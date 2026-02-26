Antoine Griezmann Tinggalkan Atletico Madrid, Gabung Orlando City 'Pekan Depan'?

Article continues below
Rumor mengejutkan muncul dari ibu kota Spanyol yang menyebutkan bahwa Griezmann berpotensi meninggalkan Atletico paling lambat pekan depan. Meskipun sang penyerang telah lama mengutarakan ambisinya untuk mencicipi atmosfer Major League Soccer (MLS), proses kepindahannya kini dikabarkan terakselerasi secara drastis di luar dugaan para penggemar Los Rojiblancos.
Laporan dari Cadena SER mengungkapkan bahwa penyerang veteran ini "jauh lebih dekat untuk pergi daripada yang dilaporkan pertama kali." Pemicu utamanya adalah tawaran kontrak berdurasi tiga tahun dari Orlando City, yang sangat berambisi meresmikan transfer ini sebelum bursa transfer MLS ditutup pada 27 Maret mendatang. Situasi ini menempatkan Griezmann pada persimpangan jalan antara setia hingga akhir musim atau mengambil kesempatan emas tersebut sekarang juga.
Ketidakpuasan terkait menit bermain disinyalir menjadi faktor pendukung di balik keputusan krusial ini. Meski tetap menunjukkan profesionalisme tinggi dan mencatatkan statistik impresif dengan 12 gol serta dua assist musim ini, Griezmann merasa performanya masih layak untuk mendapatkan peran sentral di starting XI besutan Diego Simeone yang belakangan mulai melakukan rotasi di lini depan.
Kepergian Griezmann di tengah musim akan menjadi pukulan telak bagi skema taktis Simeone, mengingat Atletico saat ini tengah berada dalam fase krusial kompetisi. Klub hanya berjarak 90 menit dari final Copa del Rey, dengan laga leg kedua semi-final melawan Barcelona yang sudah menanti di depan mata. Kehilangan pemain sekaliber Griezmann bisa merusak ritme tim yang sedang memburu gelar.
Pihak manajemen klub dan staf kepelatihan sebenarnya sangat berharap pemain nomor tujuh mereka itu tetap bertahan hingga musim berakhir. Namun, tawaran dari Orlando City disebut-sebut sebagai proposal yang "tidak bisa ditunda hingga musim panas." Jika Atletico gagal melangkah ke final piala domestik, keputusan untuk segera terbang melintasi Atlantik diyakini akan difinalisasi hampir seketika.
Secara finansial, langkah ini bisa menjadi babak baru bagi Atletico untuk mulai memangkas beban gaji besar demi mendukung "Era Julian Alvarez" yang lebih muda. Bagi MLS, mendaratkan pemain sekaliber Griezmann merupakan salah satu pencapaian terbesar sejak kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami. Transisi ini menandai pergeseran fokus Griezmann dari mengejar kejayaan di Eropa menjadi figur wajah liga di Amerika Serikat.
Griezmann dikabarkan telah merancang skenario perpisahan yang elegan agar bisa memberikan salam terakhir kepada para pendukung setianya. Rencana tersebut mencakup penampilannya dalam laga tandang melawan Real Oviedo akhir pekan ini, yang kemudian dilanjutkan dengan pertempuran hidup-mati melawan Barcelona di ajang Copa del Rey demi meninggalkan warisan manis bagi publik Madrid.
Puncak dari perpisahan tersebut diprediksi akan terjadi pada 7 Maret di Wanda Metropolitano saat menghadapi Real Sociedad. Laga ini akan terasa sangat emosional karena Sociedad merupakan klub tempat perjalanan profesional Griezmann dimulai. Laporan yang sama mengklaim bahwa dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada pendukungnya saat ini sekaligus klub pertamanya secara bersamaan.
Meskipun Simeone mulai memberikan porsi lebih kepada Alvarez dan Alexander Sorloth, peran Griezmann dalam fase transisi permainan tetap tak tergantikan. Absennya sang pemain dari susunan pemain inti saat melawan Club Brugge baru-baru ini sempat dianggap sebagai sinyal pergantian takhta, namun efisiensinya dalam mencetak gol di kompetisi domestik membuktikan bahwa dirinya masih jauh dari kata habis secara teknis.
Satu pekan ke depan akan menjadi periode paling krusial yang mendefinisikan warisan Griezmann di periode keduanya bersama Atletico. Tapi sebelum melakoni leg kedua semi-final Copa del Rey melawan Barcelona pekan depan, Los Rojiblancos akan lebih dulu bertandang ke markas Real Oviedo di La Liga, Minggu (1/3) dini hari WIB.