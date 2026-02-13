Goal.com
Apa langkah selanjutnya bagi Roberto De Zerbi? Kerusuhan di Marseille menunjukkan bahwa mantan manajer Brighton itu tidak cocok untuk manajemen level elit

Konfirmasi resmi tentang kepergian Roberto De Zerbi dari Marseille tiba pada pukul 02.35 pagi hari Selasa. Dalam hal itu - dan hanya dalam hal itu - waktu pengumuman berita tersebut terasa aneh. Namun, tidak ada hal lain yang mengejutkan tentang kepergian De Zerbi. Hal itu sudah diprediksi sejak lama, dan kekalahan memalukan 5-0 melawan Paris Saint-Germain di Parc des Princes pada Minggu lalu jelas menjadi pukulan terakhir bagi De Zerbi.

Ketika kamera secara kejam beralih ke pemain Italia setelah Khvicha Kvaratskhelia mencetak gol keempat tuan rumah dengan tendangan voli, jelas sekali bahwa De Zerbi tahu dia sudah selesai. Dia bukan lagi orang yang tepat untuk pekerjaan itu - dan mungkin dia memang tidak pernah cocok.

De Zerbi mungkin dianggap sebagai salah satu taktik paling menarik dan inovatif di dunia sepak bola saat ini, tetapi masa jabatannya yang penuh gejolak di Stade Velodrome hanya semakin memperkuat keraguan apakah dia benar-benar cocok untuk melatih di level tertinggi.

    Dihormati oleh Pep dan Klopp

    Mengatakan bahwa De Zerbi sangat dihormati oleh rekan-rekannya adalah pernyataan yang terlalu ringan. Dia bukan hanya dihormati, tetapi juga dipuja.

    Pep Guardiola, misalnya, telah mengikuti De Zerbi dengan minat yang besar jauh sebelum mantan pelatih Sassuolo dan Shakhtar Donetsk itu tiba di Premier League dan dengan cepat mengubah Brighton menjadi salah satu tim terbaik untuk ditonton di Eropa.

    "Roberto adalah salah satu manajer paling berpengaruh dalam 20 tahun terakhir," kata Guardiola dengan antusias pada Mei 2023. "Tidak ada tim yang bermain seperti mereka, itu unik, seperti restoran berbintang Michelin.

    "Saya merasa saat dia datang bahwa dampaknya di Premier League akan besar – tapi saya tidak menyangka dia akan melakukannya dalam waktu sesingkat ini. Timnya menciptakan 20 atau 25 peluang per pertandingan, jauh lebih baik daripada kebanyakan lawan, dia menguasai bola dengan cara yang belum pernah terjadi dalam waktu lama. Brighton adalah salah satu tim yang saya coba pelajari banyak hal darinya."

    Rival besar Guardiola, Jurgen Klopp, juga tak kalah antusias dalam memuji Brighton asuhan De Zerbi, yang diakui telah membuat tim Liverpool-nya terlihat "bodoh" dalam kekalahan 3-0 di Amex Stadium.

    "Saya adalah pecinta sepak bola, dan jika seseorang datang dan memiliki dampak seperti yang Roberto miliki pada sepak bola," katanya, "hal itu tidak boleh diremehkan."

    Hilangnya motivasi

    Namun, meskipun De Zerbi mencatat sejarah pada akhir musim 2022-23 dengan membawa Brighton ke Eropa untuk pertama kalinya melalui posisi keenam di Premier League, ia memutuskan untuk berpisah dengan klub tersebut secara mutual pada akhir musim berikutnya karena perbedaan pendapat yang tidak dapat didamaikan mengenai perekrutan pemain dan kurangnya ambisi yang dirasakan.

    "Saya tidak mengerti apa langkah selanjutnya," kata De Zerbi kepada Daily Telegraph. "Dan Anda bisa menawarkan untuk menggandakan gaji saya, tetapi jika saya tidak melihat mimpi atau tujuan yang ingin dicapai, saya tidak bisa memberikan segalanya seperti yang saya inginkan. Saya akan kehilangan motivasi dan tujuan yang selalu saya miliki dalam sepak bola...

    "Itulah mengapa saya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan klub, meskipun dengan berat hati, hampir seperti menderita."

    Di sisi positifnya, De Zerbi adalah sosok yang diminati. Kinerjanya di Brighton telah menarik perhatian klub-klub elit Premier League, dan beberapa klub Serie A juga dikaitkan dengan jasanya. Namun, meskipun De Zerbi kembali ke dunia kepelatihan dengan cepat, keputusannya untuk melakukannya di Marseille menimbulkan pertanyaan.

  • "Seperti seorang penggemar yang melatih tim"

    Dalam hal ini, De Zerbi dan Marseille adalah pasangan yang cocok - setidaknya secara emosional. Pelatih yang penuh gairah dan klub paling kacau di Prancis memiliki hasrat yang sama terhadap sepak bola yang mendekati obsesi - yang membantu menjelaskan mengapa De Zerbi merasa begitu nyaman di kota itu.

