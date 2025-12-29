Getty Images Sport
Antonio Rudiger Kembali Ke Chelsea?! Bintang Real Madrid Pertimbangkan Kembali Ke Liga Primer, Tapi Tidak Tutup Opsi Gabung Cristiano Ronaldo Di Arab Saudi
Pembicaraan kontrak Rudiger dan Madrid terhenti
Marca melaporkan pada bulan November bahwa Rudiger dan Madrid telah memulai diskusi awal mengenai perpanjangan kontrak, tetapi pembicaraan kini telah dihentikan. Kontrak pemain berusia 32 tahun itu di Santiago Bernabeu habis pada akhir musim dan pembicaraan awal antara klub dan perwakilan pemain dilaporkan dimulai beberapa bulan yang lalu, dengan persoalan gaji sudah dibahas dan keinginan bersama untuk mencapai kesepakatan.
Namun, negosiasi ini kemudian ditunda menyusul cedera otot yang dialami pemain internasional Jerman itu pada akhir September. Keputusan untuk menghentikan negosiasi dibuat atas kesepakatan bersama, dengan pemain dan klub merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menyelesaikan kesepakatan sementara Rudiger fokus pada pemulihannya.
Rudiger bisa kembali ke Chelsea
Rudiger, yang menghabiskan lima tahun di Chelsea dan memenangkan beberapa penghargaan, termasuk gelar Liga Champions, meninggalkan Stamford Bridge untuk bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2022. Namun, pemain internasional Jerman tersebut sekarang dapat mempertimbangkan untuk kembali ke klub lamanya karena The Blues telah menunjukkan minat untuk membawa kembali sang bek musim panas mendatang, menurut Diario AS.
Laporan tersebut menambahkan bahwa juara bertahan Liga Champions Paris Saint-Germain juga tertarik untuk merekrut bek tengah berpengalaman itu, sementara Galatasaray juga terus memantau situasi Rudiger di Madrid.
Selain tawaran dari Eropa, Rudiger juga diminati di Arab Saudi karena raksasa Liga Pro Saudi, Al-Nassr dan Al-Hilal, sedang merencanakan transfer untuk memboyongnya ke Timur Tengah tahun depan.
Alonso masih ragu mempertahankan Rudiger
Pada bulan Oktober, BILD melaporkan bahwa Xabi Alonso tidak yakin dengan kemampuan Rudiger, dengan sang manajer percaya bahwa pemain internasional Jerman tersebut menjadi sangat rentan cedera dan tidak konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pemain baru yang didatangkan pada musim panas Dean Huijsen telah mengamankan tempatnya di starting XI Madrid setelah beberapa penampilan solid. Sejak awal musim 2025/26, duet Huijsen dengan Eder Militao telah memberikan rasa tenang dan otoritas tertinggi di lini belakang Los Blancos, meskipun pemain Brasil itu mengalami cedera otot baru.
Madrid tidak mungkin merekrut dua bek lagi
Meskipun masa depan Rudiger masih belum pasti, AS melaporkan bahwa Madrid tidak lagi tertarik untuk mendatangkan dua pemain bertahan, Ibrahima Konate dari Liverpool dan Dayot Upamecano dari Bayern Munich. Masa depan dua pemain tersebut di Liverpool dan Bayern masing-masing diragukan karena kontrak mereka tinggal enam bulan lagi.
Laporan sebelumnya menyatakan bahwa Real telah menghentikan perekrutan Konate setelah penurunan performanya baru-baru ini di Anfield. Meskipun para bek tersebut mungkin masih akan pindah musim panas mendatang, tampaknya bukan ke Bernabeu.
