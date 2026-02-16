Apa yang bisa diharapkan Tottenham dari Igor Tudor - dan apakah pelatih pengganti yang sudah teruji dan terpercaya dari Serie A ini bisa menyelamatkan Spurs dari degradasi?

Juve jelas terlihat sebagai penantang Scudetto setelah mengalahkan Inter 4-3 pada matchday ketiga dan mempertahankan rekor 100 persen mereka di awal musim. Namun, itu akan menjadi kemenangan terakhir Tudor sebagai pelatih Bianconeri, dengan pria berusia 47 tahun itu dipecat pada 27 Oktober setelah delapan pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi - rentetan tanpa kemenangan terburuk klub sejak Mei 2009.

Tudor sebelumnya menyalahkan performa buruk Juve pada kesalahan wasit dan jadwal yang padat, tetapi dia seharusnya tahu lebih baik daripada siapa pun bahwa keluhan semacam itu akan jatuh di telinga tuli di klub di mana kemenangan adalah satu-satunya hal yang penting. Mantan bek tengah itu juga dilaporkan membuat bosnya kesal dengan membandingkan posisinya di Juventus dengan posisi Cesc Fabregas di Como, yang menurut Tudor telah mendapatkan semua pemain baru yang dia minta, dengan implikasi jelas bahwa dia sendiri tidak mendapatkannya.

Mengingat kemahirannya dengan mantra Bianconeri, juga mengejutkan baginya untuk berargumen bahwa salah untuk menilai timnya hanya berdasarkan hasil, sementara klaimnya bahwa "sistem taktis jarang berarti banyak saat ini" bahkan memicu reaksi dari Alessandro Del Piero yang biasanya tenang.

"Saya tidak yakin benar mengatakan bahwa yang dibutuhkan hanyalah semangat atau mentalitas," kata legenda Juve itu kepada Sky Sport Italia. " Anda perlu terorganisir, memiliki ide taktis, dan menjaga segalanya di level maksimal, termasuk api yang dibicarakan Tudor. Dan ini bukan hanya soal pemain."

Peningkatan Juventus sejak memecat Tudor tentu mendukung poin tersebut, karena Luciano Spalletti tidak hanya membawa tim dari peringkat kedelapan ke kelima, tetapi juga membuat mereka kembali mencetak gol dengan bebas setelah gagal mencetak gol sekali pun dalam empat pertandingan terakhir pendahulunya.