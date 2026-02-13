Apa langkah selanjutnya bagi Roberto De Zerbi? Kerusuhan di Marseille menunjukkan bahwa mantan manajer Brighton itu tidak cocok untuk manajemen level elit

De Zerbi pada dasarnya gagal memahami penyebab ketidakstabilan timnya. Satu minggu, mereka terlihat seperti tim yang berpotensi menjadi juara dunia; minggu berikutnya, mereka tampak sama sekali tidak tahu apa yang mereka lakukan.

"Saya ingin memahami mengapa, di Marseille ini, kami secara sistematis mengalami naik-turun seperti rollercoaster," kata De Zerbi setelah kekalahan yang sangat mengecewakan di kandang melawan Nantes pada 4 Januari. "Ini adalah musim ke-12 saya sebagai pelatih, tapi hari ini Anda harus lebih menjadi psikolog daripada pelatih." Peran terakhir ini jelas bukan peran yang cocok untuk De Zerbi.

Dia mungkin teliti dalam pendekatan terhadap pertandingan, tetapi dia jarang—jika pernah—tenang, dingin, dan terkendali, terutama saat berurusan dengan pemain. Memang, cukup mengungkap bahwa saat membandingkan De Zerbi dengan Klopp, mantan sayap Liverpool Adam Lallana mengungkapkan bahwa dia sering harus mengingatkan rekan setimnya di Brighton untuk tidak mengambil kata-kata yang diucapkan kepada mereka di lapangan latihan secara serius. "Jangan khawatir," katanya, "itu datang dari tempat yang baik."

Keinginan De Zerbi untuk menang tentu tidak bisa diragukan, dan intensitasnya adalah bagian dari apa yang membuat timnya begitu menarik untuk ditonton, tetapi kesan utama adalah seseorang yang belum menemukan keseimbangan yang tepat antara passion dan ketenangan. Dalam konteks itu, dia sedikit mirip dengan Antonio Conte - tetapi tanpa gelar liga. Dan ketidakberhasilan itu adalah alasan mengapa banyak orang semakin kritis terhadap De Zerbi dan metodenya.

"Rasa percaya diri adalah kualitas, tetapi di sini kita berurusan dengan ego yang besar," kata mantan penyerang Marseille dan Prancis, Christophe Dugarry, kepada RMC Sport. "Dia melatih Sassuolo dan Brighton, tetapi dia berbicara seolah-olah dia telah memenangkan dua Liga Champions."

Setelah memiliki harapan tinggi terhadap De Zerbi saat dia tiba di Velodrome, Dugarry kini percaya bahwa pria berusia 46 tahun itu ternyata "terlalu dipuji", seorang "pelatih biasa-biasa saja", dan manajer yang buruk yang kesulitan mempengaruhi pertandingan dengan pergantian pemainnya.

Tentu saja, ulasan pedas seperti itu tidak akan mencegah De Zerbi mendapatkan pekerjaan lain segera. Dia sebenarnya meninggalkan Velodrome dengan persentase kemenangan terbaik (57) di antara semua manajer Marseille sejak awal abad ini, sementara Pierre-Emerick Aubameyang termasuk di antara beberapa pemain yang memberikan penghormatan kepada pelatih Italia itu. "Dari pengalaman, saya tahu bahwa Anda tidak menemukan pelatih seperti Anda setiap hari," tulis striker veteran itu di media sosial.

De Zerbi memang sosok langka, karakter unik dengan kemampuan membuat tim bermain sepak bola yang estetis dan cepat. Karena itu, dia masih memiliki banyak penggemar di Italia dan Inggris, dan kemungkinan besar masuk dalam daftar pendek Tottenham untuk menggantikan Thomas Frank sebagai manajer.

Namun, jika masa jabatannya di Marseille telah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa di mana pun dia pergi selanjutnya, kemungkinan besar tidak akan lama.