-19 ke peringkat ke-9 antara September 2021 dan Mei 2022, serta membantu Lazio lolos ke Liga Europa pada 2024 setelah kepergian mendadak Maurizio Sarri dengan sisa lebih dari dua bulan musim.

    Oleh karena itu, tidak terlalu mengejutkan melihat Tudor membawa Juve kembali ke Liga Champions dengan meraih 18 poin dari sembilan pertandingan yang dia pimpin sebelum akhir musim 2024-25.

    • Iklan
  • SS Lazio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    'Akal sehat dan kepraktisan'

    Tudor tidak melakukan hal yang revolusioner setelah mengambil alih di Turin. Ia meningkatkan intensitas permainan Juventus, sambil juga menambahkan elemen vertikal yang sangat dibutuhkan dalam permainan mereka, tetapi perbedaan utama dengan Motta hanyalah mendengarkan para pemain dan menempatkan mereka di posisi yang mereka sukai.

    Seperti yang ditulis Fabio Capello di Gazzetta dello Sport, "Igor tidak menemukan formula ajaib, tetapi dia telah membuktikan bahwa dia memiliki keterampilan kunci untuk melatih tim besar: Akal sehat dan kepraktisan.

    Mantan pelatih AC Milan itu menambahkan, "Dia memberikan kebebasan yang jauh lebih besar kepada individu. Ini seperti pelatih Kroasia itu membunyikan bel sekolah: Buku-buku di bawah meja dan semua orang di lapangan bermain bersenang-senang."

    Namun, persepsi saat ini adalah bahwa guru pengganti favorit sepak bola Italia tidak mampu melakukan pekerjaan itu secara penuh waktu.

  • Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Memperpanjang masa tinggalnya di Turin

    Juventus tentu saja ragu untuk mempertahankan Tudor setelah akhir musim. Dia adalah seorang Bianconero sejati, telah menghabiskan sembilan tahun di Turin sebagai pemain, dan dia juga telah mengaktifkan klausul perpanjangan otomatis dalam kontraknya dengan meraih posisi empat besar.

    Namun, Juventus masih memiliki hak untuk mengakhiri kontrak tersebut dengan biaya €1 juta, sehingga rencananya adalah membiarkan Tudor tetap memimpin tim untuk Piala Dunia Klub musim panas lalu sambil terus mencari pelatih dengan prestasi lebih banyak daripada hanya Piala Kroasia 2013.

    Tudor tak heran merasa kesal dengan ketidakpastian Juventus dan secara efektif memberikan ultimatum publik kepada pemberi kerjanya setelah memastikan partisipasi di Liga Champions: buat keputusan satu atau lain cara sebelum - dan bukan setelah - Piala Dunia Klub. Menurutnya, setelah kemenangan krusial di laga terakhir melawan Venezia, hal itu tidak akan menjadi "opsi serius bagi klub atau pelatih".

    Manajer umum Juventus, Damian Comolli, setuju, dan musim 2025-26 dimulai dengan Tudor berbicara optimis tentang tantangan gelar: "Juventus tidak pernah memulai musim hanya untuk lolos ke Liga Champions."

  • SS Lazio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    "Sistem taktis jarang memiliki pengaruh yang signifikan."

    Juve jelas terlihat sebagai penantang Scudetto setelah mengalahkan Inter 4-3 pada matchday ketiga dan mempertahankan rekor 100 persen mereka di awal musim. Namun, itu akan menjadi kemenangan terakhir Tudor sebagai pelatih Bianconeri, dengan pria berusia 47 tahun itu dipecat pada 27 Oktober setelah delapan pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi - rentetan tanpa kemenangan terburuk klub sejak Mei 2009.

    Tudor sebelumnya menyalahkan performa buruk Juve pada kesalahan wasit dan jadwal yang padat, tetapi dia seharusnya tahu lebih baik daripada siapa pun bahwa keluhan semacam itu akan jatuh di telinga tuli di klub di mana kemenangan adalah satu-satunya hal yang penting. Mantan bek tengah itu juga dilaporkan membuat bosnya kesal dengan membandingkan posisinya di Juventus dengan posisi Cesc Fabregas di Como, yang menurut Tudor telah mendapatkan semua pemain baru yang dia minta, dengan implikasi jelas bahwa dia sendiri tidak mendapatkannya.

    Mengingat kemahirannya dengan mantra Bianconeri, juga mengejutkan baginya untuk berargumen bahwa salah untuk menilai timnya hanya berdasarkan hasil, sementara klaimnya bahwa "sistem taktis jarang berarti banyak saat ini" bahkan memicu reaksi dari Alessandro Del Piero yang biasanya tenang.

    "Saya tidak yakin benar mengatakan bahwa yang dibutuhkan hanyalah semangat atau mentalitas," kata legenda Juve itu kepada Sky Sport Italia. " Anda perlu terorganisir, memiliki ide taktis, dan menjaga segalanya di level maksimal, termasuk api yang dibicarakan Tudor. Dan ini bukan hanya soal pemain."

