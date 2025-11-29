Kejutan Spesial, ANTV Tayangkan Serie A, Coppa Italia & Supercoppa Italiana Hingga 2027!

Article continues below

ANTV menghadirkan kejutan spesial kepada para pemirsa menjelang akhir tahun dengan menyiarkan secara langsung pertandingan Liga Italia Serie A, Coppa Italia, dan Supercoppa Italiana mulai periode 2025 hingga 2027 mendatang.

Hal itu memastikan ANTV bakal menyuguhkan pertandingan sepak bola dari tim-tim terbaik setiap minggunya, sekaligus bisa mengobati kerinduan para tifosi Serie A dalam menyaksikan tim kesayangan mereka.

Bukan kaleng-kaleng, ANTV menyajikan pertandingan berlabel big match yang menampilkan tim besar Serie A, yang mampu menyedot animo pemirsa di Indonesia.