Antonela Roccuzzo memamerkan hadiah Valentine's Day raksasa dari Lionel Messi

Messi berperan penting bagi Inter Miami musim lalu saat Herons memenangkan MLS Cup pada Desember lalu. Tim asuhan Javier Mascherano mengalahkan Vancouver Whitecaps 3-1 di Chase Stadium, Fort Lauderdale, berkat gol bunuh diri Edier Ocampo, gol Rodrigo De Paul di babak kedua, dan gol Tadeo Allende di menit-menit akhir yang memastikan kemenangan bagi franchise Miami.

Namun, masih harus dilihat apakah Messi akan bermain untuk Argentina di Piala Dunia tahun ini. Pemain berusia 38 tahun itu sebelumnya ditanya apakah dia akan bermain untuk juara bertahan, dan dia menjawab: "Saya harap saya bisa ada di sana. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya sangat ingin berada di sana. Jika tidak, saya akan menontonnya secara langsung, tapi itu akan menjadi momen spesial. Piala Dunia spesial bagi semua orang, bagi setiap negara - terutama bagi kami, karena kami mengalaminya dengan cara yang benar-benar berbeda."

Dan mengenai pembicaraan dengan pelatih kepala Lionel Scaloni, ia menambahkan: "Kebenarannya, kami sudah membicarakannya. Ia mengerti, dan kami sudah membicarakannya banyak. Ia selalu mengatakan kepada saya bahwa ia ingin saya ada di sana dalam peran apa pun. Kami memiliki hubungan kepercayaan yang besar dan kami bisa membicarakan segala hal."

Sementara itu, musim MLS 2026 akan dimulai akhir pekan depan saat Inter Miami berusaha mempertahankan gelar MLS Cup mereka.