Kejutan Spesial, ANTV Tayangkan Serie A, Coppa Italia & Supercoppa Italiana Hingga 2027!

Tayangan perdana di ANTV pekan ini langsung mengetengahkan laga-laga besar, termasuk Milan kontra Lazio dan Roma versus Napoli.

Oleh Rizkaart Cendradiputra

ANTV menghadirkan kejutan spesial kepada para pemirsa menjelang akhir tahun dengan menyiarkan secara langsung pertandingan Liga Italia Serie A, Coppa Italia, dan Supercoppa Italiana mulai periode 2025 hingga 2027 mendatang.

Hal itu memastikan ANTV bakal menyuguhkan pertandingan sepak bola dari tim-tim terbaik setiap minggunya, sekaligus bisa mengobati kerinduan para tifosi Serie A dalam menyaksikan tim kesayangan mereka.

Bukan kaleng-kaleng, ANTV menyajikan pertandingan berlabel big match yang menampilkan tim besar Serie A, yang mampu menyedot animo pemirsa di Indonesia.

  • Apa Yang Dikatakan?

    Kiki Zulkarnain selaku Chief Program and Communication Officer mengungkapkan, salah satu alasan menyiarkan Serie A tak lain sebagai komitmen ANTV memberikan tayangan terbaik setiap harinya.

    "Kami kembali suguhkan program sepak bola ke layar kaca ANTV sejalan dengan komitmen kami untuk memberikan tayangan terbaik, dan juga menambah variasi program untuk pemirsa setia," kata Kiki.

    "Semoga hadirnya pertandingan sepak bola Italia ini dapat mengobati kerinduan para penggemar di Indonesia," sambungnya.

  • Milan vs Napoli - ANTV

    Tiga Laga Seru

    Dalam penayangan perdana minggu ini, ANTV akan menyiarkan secara langsung tiga pertandingan Serie A yakni big match antara AC Milan melawan Lazio pada Minggu (30/11) pukul 02.30 WIB, pertandingan Pisa melawan Inter Milan, Minggu (30/11) pukul 20.45 WIB, dan laga besar antara AS Roma melawan Napoli, Senin (1/12) pukul 02.30 WIB.

  • AC Milan v Bologna - Coppa Italia FinalGetty Images Sport

    16 Besar Coppa Italia

    Selain pertandingan seru dari Serie A, babak 16 besar Coppa Italia 20025/2026 siap disajikan ANTV secara langsung dari tim-tim terbaik. Pertandingan antara Juventus melawan Udinese hadir pada Rabu (3/12) pukul 02.30 WIB. Atalanta melawan Genoa pada Rabu (3/12) pukul 20.30 WIB, dan Napoli melawan Cagliari pada Rabu, (3/12) pukul 23.30 WIB.

    Pertandingan selanjutnya digelar pada Kamis (4/12) pukul 02.30 WIB, yakni antara Inter Milan melawan Venezia. Lalu Bologna melawan Parma pukul 23.30 WIB, dan pertandingan Lazio melawan A.C Milan pada Jumat (5/12) pukul 02.30 WIB.

    Selain jadwal pertandingan di atas, akan ada pertandingan lainnya dari tim-tim terbaik yang akan disiarkan langsung oleh ANTV setiap minggu hingga dua musim ke depan.