    Dia benar-benar memahami Marseille dan tahu apa arti OM bagi para pendukungnya. Seperti yang diungkapkan oleh mantan gelandang Marseille, Samir Nasri, kepada Canal+ Foot, "De Zerbi seperti seorang penggemar yang melatih tim. Dia sangat terpengaruh oleh kekalahan."

    Tidak ada yang meragukan klaim tersebut. Setelah kekalahan Marseille dalam adu penalti yang menyakitkan melawan Paris Saint-Germain di Trophee des Champions pada 8 Januari, dia menangis di ruang ganti.

    "Saya belum pernah menangis setelah kekalahan, tapi hari ini saya melakukannya karena kekalahan ini menyakitkan," ia mengaku. "Kami ingin meninggalkan jejak dalam sejarah klub ini dan memenangkan trofi, tapi kami tidak berhasil. Kami telah bersiap dengan baik melawan tim terbaik di Eropa yang telah memenangkan segalanya pada 2025, dan kali ini kami pantas menang. Tapi kami harus menuntut diri sendiri untuk selalu bermain seperti ini dengan karakter, teknik, dan pertahanan."

    Namun, ketidakonsistenan Marseille membuat De Zerbi frustrasi dan pada akhirnya membuatnya kehilangan pekerjaannya.

  • "Kesalahanku"

    Sama seperti di Brighton, De Zerbi menikmati tahun pertamanya yang sukses di Marseille, berhasil lolos ke Liga Champions dengan finis di posisi kedua di Ligue 1. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh ide unik namun inspiratif De Zerbi untuk mengadakan kamp latihan akhir musim di Roma, perjalanan tersebut jauh dari mulus.

    Sebaliknya, sudah ada tanda-tanda tekanan dan ketegangan yang pada akhirnya menyebabkan kekuasaannya runtuh. Faktanya, hanya tiga bulan setelah dimulainya musim 2024-25, De Zerbi mengancam akan mengundurkan diri setelah kekalahan 3-1 di kandang melawan Auxerre pada 8 November.

    "Jika saya adalah masalahnya, saya siap pergi. Saya akan meninggalkan uang dan mengembalikan kontrak saya," kata De Zerbi kepada wartawan. " Saya datang ke Marseille untuk Velodrome, namun saya tidak bisa membuat para pemain memberikan apa yang saya lihat dalam latihan dan pertandingan tandang. Ini kesalahan saya, ini tanggung jawab saya. "

    Ada juga beberapa perselisihan antara De Zerbi dan pemain yang dia yakini malas atau tidak sepenuhnya menghargai betapa "beruntungnya" mewakili Marseille. Dalam satu insiden yang sangat buruk dengan Ismael Kone, De Zerbi memerintahkan pemain Kanada itu untuk meninggalkan lapangan latihan karena diduga kurang berusaha, sebelum dengan marah memerintahkannya untuk menghubungi agennya.

    Tidak mengherankan, Kone bereaksi dengan marah karena secara efektif diberitahu untuk keluar dari klub di depan semua rekan setimnya. Namun, sejak meninggalkan Marseille—pertama kali dipinjamkan ke Rennes, lalu pindah permanen ke Sassuolo—pemain Kanada itu kini lebih kesal karena klub menggunakan insiden tersebut untuk menggoda peluncuran dokumenter tentang musim 2024-25.

    Namun, dengan melakukan hal itu, Marseille hanya memperkuat dugaan bahwa klub tersebut justru menikmati persepsi bahwa dibutuhkan karakter khusus untuk bertahan—apalagi berkembang—di lingkungan yang begitu menuntut. Pada akhirnya, hal itu bahkan menjadi terlalu berat bagi De Zerbi sendiri.

    Keluar yang tak terhindarkan

    Hanya dua bulan yang lalu, De Zerbi menegaskan bahwa dia "berkomitmen untuk jangka panjang" di Marseille. "Saya ingin bertahan lebih dari tiga musim dan menjadi salah satu pelatih dengan masa jabatan terlama dalam sejarah klub," katanya seperti dilansir Gazzetta dello Sport. "Saya merasa baik-baik saja meskipun di tengah kritik dan kebingungan."

    Namun, setelah musim yang dimulai dengan insiden perkelahian hebat di ruang ganti antara Adrien Rabiot dan Jonathan Rowe yang membuat De Zerbi terkejut dan membandingkannya dengan "perkelahian di bar", ia jelas sudah mencapai batas kesabarannya saat Marseille tersingkir dari Liga Champions pada 28 Januari. Cara mereka tersingkir agak tidak beruntung, karena gol sundulan terakhir dari kiper Benfica Anatoliy Trubin yang membuat mereka terlempar dari zona playoff, tetapi Marseille sama sekali tidak layak untuk lolos setelah mengalami kekalahan telak 3-0 di kandang Club Brugge pada pertandingan terakhir fase grup.

