Antony mengatakan bahwa dia masih perlu berkembang di banyak aspek, seperti yang diungkapkan oleh Manuel Pellegrini, bintang Real Betis mengalami masalah pubalgia

Antony baru-baru ini mengalami ketidaknyamanan di area selangkangan, sebuah masalah yang, meskipun persisten, tidak menghalanginya untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pertandingan-pertandingan terakhir timnya, mencetak dua gol dan dua assist dalam empat pertandingan terakhirnya. Namun, winger tersebut kini menjalani program perawatan terstruktur di bawah pengawasan medis yang ketat, sementara klub berupaya memastikan pemulihan penuh dan mengembalikan kondisinya ke level optimal menjelang tantangan-tantangan mendatang.

Manajer veteran asal Chile tersebut berbicara secara terbuka tentang perkembangan dan kondisi terkini sang penyerang selama penampilannya di La Pizarra de Quintana. Menanggapi ekspektasi seputar penambahan pemain bintang ini, Pellegrini menegaskan bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut pada dasarnya masih dalam proses pengembangan. "Dia adalah pemain yang memiliki kualitas penting dan masih perlu mengembangkan banyak aspek," kata pelatih tersebut, sambil memberikan pembaruan medis tentang absennya pemain tersebut dari starting lineup.

Meskipun aspek taktis permainan Antony masih menjadi sorotan, Pellegrini mengungkapkan bahwa cedera spesifik saat ini menjadi hambatan utama bagi winger tersebut. Mantan pemain Ajax ini mengalami masalah otot pangkal paha yang menghalanginya untuk tampil maksimal. Pellegrini mengonfirmasi diagnosis tersebut, mengatakan: "Dia mengalami masalah pubalgia, tetapi dia adalah pemain yang sangat fokus. Kami sangat menyadari betapa pentingnya dia bagi kami."