    Peningkatan Juventus sejak memecat Tudor tentu mendukung poin tersebut, karena Luciano Spalletti tidak hanya membawa tim dari peringkat kedelapan ke kelima, tetapi juga membuat mereka kembali mencetak gol dengan bebas setelah gagal mencetak gol sekali pun dalam empat pertandingan terakhir pendahulunya.

  • Juventus v Monza - Serie AGetty Images Sport

    Pertemuan Kembali dengan Kolo Muani

    Tudor pasti akan berargumen bahwa Juventus tidak akan mengalami masalah di depan gawang jika mereka mempertahankan Randal Kolo Muani, yang mencetak 10 gol selama masa pinjamannya di Turin musim lalu, dan striker Prancis itu kemungkinan besar akan menjadi penerima manfaat terbesar dari kedatangan mantan pemain internasional Kroasia tersebut ke Tottenham.

    Satu hal yang mudah dibayangkan adalah bek sayap yang menyerang, Destiny Udogie dan Pedro Porro, akan menimbulkan banyak ancaman di bawah asuhan Tudor jika ia menggunakan formasi 3-4-2-1 favoritnya, karena ia selalu menginginkan kecepatan dan lebar yang maksimal dalam susunan pemain utamanya. Masalahnya, tentu saja, adalah bahwa baik Udogie maupun Porro saat ini absen karena cedera otot paha, dengan hanya Porro yang memiliki peluang untuk pulih tepat waktu untuk derby London Utara melawan Arsenal pada Minggu - pertandingan yang akan dilewatkan oleh kapten Cristian Romero karena skorsing.

    Tidak membantu juga bahwa Mohammed Kudus akan absen setidaknya sebulan lagi, sementara ada ketidakpastian nyata tentang kapan tepatnya Dejan Kulusevski akan kembali beraksi. Ketika mempertimbangkan bahwa Rodrigo Bentancur dan James Maddison adalah pemain yang absen dalam jangka panjang, bisa dikatakan bahwa Tudor mengambil alih tim yang kekurangan jumlah dan kualitas.

  • Tudor(C)Getty Images

    "Fisik mengalahkan kualitas"

    Tudor, bagaimanapun, tetap yakin bahwa tim Tottenham masih memiliki kemampuan yang cukup untuk menghindari ancaman degradasi dan mengatakan bahwa kini tugasnya adalah "mengorganisirnya, membangkitkan semangatnya, dan memperbaiki hasil kami dengan cepat." Ini adalah peran yang pasti akan dia nikmati, karena itulah yang telah dia kuasai .

    Sejarah telah menunjukkan bahwa ini bukanlah pria yang membutuhkan pra-musim penuh untuk membentuk tim. "Sulit untuk mengubah banyak hal dalam sebulan, tetapi ketika tim bersiap sesuai cara yang saya sukai, mereka bisa mencapai apa pun, terlepas dari lawan, kuat atau tidak," ia akui selama kebangkitan Juve tahun lalu. "Dalam sepak bola modern, fisik mengalahkan kualitas begitu banyak . Kualitas tentu saja penting, tetapi tanpa fisik, itu tidak ada."

    Hal pertama yang akan dilakukan Tudor adalah menentukan pemain mana yang bisa diandalkan untuk berjuang habis-habisan untuknya, karena dia memiliki pandangan sepak bola yang mirip dengan Bill. "Ketika pertandingan dimulai," katanya menjelang laga krusial Juve melawan Venezia tahun lalu, "ini soal hidup atau mati - hal lain tidak relevan."

    Mendapatkan skuad Spurs untuk menerima filosofi itu jelas akan menentukan kesuksesan - dan lamanya - masa jabatannya di London Utara. Tapi Tudor tentu tidak akan terintimidasi oleh tantangan itu. Dia pernah mengambil alih tim yang lebih lemah dari Tottenham.

    Dia juga tidak akan sedikit pun terganggu oleh negativitas seputar penunjukannya. Dia telah masuk ke arena yang lebih hostil, seperti Stade Velodrome, dan keyakinannya pada kemampuannya sendiri tidak goyah sedikit pun setelah pemecatannya di Juventus. "Jika Anda bertanya apakah saya merasa inferior kepada siapa pun," katanya pada Oktober lalu, "saya katakan tidak, tidak kepada siapa pun."

    Namun, kita sudah tahu bahwa tidak ada lagi pemadam kebakaran yang lebih berani atau efektif di sepak bola. Tantangan sebenarnya bagi Tudor di Tottenham setelah 11 peran sebagai pelatih kepala dalam 13 tahun adalah meyakinkan klub - dan semua orang lain - bahwa guru pengganti yang teruji dan terpercaya dari Serie A layak untuk dipekerjakan melampaui musim panas.

Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0