    De Zerbi terkejut dan jijik dengan kekalahan memalukan di Stadion Jan Breydel, tetapi meskipun ada laporan bahwa ia telah mengajukan pengunduran diri selama pertemuan krusial dengan presiden klub Pablo Longoria dan direktur olahraga Medhi Benatia, ia memutuskan untuk mencoba menyelamatkan musim OM. Namun, upaya itu terbukti sia-sia.

    Tiga hari setelah kekalahan di Bruges, Marseille membuang keunggulan dua gol dalam delapan menit terakhir pertandingan imbang melawan Paris FC. Semangat tim terangkat setelah kemenangan di Coupe de France melawan Rennes, tetapi kemudian datang kekalahan menentukan di Le Classique, yang diakui De Zerbi telah membuatnya kembali berada dalam keadaan "putus asa total".

    “Kami mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan ini, tetapi jelas kami tidak mempersiapkannya dengan baik,” akunya. “Kami perlu memahami mengapa. Mengapa kami pergi ke Brugge dan bermain seperti itu? Mengapa kami datang ke sini dan bermain seperti itu? Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran para pemain, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi.”

    Lebih seperti psikolog daripada pelatih.

    De Zerbi pada dasarnya gagal memahami penyebab ketidakstabilan timnya. Satu minggu, mereka terlihat seperti tim yang berpotensi menjadi juara dunia; minggu berikutnya, mereka tampak sama sekali tidak tahu apa yang mereka lakukan.

    "Saya ingin memahami mengapa, di Marseille ini, kami secara sistematis mengalami naik-turun seperti rollercoaster," kata De Zerbi setelah kekalahan yang sangat mengecewakan di kandang melawan Nantes pada 4 Januari. "Ini adalah musim ke-12 saya sebagai pelatih, tapi hari ini Anda harus lebih menjadi psikolog daripada pelatih." Peran terakhir ini jelas bukan peran yang cocok untuk De Zerbi.

    Dia mungkin teliti dalam pendekatan terhadap pertandingan, tetapi dia jarang—jika pernah—tenang, dingin, dan terkendali, terutama saat berurusan dengan pemain. Memang, cukup mengungkap bahwa saat membandingkan De Zerbi dengan Klopp, mantan sayap Liverpool Adam Lallana mengungkapkan bahwa dia sering harus mengingatkan rekan setimnya di Brighton untuk tidak mengambil kata-kata yang diucapkan kepada mereka di lapangan latihan secara serius. "Jangan khawatir," katanya, "itu datang dari tempat yang baik."

    Keinginan De Zerbi untuk menang tentu tidak bisa diragukan, dan intensitasnya adalah bagian dari apa yang membuat timnya begitu menarik untuk ditonton, tetapi kesan utama adalah seseorang yang belum menemukan keseimbangan yang tepat antara passion dan ketenangan. Dalam konteks itu, dia sedikit mirip dengan Antonio Conte - tetapi tanpa gelar liga. Dan ketidakberhasilan itu adalah alasan mengapa banyak orang semakin kritis terhadap De Zerbi dan metodenya.

    "Rasa percaya diri adalah kualitas, tetapi di sini kita berurusan dengan ego yang besar," kata mantan penyerang Marseille dan Prancis, Christophe Dugarry, kepada RMC Sport. "Dia melatih Sassuolo dan Brighton, tetapi dia berbicara seolah-olah dia telah memenangkan dua Liga Champions."

    Setelah memiliki harapan tinggi terhadap De Zerbi saat dia tiba di Velodrome, Dugarry kini percaya bahwa pria berusia 46 tahun itu ternyata "terlalu dipuji", seorang "pelatih biasa-biasa saja", dan manajer yang buruk yang kesulitan mempengaruhi pertandingan dengan pergantian pemainnya.

    Tentu saja, ulasan pedas seperti itu tidak akan mencegah De Zerbi mendapatkan pekerjaan lain segera. Dia sebenarnya meninggalkan Velodrome dengan persentase kemenangan terbaik (57) di antara semua manajer Marseille sejak awal abad ini, sementara Pierre-Emerick Aubameyang termasuk di antara beberapa pemain yang memberikan penghormatan kepada pelatih Italia itu. "Dari pengalaman, saya tahu bahwa Anda tidak menemukan pelatih seperti Anda setiap hari," tulis striker veteran itu di media sosial.

    De Zerbi memang sosok langka, karakter unik dengan kemampuan membuat tim bermain sepak bola yang estetis dan cepat. Karena itu, dia masih memiliki banyak penggemar di Italia dan Inggris, dan kemungkinan besar masuk dalam daftar pendek Tottenham untuk menggantikan Thomas Frank sebagai manajer.

    Namun, jika masa jabatannya di Marseille telah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa di mana pun dia pergi selanjutnya, kemungkinan besar tidak akan lama.

