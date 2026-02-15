Getty Images Sport
Antonela Roccuzzo memamerkan hadiah Valentine's Day raksasa dari Lionel Messi
Roccuzzo menyoroti sisi lembut Messi.
Jauh dari sorotan publik, Messi mengajak istrinya, Roccuzzo, makan malam dan memberikan hadiah pada Hari Valentine, dan gestur romantis tersebut dengan cepat menjadi viral. Messi dikenal memiliki gaya hidup yang privat, dan tanggal 14 Februari pun tidak berbeda, di mana pemenang Piala Dunia 2022 tersebut merayakan momen tersebut dengan detail sederhana namun efektif untuk mengungkapkan perasaannya.
Roccuzzo memberikan gambaran tentang sisi lembut Messi saat ia membagikan foto-foto pasangan tersebut saat makan malam di Instagram, termasuk stroberi yang dilapisi cokelat dengan label 'LOVE' dan pemandangan pantai di Miami.
Selain itu, Roccuzzo memamerkan boneka beruang besar yang ia terima dari Messi pada Hari Valentine.
Roccuzzo dan Messi menikah pada tahun 2017.
Messi dan Roccuzzo adalah pasangan yang sudah saling mengenal sejak kecil dan telah menikah selama hampir 10 tahun, menikah di Rosario, Argentina, pada Juni 2017. Dan Roccuzzo tidak lagi dianggap hanya sebagai istri Messi, tetapi kini menjadi wajah selebriti dari Anastasia Beverly Hills.
Anastasia Soare, pendiri merek tersebut, pertama kali bertemu Roccuzzo di sebuah acara untuk Victoria Beckham dan menyebutnya sebagai wanita modern.
"Yang membuat Antonela menarik adalah keseimbangannya. Dia adalah ibu yang setia, pasangan yang hebat, dan orang yang memiliki integritas," kata Soare.
Dalam wawancara dengan ELLE, Roccuzzo memberikan gambaran tentang kehidupan suaminya, Messi. Berbicara tentang nutrisi, diet, dan pemulihan, dia mengatakan: "Suami saya harus selalu diet karena pekerjaannya. Kami harus makan sehat. Kami tidak minum alkohol dan tidak merokok. Kami berusaha untuk mengonsumsi semua yang organik. Semua itu saling berkaitan, dengan olahraga, nutrisi, dan kesehatan mental - itu adalah cara hidup."
"Aku lebih aneh dari sialan," kata Messi.
Messi sebelumnya pernah berbicara tentang kehidupan pribadinya dan betapa dia menghargai privasinya, seperti yang dia sampaikan musim panas lalu. "Tentu saja, ketika saya masuk ke rumah saya, bersama keluarga saya. Saya berusaha menjadi ayah yang normal, suami yang normal, seperti orang lain, menanggung tanggung jawab yang kita semua miliki, sebagai ayah, sebagai suami, dan menjadi orang biasa," kata Messi.
"Di luar segala hal yang terjadi pada saya - ketenaran [dan] pengakuan - yang mungkin saya miliki di luar rumah. Di dalam rumah, saya adalah orang biasa seperti orang lain. Saya mendisiplinkan anak-anak, menetapkan batas, bermain, dan berbagi dengan mereka, dengan istri saya, dan hidup dengan sangat normal."
Pemain internasional Argentina itu juga mengaku sedikit aneh, sebelumnya mengatakan kepada Marca: "Saya lebih aneh dari apa pun. Saya benar-benar suka sendirian, saya menikmati kesendirian. Keributan di rumah dengan tiga anak yang berlari-lari di mana-mana akhirnya membuat saya lelah, dan saya suka momen kesendirian. Saya sangat terstruktur, jika hari saya sudah diatur dengan cara tertentu dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengubah segalanya bagi saya."
Apakah Messi akan tampil di Piala Dunia?
Messi berperan penting bagi Inter Miami musim lalu saat Herons memenangkan MLS Cup pada Desember lalu. Tim asuhan Javier Mascherano mengalahkan Vancouver Whitecaps 3-1 di Chase Stadium, Fort Lauderdale, berkat gol bunuh diri Edier Ocampo, gol Rodrigo De Paul di babak kedua, dan gol Tadeo Allende di menit-menit akhir yang memastikan kemenangan bagi franchise Miami.
Namun, masih harus dilihat apakah Messi akan bermain untuk Argentina di Piala Dunia tahun ini. Pemain berusia 38 tahun itu sebelumnya ditanya apakah dia akan bermain untuk juara bertahan, dan dia menjawab: "Saya harap saya bisa ada di sana. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya sangat ingin berada di sana. Jika tidak, saya akan menontonnya secara langsung, tapi itu akan menjadi momen spesial. Piala Dunia spesial bagi semua orang, bagi setiap negara - terutama bagi kami, karena kami mengalaminya dengan cara yang benar-benar berbeda."
Dan mengenai pembicaraan dengan pelatih kepala Lionel Scaloni, ia menambahkan: "Kebenarannya, kami sudah membicarakannya. Ia mengerti, dan kami sudah membicarakannya banyak. Ia selalu mengatakan kepada saya bahwa ia ingin saya ada di sana dalam peran apa pun. Kami memiliki hubungan kepercayaan yang besar dan kami bisa membicarakan segala hal."
Sementara itu, musim MLS 2026 akan dimulai akhir pekan depan saat Inter Miami berusaha mempertahankan gelar MLS Cup mereka.
