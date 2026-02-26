Antoine Griezmann Tinggalkan Atletico Madrid, Gabung Orlando City 'Pekan Depan'?

Rumor mengejutkan muncul dari ibu kota Spanyol yang menyebutkan bahwa Griezmann berpotensi meninggalkan Atletico paling lambat pekan depan. Meskipun sang penyerang telah lama mengutarakan ambisinya untuk mencicipi atmosfer Major League Soccer (MLS), proses kepindahannya kini dikabarkan terakselerasi secara drastis di luar dugaan para penggemar Los Rojiblancos.

Laporan dari Cadena SER mengungkapkan bahwa penyerang veteran ini "jauh lebih dekat untuk pergi daripada yang dilaporkan pertama kali." Pemicu utamanya adalah tawaran kontrak berdurasi tiga tahun dari Orlando City, yang sangat berambisi meresmikan transfer ini sebelum bursa transfer MLS ditutup pada 27 Maret mendatang. Situasi ini menempatkan Griezmann pada persimpangan jalan antara setia hingga akhir musim atau mengambil kesempatan emas tersebut sekarang juga.

Ketidakpuasan terkait menit bermain disinyalir menjadi faktor pendukung di balik keputusan krusial ini. Meski tetap menunjukkan profesionalisme tinggi dan mencatatkan statistik impresif dengan 12 gol serta dua assist musim ini, Griezmann merasa performanya masih layak untuk mendapatkan peran sentral di starting XI besutan Diego Simeone yang belakangan mulai melakukan rotasi di lini depan.