Antonio Rudiger Kembali Ke Chelsea?! Bintang Real Madrid Pertimbangkan Kembali Ke Liga Primer, Tapi Tidak Tutup Opsi Gabung Cristiano Ronaldo Di Arab Saudi

Marca melaporkan pada bulan November bahwa Rudiger dan Madrid telah memulai diskusi awal mengenai perpanjangan kontrak, tetapi pembicaraan kini telah dihentikan. Kontrak pemain berusia 32 tahun itu di Santiago Bernabeu habis pada akhir musim dan pembicaraan awal antara klub dan perwakilan pemain dilaporkan dimulai beberapa bulan yang lalu, dengan persoalan gaji sudah dibahas dan keinginan bersama untuk mencapai kesepakatan.

Namun, negosiasi ini kemudian ditunda menyusul cedera otot yang dialami pemain internasional Jerman itu pada akhir September. Keputusan untuk menghentikan negosiasi dibuat atas kesepakatan bersama, dengan pemain dan klub merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menyelesaikan kesepakatan sementara Rudiger fokus pada pemulihannya.