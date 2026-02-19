Getty Images Sport
Antony mengatakan bahwa dia masih perlu berkembang di banyak aspek, seperti yang diungkapkan oleh Manuel Pellegrini, bintang Real Betis mengalami masalah pubalgia
Masalah pubalgia pada orang Brasil
Antony baru-baru ini mengalami ketidaknyamanan di area selangkangan, sebuah masalah yang, meskipun persisten, tidak menghalanginya untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pertandingan-pertandingan terakhir timnya, mencetak dua gol dan dua assist dalam empat pertandingan terakhirnya. Namun, winger tersebut kini menjalani program perawatan terstruktur di bawah pengawasan medis yang ketat, sementara klub berupaya memastikan pemulihan penuh dan mengembalikan kondisinya ke level optimal menjelang tantangan-tantangan mendatang.
Manajer veteran asal Chile tersebut berbicara secara terbuka tentang perkembangan dan kondisi terkini sang penyerang selama penampilannya di La Pizarra de Quintana. Menanggapi ekspektasi seputar penambahan pemain bintang ini, Pellegrini menegaskan bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut pada dasarnya masih dalam proses pengembangan. "Dia adalah pemain yang memiliki kualitas penting dan masih perlu mengembangkan banyak aspek," kata pelatih tersebut, sambil memberikan pembaruan medis tentang absennya pemain tersebut dari starting lineup.
Meskipun aspek taktis permainan Antony masih menjadi sorotan, Pellegrini mengungkapkan bahwa cedera spesifik saat ini menjadi hambatan utama bagi winger tersebut. Mantan pemain Ajax ini mengalami masalah otot pangkal paha yang menghalanginya untuk tampil maksimal. Pellegrini mengonfirmasi diagnosis tersebut, mengatakan: "Dia mengalami masalah pubalgia, tetapi dia adalah pemain yang sangat fokus. Kami sangat menyadari betapa pentingnya dia bagi kami."
Pellegrini memikirkan stabilitas jangka panjang.
Pembicaraan dengan manajer Betis juga menyinggung konteks yang lebih luas dari masa jabatannya selama enam tahun di Benito Villamarin. Pellegrini datang ke klub yang sedang dalam keadaan tidak stabil dan sejak itu berhasil mengubahnya menjadi kekuatan yang konsisten di La Liga. Saat ini mereka berada di peringkat kelima klasemen dan berharap bisa mengalahkan Atletico Madrid untuk mendapatkan tempat di Liga Champions musim depan.
"Sudah enam tahun, beruntungnya, sangat konsisten, di mana mungkin tujuan klub tidak setinggi itu, karena saat saya datang, musim olahraga klub sedang sangat buruk, juga dengan beberapa masalah ekonomi yang serius," kata Pellegrini.
Filosofi Pellegrini didasarkan pada kerja keras sehari-hari yang menurutnya telah mengubah DNA klub, seperti yang ia tambahkan: "Tidak puas dengan apa yang telah dilakukan, tetapi berusaha menanamkan ambisi dan tuntutan setiap hari yang telah memungkinkan kami untuk memiliki konsistensi ini dalam beberapa tahun terakhir dan selalu terus bercita-cita untuk lebih."
Pentingnya Isco dan Fornals
Berfokus pada skuadnya saat ini, manajer dengan cepat memuji kepemimpinan Isco, yang pernah dia latih di Malaga. Meskipun gelandang serang tersebut saat ini sedang absen, pengaruhnya tetap sangat besar. "Saya pikir dia adalah idola nomor satu klub karena dedikasinya, kedewasaannya sebagai pemain, dan kualitasnya," kata Pellegrini. "Dengan kedewasaannya, saya yakin dia akan segera kembali ke lapangan, dia bekerja sangat keras dan tim sangat membutuhkannya. Saya melihat dia dengan ambisi dan tuntutan yang sama seperti saat dia memulai, dia adalah contoh bagi pemain muda."
Dalam ketidakhadiran beberapa figur kreatif kunci, Pablo Fornals telah mengambil peran untuk mengisi kekosongan di sepertiga akhir lapangan. Pellegrini menyoroti fleksibilitas dan kecerdasan taktis mantan pemain West Ham itu sebagai komponen vital serangan Betis. "Bagi saya, ini adalah posisi terpenting dalam sepak bola. Saya selalu berusaha memiliki setidaknya dua pemain kreatif, yang memungkinkan penyerang mencetak gol," katanya, menambahkan tentang Fornals: "Beruntung dia tampil sangat baik dan telah menambah kontribusi gol."
Menuntut lebih dari sepak bola Spanyol
Akhirnya, pelatih tersebut mengalihkan perhatiannya pada kondisi sepak bola di Spanyol, memuji tingkat teknisnya sambil menyerukan lebih banyak hiburan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa "Spanyol saat ini memiliki tim nasional terbaik di dunia" dan "sepak bola terbaik yang dimainkan dari segi teknis." Namun, ia merasa liga harus melakukan lebih banyak upaya untuk mengurangi waktu yang terbuang dan cedera palsu guna meningkatkan kualitas pertandingan bagi penonton.
Pellegrini menyimpulkan: "Saya pikir kualitas sepak bola melimpah di La Liga, sekarang yang hilang adalah hiburan, dalam arti tidak menipu, bermain lebih lama, tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga bahwa melalui permainan itu menjadi aktivitas yang menarik. Saya tidak mencari tujuan futuristik, tetapi tujuan saat ini. Semoga kita melihat Betis yang serupa dengan apa yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir dan selalu dengan ambisi untuk mengambil satu langkah lagi."
